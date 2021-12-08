На льду арены в Чикаго, где Артемий начинал заокеанскую карьеру, Хлебушек был просто неудержим.

Вот это Панарин! Набрал 500 очков в НХЛ, а затем продолжил издеваться над бывшим клубом

Несколько дней назад российский лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин повеселился в матче с «Чикаго» — Хлебушек набрал 3 (1+2) очка, поучаствовав во всех голах своей команды, и это была лучшая игра для Панарина в сезоне. Забавно, что она случилась против клуба, где Артемий начал свою заокеанскую карьеру и который не сумел в своё время оценить его потенциал по достоинству.

Но ещё более забавно, что на следующий матч уже «Рейнджерс» приехали в гости в штат Иллинойс, и на домашней арене «Блэкхоукс» Панарин выдал ещё более мощный сольный концерт, натурально поиздевавшись над бывшей командой.

Артемий напомнил фанатам «чёрных ястребов» о себе уже на старте второй минуты игры. Он заехал в зону соперника, не спеша развернулся и нашёл пасом Джейкоба Трубу. Американец, перед которым оказалось совершенно пустое пространство, продвинулся вперёд и отличным броском открыл счёт в матче.

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Эта результативная передача позволила Панарину отметить мощный юбилей — 500 очков в НХЛ. А вскоре в этой же встрече Артемий ворвался и в топ-20 лучших российских бомбардиров за всю историю лучшей лиги мира, обойдя Валерия Каменского, у которого 501 очко.

Впрочем, в первом периоде «Чикаго» сумел очень быстро отыграться (Густафссон ответил уже через 43 секунды на гол Трубы), а затем и выйти вперёд — отличился Кирби Дак. Но на старте второй двадцатиминутки Панарин забил восьмой гол в сезоне после фантастически умной передачи Зибанеджада.

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Весёлый, живой и результативный хоккей в этом матче продолжался вплоть до кошмарного столкновения Трубы и Хайры.

После того, как форварда «Чикаго» увезли со льда, обе команды долго не могли прийти в себя, и лишь в третьем периоде «Рейнджерс» всё-таки удалось вернуться в хоккейное русло. И снова не обошлось без Панарина — на 45-й минуте россиянин поучаствовал в голевой комбинации при розыгрыше лишнего, которую завершил Крайдер.

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Вскоре Руни забил четвёртый гол «Рейнджерс», и «Чикаго» окончательно развалился. Тем не менее, «Блэкхоукс» сняли вратаря на последних минутах, но это лишь привело к тому, что Панарин оформил дубль, забив в пустые ворота.

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Разгромную точку в матче поставил Гудроу, а Хлебушек стал главным героем встречи. Панарин заработал 4 очка, в очередной раз передав привет своей первой команде в НХЛ, но надо отметить, что Артемий в целом очень горяч в последнее время — в 5 матчах у него 11 (5+6) набранных очков.