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«Рейнджерс» обыграли «Чикаго», Панарин набрал 4 очка, видео голов и передач Панарина

Вот это Панарин! Набрал 500 очков в НХЛ, а затем продолжил издеваться над бывшим клубом
Лев Лукин
Панарин набрал 4 очка
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На льду арены в Чикаго, где Артемий начинал заокеанскую карьеру, Хлебушек был просто неудержим.

Несколько дней назад российский лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин повеселился в матче с «Чикаго» — Хлебушек набрал 3 (1+2) очка, поучаствовав во всех голах своей команды, и это была лучшая игра для Панарина в сезоне. Забавно, что она случилась против клуба, где Артемий начал свою заокеанскую карьеру и который не сумел в своё время оценить его потенциал по достоинству.

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Но ещё более забавно, что на следующий матч уже «Рейнджерс» приехали в гости в штат Иллинойс, и на домашней арене «Блэкхоукс» Панарин выдал ещё более мощный сольный концерт, натурально поиздевавшись над бывшей командой.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2021, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Труба (Панарин, Строум) – 01:01' (5x5)   1:1 Густафссон – 01:44' (5x5)   2:1 Дак (Дебринкэт, Строум) – 07:09' (5x5)   2:2 Панарин (Зибанеджад, Крайдер) – 23:19' (5x4)   2:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 44:59' (5x4)   2:4 Руни (Фокс, Ривз) – 52:10' (5x5)   2:5 Панарин (Зибанеджад, Труба) – 56:50' (en)   2:6 Гудроу (Ривз, Руни) – 58:41' (5x5)

Артемий напомнил фанатам «чёрных ястребов» о себе уже на старте второй минуты игры. Он заехал в зону соперника, не спеша развернулся и нашёл пасом Джейкоба Трубу. Американец, перед которым оказалось совершенно пустое пространство, продвинулся вперёд и отличным броском открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Эта результативная передача позволила Панарину отметить мощный юбилей — 500 очков в НХЛ. А вскоре в этой же встрече Артемий ворвался и в топ-20 лучших российских бомбардиров за всю историю лучшей лиги мира, обойдя Валерия Каменского, у которого 501 очко.

Впрочем, в первом периоде «Чикаго» сумел очень быстро отыграться (Густафссон ответил уже через 43 секунды на гол Трубы), а затем и выйти вперёд — отличился Кирби Дак. Но на старте второй двадцатиминутки Панарин забил восьмой гол в сезоне после фантастически умной передачи Зибанеджада.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Весёлый, живой и результативный хоккей в этом матче продолжался вплоть до кошмарного столкновения Трубы и Хайры.

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После того, как форварда «Чикаго» увезли со льда, обе команды долго не могли прийти в себя, и лишь в третьем периоде «Рейнджерс» всё-таки удалось вернуться в хоккейное русло. И снова не обошлось без Панарина — на 45-й минуте россиянин поучаствовал в голевой комбинации при розыгрыше лишнего, которую завершил Крайдер.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вскоре Руни забил четвёртый гол «Рейнджерс», и «Чикаго» окончательно развалился. Тем не менее, «Блэкхоукс» сняли вратаря на последних минутах, но это лишь привело к тому, что Панарин оформил дубль, забив в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Разгромную точку в матче поставил Гудроу, а Хлебушек стал главным героем встречи. Панарин заработал 4 очка, в очередной раз передав привет своей первой команде в НХЛ, но надо отметить, что Артемий в целом очень горяч в последнее время — в 5 матчах у него 11 (5+6) набранных очков.

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