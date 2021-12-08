Острова невезения. Оглушительный провал «Айлендерс» — главный сюрприз старта сезона НХЛ

Казалось, что летом 2018-го «Айлендерс» обречены на долгую и мучительную перестройку после того, как они долгое время были в процессе другой долгой и мучительной перестройки. Джон Таварес, капитан и главная звезда команды, перешёл в «Торонто», став чуть ли не первой суперзвездой в расцвете сил, который по своей воле подписался с клубом, за который болела половина канадских парней.

Положение «Айлендерс» казалось почти безнадёжным, но в команде наконец-то появился грамотный руководящий дуэт — генменеджер Лу Ламорелло и главный тренер Барри Тротц. Дальнейшее вы помните: Тротц построил фирменную оборону, его сподвижник Митч Корн последовательно прокачивал всех вратарей клуба — Ленера, Варламова, Сорокина. «Айлс» в современной ультраатакующей НХЛ смогли сломать шаблон и вышли в два финала конференции подряд.

Только сегодня после победы над такой же грустной «Оттавой» «Айлс» прервали серию из 11 поражений подряд (это пике — главный сюрприз старта сезона), но так и остались на дне своего дивизиона. Как говорил один из тренеров лиги: «Нельзя выйти в плей-офф в ноябре, но можно его пропустить». С шестью победами в 21 игре пробиться в плей-офф из мощнейшего Столичного дивизиона кажется почти нереальным. Что же пошло не так?

Новая арена «Айлендерс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Экзотическая причина стартового спада — так как постройка новой арены «Островитян» чуть задержалась, команда на старте сезона сыграла 13 подряд игр на выезде, которые уместились примерно в месяц. В КХЛ многие команды уже к четвёртому матчу в гостях подсаживаются — а тут «Айлендерс» за месяц помотались по всему континенту от Флориды до Манитобы и обратно.

Но есть и более очевидная проблема — ковид. Вспышки болезни затронули «островитян» и «Оттаву» — сейчас эти команды и идут на последних местах дивизиона. В игре с «Питтсбургом» не смогли выйти на лёд девять игроков основы — несколько игр команды пришлось переносить. И хотя спортсмены — физически развитые парни, после ковида они восстанавливаются тяжело.

Однако спад команды начался ещё до заболевания. Первые игроки попали в ковид-протокол перед игрой с «Калгари», а до этого «Айлс» проиграли четыре матча подряд с общей разницей 4-19 — абсолютно шокирующе для любой команды Тротца. Из пяти побед на старте сезона три были одержаны над командами, которые на старт сезона не явились («Аризона», «Чикаго», «Монреаль»).

При этом после двух финалов «Айлендерс» казались одними из фаворитов Востока — логично, путь им преграждала только «Тампа», которая очень сильно потеряла летом. Из 16 авторов сайта НХЛ, опрошенных перед началом сезона, шестеро видели команду Тротца в финале, два отдавали ей чемпионство, и все без исключения ставили «Айлс» в топ-2 дивизиона по итогам регулярки.

Летом команда из Нью-Йорка потеряла двух важных игроков. Джордана Эберле не стали защищать на драфте расширения, так как менеджмент команды предпочёл ему Кэла Клаттербака и Мэтта Мартина. Два противотанковых ежа из лучшей четвёртой тройки лиги гораздо лучше вписывались в философию клуба, чем сравнительно мягкий вингер — и »Сиэтл» не стал выделываться, а молча забрал Джордана. Сейчас он второй бомбардир команды.

А ещё в «Детройт» пришлось скинуть Ника Ледди — основного защитника команды в большинстве и лучшего бомбардира среди оборонцев. Удивительно, но практически беззвёздный состав «Айлс» с Ледди превысил бы потолок зарплат — Ника отправили в команду, которой нужны были защитники, а с финансами проблем не было.

Для усиления летом финансовых ресурсов особо не было, и Ламорелло пошёл по простому пути — собрал парней, которых сам знал давно. Заменой Эберле стал Кайл Палмьери, который долго играл в почти родных для менеджера «Дэвилз» (хотя в команду он перешёл уже не при Лу). На минималку подписали Зака Паризе, который был лидером «Нью-Джерси» образца их последнего финала.

Кайл Палмиери Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Айлендерс» — вторая по возрасту команда НХЛ (29,1 год), и это число увеличили два подписания в защиту — с 39-летним Энди Грином, который был живым символом «Дэвилз», Ламорелло продлил контракт на год. Потом к нему присоединился вечно молодой 44-летний Здено Хара — ветеранов в этой команде получился даже перебор. Легко понять, что такой состав ещё сложнее перенесёт комбинированные тяготы ультрадлинного выезда и вспышки ковида.

Нельзя сказать, что тот же Ледди в «Детройте» сейчас показывает, что от него отказались зря — но команда компенсировала потери только заплатками минималок, потому что из-за ситуации с потолком ничего другого сделать было нельзя. В подобной ситуации можно было надеяться на прогресс существующих игроков и работу системы — но в ней не может быть спадов четыре года подряд.

Подувял Мэтью Барзал. Молодой центр, который был выбран на драфте после одной из немногих удачных сделок старого менеджмента клуба, полностью закрыл позицию после первого центра после ухода Тавареса. Все три сезона при Тротце Мэтью был лучшим бомбардиром команды — очки воображения не поражали, но форварды в командах олдскульного тренера редко взвинчивают свою статистику.

Динамичный и скоростной племейкер Барзал постоянно включался в разнообразные списки олимпийских сборных Канады — и его легче было представить в звене с Макдэвидом, чем условного Маккиннона. И в первых 17 матчах лучший форвард команды набрал 8 очков — правда, в последних играх он всё-таки чуть подтянулся. Одной из причин медленного старта назывался уход Эберле, с которым у форварда сложилась хорошая «химия».

Мэтт Барзал Фото: Mike Carlson/Getty Images

И все остальные форварды команды еще хуже. Кайл Палмьери, который как раз и стал фактической заменой Эберле, вдрызг провалил концовку прошлой регулярки, но зато показал себя в плей-офф. Олдскульной команде этого хватило для того, чтобы выдать солидный контракт — и пока он себя не оправдывает. При этом Кайл создаёт достаточно моментов, но они конвертировались лишь в один гол.

Добавим к этому то, что самый стабильный снайпер команды Брок Нельсон получил травму, которая выбила его на месяц. Другие высокооплачиваемые форварды команды — это парни, которых трудно назвать звёздами, которые больше раскрывались в системе — и когда у команды дела пошли не так, и у них всё стало грустно.

Критика прилетает и в адрес Барри Тротца. Например, он не хочет соединять в одном звене Барзала и молодого Оливера Вальстрёма, который уже стал одним из лучших снайперов команды. За весь сезон эта связка провела лишь 21 минуту в равных составах, но за это время процент ожидаемых голов у двух форвардов был выше, чем при любом другом партнёре. Тротц всё ещё безгранично доверяет четвёртому звену Клаттербак — Сизикас — Мартин, хотя за годы эти парни лучше не становятся. В общем, тренер старой школы слишком консервативен.

Странности были и по отношению к нашим форвардам — точнее, к Анатолию Голышеву, других в команде нет. Пару раз он числился в предварительном составе перед игрой, причём в первом звене, но в последний момент вообще не попадал в заявку на матч, когда его места занимал кто-то другой. Причины такого отношения вообще непонятны — если бы Голышев плохо играл, его даже на тренировках вряд ли ставили бы в первое звено. Нельзя сказать, что пермский нападающий в одно лицо вытащил бы команду — но зачем везти человека, если даже не давать шанса?

Если бы завтра начался плей-офф с участием всех команд лиги, можно было бы поспорить, что даже в таком состоянии «Айлендерс» дошли бы до топ-4 команд Востока. Существуют команды, которые построены под регулярки и проваливаются в плей-офф — «Айлендерс», наоборот, заточены под плей-офф. Но попадут ли они туда?

Барри Тротц Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Состав «Айлс» выстроен так, что места для манёвра в нем очень мало, заметные молодые игроки (упоминавшийся Вальстрём, защитник Добсон) уже введены в состав. Поэтому команде надо будет выкручиваться за счёт внутренних резервов — Ламорелло не тот менеджер, который будет резко перетряхивать команду обменами по ходу сезона.

Звоночек, что у команды не всё ладно, прозвенел во второй части регулярки прошлого года, когда «Айлендерс» проиграли половину из последних 26 игр — но вскоре наступил плей-оффный хоккей, где Тротц и его банда чувствовали себя как дома. Но сейчас, кажется, все старомодные принципы современных «Айлендерс» должны отступить на второй план — на кону весь сезон.