Как менялась форма хоккейной сборной России
Вспоминаем все дизайны за последние 30 лет.
1993 год – ЧМ в Мюнхене
Первое золото чемпионата мира в качестве сборной России. Форма красного цвета с триколорными треугольниками на груди и рукавах, герб России вписан в белый круг на груди.
1994 год – ОИ в Лиллехаммере
Небольшие изменения в дизайне – поменялись шрифт надписи «Россия» и декоративные элементы на трусах.
1996 год – Кубок мира
Форма остаётся красной, но полоски триколора сместились на бока, а декоративные элементы с трусов убрали.
1998 год – ОИ в Нагано
Первые Игры с участием игроков НХЛ. Форма та же, но теперь в ней выиграны серебряные олимпийские медали.
2000 год – ЧМ в Петербурге
ЧМ, на котором России показала свой худший результат в истории. Форма претерпела значительные изменения – герб России стал крупнее, плечи и рукава – синими, белый цвет использован как дополнение.
2002 год – ОИ в Солт-Лейк Сити
Форма та же, но теперь Россия украсила её бронзовыми наградами
2005 – ЧМ в Вене
Красный вновь преобладает, вытеснив остальные цвета на периферию.
2006 – ОИ в Турине
Новый дизайн – герб страны теперь не только на груди, но и на плечах, синие и белые элементы сместились на бока и рукава, изменился вырез, на гамашах появилась контрастная полоса.
2008 – ЧМ в Квебеке
На матч с Италией Россия вышла в ностальгической форме с надписью «СССР». Золото выиграли в привычной, с гербом России.
2009 год – ЧМ в Берне
Второе золото России подряд. С формы практически исчез белый цвет, стало больше синего, и дизайн усложнился.
2010 год – ОИ в Ванкувере
Герб и надпись на груди остаются неизменными, но от агрессивного дизайна отказались, вернувшись к более традиционным полоскам на рукавах и по низу джерси. В таком виде форма оставалась до 2014 года.
2014 год – ОИ в Сочи
Переосмысление гостевой белой формы – интересный и запоминающийся дизайн, но счастья он не принёс. Россия проиграла в четвертьфинале.
2014 год – ЧМ в Минске
Этот дизайн оказался победным – и продержался в неизменном виде до 2018 года.
2018 год – ОИ в Пхёнчхане
России запретили выступать под своим флагом, на месте герба появилась надпись Olympic Athlete from Russia, но это не помешало взять золото. Номер вынесен на грудь, форма стала полностью красной.
2018 год – ЧМ в Копенгагене
На турнирах ИИХФ ещё разрешено выступать под флагом России.
2021 год – ЧМ в Риге
Теперь без герба играем и на мировых первенствах. Вместо него – олимпийские кольца.
2022 – ОИ в Пекине
В распоряжении «Чемпионата» оказался эскиз возможного варианта олимпийской формы сборной России по хоккею.
Как менялась форма хоккейной сборной России
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