Суперзвезда Мичков и загадочные вратари. Каким будет состав России на МЧМ?

Подготовка к этому МЧМ, пожалуй, будет самой хаотичной в истории. Прошлогодняя (с отменой суперсерии и «пузырём» в Эдмонтоне) оказалась превзойдена из-за внутреннего хаоса в сборной России. Если можно было сказать, какой стиль и каких игроков хотели видеть соответственно Брагин и Ларионов, то сейчас этого сказать нельзя. Мы ведь даже не уверены, что Сергей Зубов доедет до Канады в статусе главного тренера, всё-таки в штабе у него есть Знарок.

В общем, молодёжка этого года пребывает в тумане. К отсутствию Суперсерии за два года мы, увы, привыкли, но и на Карьялу в этом году ездила не чистая молодёжка, а условная сборная перспективных ребят с небольшими вкраплениями с перспективой под МЧМ. Кандидатов на турнир раскидало между тремя сборными (евротуровской, U20 на Турнир четырёх наций и в меньшей степени олимпийской), и прикидывать какие-то связки на турнир довольно сложно.

Не забываем ещё и об «административном» факторе, связанном с базовым клубом сборной, который вроде уже и не базовый, но при этом там скомпоновано очень много кандидатов в молодёжку, некоторые из которых якобы переходили туда ради повышения шансов. И пока Швеция и Финляндия уже определяются с составом, мы сейчас будем только урезать парней, что есть в лагере. Какие связки может получить молодёжка?

Вратари: Аскаров и все остальные

В игре Ярослав Аскаров Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Вратари

(СКА),

Егор Гуськов («Локомотив»),

Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Ярослав Аскаров (СКА),Егор Гуськов («Локомотив»),Захар Виноградов («Буран», ВХЛ)

Главным символом 0:5 в полуфинале от Канады стало то, что Ярослав Аскаров пару раз отбрасывал клюшку перед шайбами канадцев. Несмотря на атакующее бессилие остальной сборной, именно этот момент стал главным мемом матча — канадский «Твиттер» наклепал про это кучу шуток, а у нас вратаря в бессильной злобе пинали.

Несмотря на это, прямо сейчас Аскаров, судя по всему, пойдёт по пути Василевского и сыграет на своём третьем МЧМ подряд. Прямо сейчас Ярослав застрял в непонятной ситуации: он блёкло провел те немногие матчи, что ему дали в СКА, а в «СКА-Неве» большую часть матчей провели совсем другие люди. 10 матчей за сезон для первого номера на МЧМ — это, конечно, мало. Его конкуренты, правда, в КХЛ вообще не поднимались — но пару лет назад игра в ВХЛ не помешала Кочеткову выстрелить Возможно, этот путь проделает Захар Виноградов, который пока выглядит явным третьим кипером.

«Четвёртым лишним», судя по всему, станет Максим Моторыгин, который играет в одной из худших команд в истории ВХЛ — ЦСК ВВС образца этого сезона, где не платят зарплату, команда не играет на своей арене, а игроков кормят только обещаниями.

Защита: лидеры понятны, остальное – нет

Защитники

Шакир Мухамадуллин («СЮ») — Даниил Чайка («Гелф», OHL),

Кирилл Кирсанов (СКА) — Ян Кузнецов («Калгари»),

Егор Савиков («Спартак») — Никита Новиков («Динамо»),

Максим Федотов («Торпедо»)

Основная интрига в обороне — статус Яна Кузнецова. Молодой защитник начал сезон в фарме «Калгари», очков там не набрал и отправился в клуб юниорской лиги Квебека. С одной стороны — звоночек, с другой — вы вспомните хоть одного игрока, которому пошла на пользу система «Калгари»? Вопрос в том, напугает ли это штаб сборной или нет. Ставим, что нет — ведь опыт МЧМ у него есть.



По остальным кандидатам вопросов меньше. Понятно, что основным защитником будет Мухамадуллин, которому будут давать больше 20 минут за матч. Скорее всего, прошлогодние провалы Чайки на МЧМ не напугают штаб сборной (они даже скаутов НХЛ не особо напугали), да и защитник должен был за год повзрослеть. Кирсанов достаточно играл даже с учётом того, что в СКА решили давать огромные минуты легионерам.

Шакир Мухамадуллин Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Вопрос в третьей паре — рискнут ли ставить в неё ярко выраженных двусторонних защитников. Это бьёт по позициям Максима Федотова из «Торпедо», который в этом году уверенно закрепился в системе Немировски. Ставим на то, что он поедет, но седьмым защитником. Так на места в третьей паре претендует куча людей: поигравший за основу СКА Коромыслов, получивший сравнение с Месси Грудинин, очень прибавивший в «Спартаке» Савиков, более надёжные Давыдов и Романов… Выбор для утилитарных ролей очень широкий.

Нападение: неожиданно много центров

Нападающие

Никита Чибриков (СКА) — Фёдор Свечков (СКА) — Марат Хуснутдинов (СКА),

Кирилл Мельниченко («Сочи») — Василий Пономарёв («Спартак») —

Александр Пашин («СЮ») — Никита Гуслистов («Северсталь») — Даниил Гущин («Ниагара», OHL),

Павел Тютнев («Локомотив») — Дмитрий Злодеев («Спартак») — Богдан Тринеев («Динамо»),

Данила Юров («Металлург»). Никита Чибриков (СКА) — Фёдор Свечков (СКА) — Марат Хуснутдинов (СКА),Кирилл Мельниченко («Сочи») — Василий Пономарёв («Спартак») — Матвей Мичков (СКА),Александр Пашин («СЮ») — Никита Гуслистов («Северсталь») — Даниил Гущин («Ниагара», OHL),Павел Тютнев («Локомотив») — Дмитрий Злодеев («Спартак») — Богдан Тринеев («Динамо»),Данила Юров («Металлург»).

Год назад Никита Чибриков стрельнул на февральском Евротуре, неплохо выглядел в регулярке, уверенно котировался на первый раунд… и почти что пропал. Самый молодой на тот момент форвард в истории сборной России сейчас открывает для себя родные просторы, катаясь по стране вместе со «СКА-Невой». Там же находится и Фёдор Свечков, который вёл переговоры и с «Трактором», и с «Автомобилистом», но попал в Питер — жернова ротации тоже определили его в ВХЛ.

На Евротуре связка Чибриков — Хуснутдинов выходила в двух матчах, причём Марат играл на фланге — в этом сезоне он привык действовать на этой позиции в СКА и выглядит там действительно хорошо. Вряд ли на турнире его снова будут дёргать на место, где он в этом году появлялся мало.

Всё остальное — более-менее загадка. Судя по всему, эта сборная будет давать шанс парням, которым даже не исполнилось 18. Почти четыре года назад Андрей Свечников играл по 10-11 минут в четвёртом звене на самом провальном МЧМ за последнее время, а уже через полгода уверенно заходил в НХЛ. Некоторые североамериканские журналисты ставят в состав одновременно Мичкова, Юрова и Мирошниченко, но вряд ли все трое будут в основе одновременно.

Матвей Мичков Фото: photo.khl.ru

Удивительно, но эта сборная не будет испытывать недостаток в центрах (по крайней мере, в тех, кто числится ими на бумаге), но зато здесь не очень много левых вингеров. Это связано ещё и с тем, что в окончательные списки не попали Прохор Полтапов и Илья Федотов. И место во второй тройке уже заставляет задуматься.

Поставить Мирошниченко к такому же юному Мичкову? На турнире U20 это может быть весьма чревато. Возможно, кого-то из леворуких центров? Выбор большой, да и в тройке, где уже есть Мичков и Пономарёв, скорее, нужен какой-то силовик. Не удивлюсь внезапному прорыву Кирилла Мельниченко, который круто проявил себя в последних матчах лиги, да ещё и играет в аффилированном клубе. Наша сборная исторически любит парней, которые больше не навредят, особенно в тройке с будущей суперзвездой.

Четыре играющих звена на МЧМ у нас не поедут никогда (и три-то за радость обычно), поэтому можно ожидать в четвёртой тройке бывшую динамовскую парочку Злодеев (уже обменян в «Спартак») — Тринеев. Тютнев из «Локомотива» — как раз леворукий центр, который может сыграть на фланге. Вообще, с оборонительными форвардами здесь проблем быть не должно — тот же Гуслистов у Разина превратился не в защитного монстра, но во вполне качественного двустороннего игрока.

Никита Гуслистов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Самое главное — выбор у этой команды есть, она позволяла себе отцеплять сильных кандидатов ещё на стадии формирования предварительного списка без игроков из-за океана. Здесь наверняка будут споры — но при любом сценарии эта команда будет выглядеть сбалансированной. Это хоть как-то компенсирует всю дичь вокруг её комплектации.