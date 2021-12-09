«Пытается стать 33-й командой НХЛ». Что в Америке думают о СКА и Романе Ротенберге

The Athletic изучил драфтовые перспективы Матвея Мичкова через призму его клубной прописки. Тут много мнений из источников в НХЛ.

Имя Матвея Мичкова уже гремит на весь мир – за его плечами выдающаяся юношеская Олимпиада (и золото), побитый рекорд Никиты Кучерова в МХЛ, звание лучшего бомбардира и самого ценного игрока ЮЧМ вкупе с серебряной медалью, золото мемориала Глинки, самый молодой дебют и самый молодой гол в составе национальной сборной России. Глядя на многочисленные регалии, легко забыть, что Матвей только на днях отпраздновал 17-летие и вся карьера у него ещё впереди.

Мичков является одним из фаворитов драфта 2023 года, и в Америке обсуждают вопрос, выберут ли его под первым номером. Главный камень преткновения – не уровень таланта нашего юниора, а контракт, по которому он будет играть за СКА ещё пять лет. Журналист The Athletic Кори Пронман провёл исследование и выяснил, что в Америке думают о СКА и как армейская прописка скажется на драфтовых перспективах Мичкова. «Чемпионат» приводит выдержки из его статьи.

«Ротенберг входит в пятёрку самых влиятельных людей в хоккее»

«СКА объявил о продлении контракта с Мичковым до конца сезона-2025/2026. Эта новость быстро распространилась в хоккейных кругах, потому что Мичков считается одним из главных талантов драфта-2023, возможно, даже первым номером. Однако его контрактный статус в СКА поднимает вопрос, которым редко задаются применительно к потенциальным первым номерам драфта. Когда Мичков приедет в НХЛ?»

Решение Мичкова заключить такое соглашение со СКА не стало сюрпризом в хоккейном мире. Игроки этой команды три года подряд выбирались в первом раунде драфта НХЛ. СКА – клуб с большими ресурсами и влиянием, который стал доминирующей силой в Европе.

Роман Ротенберг – генеральный менеджер и генеральный директор СКА, постоянного претендента на чемпионство в КХЛ. Кроме того, он является первым вице-президентом ФХР и главой штаба сборных России. Источники в НХЛ называют его одним из самых влиятельных и могущественных людей в хоккее. «Ротенберг входит в топ-5 самых влиятельных людей в хоккее. Фактически он заведует одной из сильнейших хоккейных держав», — сказал один топ-менеджер НХЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ротенберг рассказал о Мичкове, его контракте и линии, которой придерживается СКА: «У нас есть долгосрочная стратегия, и Мичков является её важной частью. Для построения чемпионских команд нужно время. Очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками. Мы хотим вырастить из Мичкова одного из лучших игроков мира».

Один источник в НХЛ предположил, что СКА «пытается стать 33-й командой НХЛ».

Команда будет играть на 22-тысячной арене, строительство которой будет завершено в ближайшее время. Она агрессивно приобретает топовых молодых талантов и использует вторую команду в ВХЛ, прямо как клубы НХЛ используют команды в АХЛ. В этом сезоне СКА стал пристанищем для игроков, впавших в немилость в НХЛ, таких как Никита Гусев, Лео Комаров и Александр Волков. Ротенберг выражал заинтересованность в проведении матчей между СКА и лучшими клубами НХЛ, например, «Тампой».

Бывший директор европейской скаутской службы «Рейнджерс» Николай Бобров сказал, что СКА позиционирует себя как «организация, похожая на клуб НХЛ, с теми же источниками дохода, что и лучших клубов НХЛ». Бобров был главным североамериканским скаутом СКА на протяжении трёх лет, его отец также является скаутом клуба.

«Мы хотим играть на таких же аренах, как в НХЛ. Хотим быть как они в каждом аспекте»

Мичков, Ротенберг, а также несколько источников в НХЛ сказали, что инфраструктура СКА, которая находится на уровне НХЛ, а также другие важные факторы повлияли на то, что Мичков заключил долгосрочный контракт.

Ротенберг заявил, что СКА стремится к лучшим стандартам. «Мы хотим играть на таких же аренах, как в НХЛ. Не хотим говорить, что мы похожи на команду НХЛ, мы хотим быть как они в каждом аспекте».

Бобров говорит, что самое главное – давать игрокам выбор. «Нельзя заставить игроков остаться, можно только создать для них среду, в которой они захотят развиваться перед тем, как двигаться дальше. Стратегия СКА – создать такую среду, предоставить игрокам такие же инструменты – или даже лучше – которые они получили бы в главных юниорских лигах, NCAA или АХЛ».

Ротенберг – центральная фигура в возвышении СКА в ранг тяжеловеса в хоккейном мире. Источники в НХЛ, которые имели с ним дело, говорят, что он хочет научиться тому, как превратить СКА в элитную организацию. Другие описывают его как искушённого маркетолога, который преобразил бренд СКА. Его стиль управления временами можно назвать нестандартным – например, во время матчей СКА он стоит на скамейке вместе с тренерами.

Другие называют его пылкой личностью, человеком, который горит своим делом, яростным заступником русского хоккея и КХЛ. Он критически относится к раннему отъезду молодёжи в Северную Америку, считая, что игроки не должны уезжать, пока не станут топовыми игроками для НХЛ.

О Мичкове Ротенберг говорит следующее: «Он понимает, что в НХЛ надо ехать игроком первого-второго звена, большинства, он не игрок под чеккерское звено. Если игрок СКА сможет быть игроком первых двух звеньев, это пойдёт на пользу его карьере. Наша философия в том, что если они уезжают и не уверены, где будут играть – в НХЛ или лигой ниже – то это плохое решение для них».

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Такого же мнения придерживаются многие хоккейные источники из России. «Если провести опрос среди бывших европейских игроков НХЛ, думаю, 90% сказали бы, что лучше не торопиться с отъездом», — сказал Бобров.

Ротенберг сказал более прямо: «Какой смысл ехать в АХЛ? Игроки понимают, что лучше развиваться в России. Подростки расцветают, когда рядом есть поддержка, когда они могут бросить все свои возможности на то, чтобы вырасти в великолепных хоккеистов. Поэтому Мичков остался в России, он видит, что здесь он получит лучший уровень развития, чем в Канаде или США».

Не все в НХЛ с этим согласятся. «Если конечная цель игрока – НХЛ, есть много плюсов в том, что приехать пораньше. Чем раньше выучишь различия на льду и за его пределами, чем быстрее к ним приспособишься, тем лучше», — сказал топ-менеджер НХЛ.

Для многих в российском хоккее контракт Мичкова является подтверждением их системы, КХЛ, ценности развития дома. Для многих других, которые более тесно связаны с НХЛ, это доказательство растущего авторитета СКА в качестве влиятельной силы. «В России, СКА и КХЛ контракт восприняли положительно, он позволил сохранить талант для КХЛ и сборных команд», — сказал Бобров».

«Некоторые в НХЛ беспокоятся, что проспект из СКА к ним не приедет»

«В последнее время СКА стал крупным игроком на драфте НХЛ. Клуб агрессивно старается заполучить лучших молодых игроков в России. Главным тренером команды является бывший рулевой молодёжной сборной и действующий тренер национальной сборной России Валерий Брагин. Семь из 25 игроков сборной на последнем МЧМ представляли СКА. 11 игроков клуба вошли в расширенный состав сборной на грядущий МЧМ.

Это заставило команды НХЛ обратить внимание на эту организацию, особенно когда речь заходит о драфте и подборе игроков в состав. «Игроков СКА изучаешь пристальнее в связи с их ресурсами и факторами влияния», — говорит топ-менеджер НХЛ.

Некоторые в НХЛ беспокоятся, что проспект из СКА к ним не приедет, или приедет не так быстро, как тебе хотелось бы. Хотя Подколзин сразу поехал в «Ванкувер».

«Я бы не стал драфтовать игрока этого клуба, если, конечно, я не представляю клуб Оригинальной шестёрки или если рядом с моей командой не будет пляжа», — говорит другой топ-менеджер НХЛ.

Впрочем, это мнение разделяют не все. «Нэшвилл» два года подряд брал игроков СКА в первом раунде драфта – Ярослава Аскарова и Фёдора Свечкова.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

До драфта Мичкова остаётся два года, но, учитывая его талант и характер его контракта, в кругах НХЛ уже идёт дискуссия о том, как это может повлиять на его драфтовый статус. За два года многое может измениться, некоторые начнут буксовать, другие – прогрессировать. Сейчас Мичков котируется в самом топе рейтингов наряду с Коннором Бедардом и Адамом Фантилли. Скауты НХЛ считают, что Мичков может уйти под первым номером. Команды будут подходить к следующему драфту, держа в уме контрактный статус Мичкова.

«Если бы я считал, что мой клуб может побороться за него, я бы обсудил этот вопрос с владельцами. Надо, чтобы организация была согласна ждать его три года. Если бы я был генменеджером, я бы ещё до начала драфта хотел иметь на руках свой контракт, который будет действовать, когда Мичков начнёт играть за твою команду».

Клубы НХЛ будут взвешивать плюсы и минусы использования первого пика на игрока, который, скорее всего, не приедет в ближайшие три года. «Любой скажет – бери игрока исходя из его таланта, но легче сказать, чем сделать. Если взять игрока под вторым, третьим и тем более первым номером и оказаться в ситуации, как с Капризовым или Кузнецовым, когда ты ждёшь не дождёшься, то это может быть катастрофой», — сказал топ-менеджер НХЛ.

Другой управленец посчитал этот фактор не таким значительным: «Если ты выбираешь на драфте первым, вероятно, ты в любом случае ничего не выиграешь, пока его контракт в КХЛ не закончится». Ещё один топ-менеджер привёл контраргумент: «Если у тебя слабая команда, тебе нужны игроки сейчас, а не через три года».

Мичкову всего 17, но клубы уже крепко задумываются о том, стоит ли его выбирать в числе первых на драфте, гадают, собирается ли он вообще ехать в НХЛ, а если собирается, то когда. Раньше в НХЛ был так называемый «русский фактор», но он уже утратил актуальность. Теперь появляется новый «фактор СКА».