Двухметровый Хара сделал из лица Тренина котлету! Россиянину наложили семь швов

Не каждый осмелится пойти против такого тяжеловеса, как великан Здено Хара. Защитнику «Айлендерс» 44 года, а он продолжает играть и напоминать всем соперникам, что драться с ним может быть себе дороже. Но российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин и сам не из робкого десятка.

В середине первого периода при счёте 1:0 в пользу «Айлендерс» Тренин жёстко приложил защитника Себастьяна Ахо у борта. Харе это не понравилось, и он сразу подлетел к россиянину, схватив его за грудки. Тренин бой принял, и поначалу драка выглядела равной, но затем Хара натянул джерси россиянина на голову и продолжил молотить по лицу. Даже ничего не видя, Тренин стойко держался на ногах и даже смог провести парочку неплохих ударов!



. 205 см, 113 кг. Яков Тренин. 188 см, 91 кг. Здено Хара . 205 см, 113 кг.

Когда судьи остановили бой и Тренин поправил джерси, на его лицо было страшно смотреть. Это было сплошное кровавое месиво. Неудивительно – наверняка многие из ударов оказались более жёсткими из-за визора, а Тренину можно поаплодировать хотя бы за то, что он удержался на ногах и продолжал бой, насколько это было возможно.

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Кстати, это не единственная драка Тренина с Харой – первая была два года назад, когда словак ещё выступал за «Бостон». Тогда россиянин выиграл по очкам – после его увесистого хука правой двухметровый защитник едва устоял на ногах. В связи с этим встаёт логичный вопрос – а выиграл бы Хара сегодняшний бой, если бы не натянул джерси на лицо Тренину? Вполне вероятно, что нет.

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Тренин – скала. Ему, конечно, пришлось уйти в раздевалку и привести себя в порядок, но на второй период он вернулся как ни в чём не бывало. «Ему наложили семь швов, он вернулся, здорово играл, продолжал показывать свой хоккей, в нём не было ни капли страха. Тренни отражает характер нашей команды. У нас есть психологическая стойкость, мы не показываем страха в матчах», — сказал главный тренер «Предаторз» Джон Хайнс.

Мало того что Яков продолжил играть, он ещё и принял непосредственное участие в победе своей команды. В третьем периоде россиянин сравнял счёт, замкнув передачу Таннера Жанно на пятачке. А Ээли Толванен вырвал победу на флажке, забросив решающую шайбу за 12 секунд до финальной сирены.

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«Когда я увидел, как Тренин готовится биться с Харой, подумал: «Так, опять начинается». Но он проделал отличную работу. Подрался, вернулся и забил красивый гол», — сказал Толванен. «Нэшвилл» отметил старания россиянина, включив его в число главных звёзд матча по своей версии.