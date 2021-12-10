Массовое стремление россиян в НХЛ — глупость. Это лига звёзд, в ней не ждут всех подряд

«В тренировочном лагере всё было отлично. Меня постоянно хвалили, отмечали качество игры. Да и я чувствовал себя отлично. Но перед началом сезона отправили в АХЛ. При этом опять же заверили, что я в «Бриджпорте» совсем ненадолго, буквально на пару матчей, а потом меня сразу поднимут. Надо, мол, поработать, потерпеть. Я верил. Так меня постоянно кормили обещаниями. И при этом на деле всё было совсем не то, что мне говорили», — исповедь Анатолия Голышева, после того как ему дали от ворот поворот в «Айлендерс», не дав сыграть ни секунды в НХЛ, вызывает смешанные чувства. С одной стороны, нашего хоккеиста по-человечески жаль — за океаном его, похоже, банально обманули, не дали даже прикоснуться к мечте. С другой — вся эта ситуация настолько предсказуема и банальна, что становится просто смешно.

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Российского талантливого хоккеиста, которого активно сватали в НХЛ, который получал симпатичную прессу и положительные отзывы за океаном, попросту прокатили мимо лучшей лиги мира. Никогда такого не было — и вот опять. Нет, в самом деле — сколько можно? Наши игроки (молодые и не очень) каждый год толпами уезжают в Северную Америку, а затем, как правило, либо возвращаются, поджав хвост и жалуясь на суровую американскую реальность/языковой барьер/тренера-русофоба, либо киснут в запасе, проводя лучшие годы карьеры в АХЛ и питаясь бесконечными завтраками от руководства клубов.



Исключения, конечно, есть, но их настолько мало, что пора задуматься. Задуматься о том, что произошла подмена понятий и НХЛ в представлении многих ребят стала не лигой элит, а лигой для всех. Туда, в манящую Америку, едут не лучшие из лучших, а все подряд. В России парни только и слышат, какие они классные и уникальные: комплименты от семьи понятны, но масла в огонь подливают и журналисты, отправляющие на следующий уровень любого, кто добивается успехов в КХЛ или разрывает молодёжные лиги, и североамериканские скауты, не скупящиеся на эпитеты в своих отчётах, и, конечно, агенты, умело манипулирующие неокрепшими (да и окрепшими тоже) умами. Всем выгодно отправить хоккеиста за океан: там — мечта, там — лучшие из лучших. Однако у 90% (если не больше) — в Америке нет никаких перспектив, и в большинстве случаев такой расклад легко читается заранее.

Всё дело в том, что в устройстве НХЛ ничего не меняется. Там по-прежнему никто никого не ждёт и ни для кого нет нянек. Туда нужно ехать, будучи не только талантливым, но и полностью готовым — ментально, психологически. Даже не так: в НХЛ нужно не просто ехать, а врываться, сразу показывать все козыри, потому что в противном случае момент будет запросто упущен, а второго шанса не дадут. Многие ли из россиян, срывающихся в Америку, понимают это?



Давайте посмотрим, кто сейчас в топе НХЛ среди русских. Овечкин, который стоит особняком (вот его реально ждали в «Вашингтоне»), Капризов и Панарин, уехавшие в Америку после титулов и признания в КХЛ. Кузнецов, Тарасенко, Бучневич, Василевский, Бобровский — главные таланты своих поколений (успевшие при этом сделать себе имя в России). Уникальны пути Кучерова (Никита сам себя сделал именно за океаном) и Шестёркина (Игорь поехал в «Рейнджерс», так как ему надоело сидеть на лавочке в СКА и сборной России), но в целом закономерность существует — российскую волну в НХЛ раскачивают те, кто и должен был это делать по изначальному статусу. Все остальные выстреливают лишь эпизодически, и даже если им посчастливилось закрепиться в основе, то свой хоккейный потенциал они не раскрывают до конца — просто не тянут стабильный уровень. Причём, повторюсь, это касается не только мастерства: скажем, Шипачёву, Шумакову и Гусеву таланта не занимать, но для покорения НХЛ им сильно не хватило характера.

Так что НХЛ по-прежнему — лига элит. И особенно это касается иностранцев. Но туда по-прежнему стремятся толпы россиян, которые не могут адекватно оценивать свой уровень и слишком доверяют лестным оценкам своих способностей. А для чего? Поставить галочку в графе «я играл в НХЛ»? Исполнить мечту и попробовать свои силы — вдруг получится? Или просто приобрести новый статус, чтобы выбить контракт пожирнее после возвращения?



Что ж, пока наших ребят выбирают на драфтах, пока им предлагают контракты, конечно, странно советовать им сидеть дома. Но, ей-богу, ежегодная карусель уезжающих/возвращающихся выглядит забавно, а статистика неумолима.



Для рассмотрения возьмём отрезок в последние пять межсезоний.

Уехали в 2017 году

Вернулись — 6

Закрепились в НХЛ — 1

Игрок Куда уезжал Где сейчас Евгений Дадонов «Флорида» «Вегас» Вадим Шипачёв «Вегас» «Динамо» (КХЛ) Клим Костин «Сент-Луис» «Сент-Луис» Максим Мамин «Флорида» «Флорида» Михаил Воробьёв «Филадельфия» СКА Виктор Антипин «Баффало» «Салават Юлаев» Алексей Береглазов «Рейнджерс» «Авангард» Андрей Миронов «Колорадо» «Динамо» М Ярослав Дыбленко «Нью-Джерси» ХК «Сочи»

Пять лет назад покорять Америку из КХЛ отправились 9 российских хоккеистов. Закрепиться получилось только у Дадонова, который ехал во «Флориду» во второй раз. Евгений ярко смотрелся во «Флориде», но затем ему пришлось сменить клуб и он потерялся — ни в «Оттаве», ни в «Вегасе» прежнего Дадонова мы не видим.



Шестеро игроков уже вернулись в Россию (некоторые очень быстро), плюс Максим Мамин также съездил обратно в ЦСКА, но этим летом отправился в систему «пантер» за вторым шансом. Первораундник Клим Костин долго и упорно пытался пробиться в состав «Сент-Луиса», но это у него получилось только после сверхудачной аренды в «Авангард» в прошлом сезоне.

Уехали в 2018 году

Вернулись — 2

Закрепились в НХЛ — 3

Игрок Куда уезжал Где сейчас Илья Любушкин «Аризона» «Аризона» Илья Ковальчук «Лос-Анджелес» Без клуба Валерий Ничушкин «Даллас» «Колорадо» Егор Яковлев «Нью-Джерси» «Металлург» Игорь Ожиганов «Торонто» СКА Илья Самсонов «Вашингтон» «Вашингтон»

В 2019-м Самсонову пора было уезжать — в «Магнитке» было тяжело развиваться за спиной Василия Кошечкина. Илья решился и сумел добиться прогресса в системе «Кэпиталз». Закрепился в НХЛ надёжный домосед Любушкин, который скромно пылит в такой же скромной «Аризоне», да Валерий Ничушкин, сумевший сохраниться в НХЛ в новой роли после колоссальной личностной деградации. Напомним, Валерий был выбран в первой десятке драфта НХЛ и кем-то даже рассматривался как потенциальная звезда лиги.



Яковлев и Ожиганов вернулись в Россию уже на следующий год, Ковальчук тогда уезжал на закате карьеры, и его дальнейшую историю вы прекрасно знаете.

Уехали в 2019 году

Вернулись — 10

Закрепились в НХЛ — 3

Осели в АХЛ — 1

Игрок Куда уезжал Где сейчас Александр Елесин «Калгари» «Локомотив» Артём Загидулин «Калгари» Финляндия Илья Михеев «Торонто» «Торонто» Никита Гусев «Вегас» СКА Игорь Шестёркин «Рейнджерс» «Рейнджерс» Виталий Кравцов «Рейнджерс» «Трактор» Егор Рыков «Рейнджерс» «Северсталь» Андрей Чибисов «Виннипег» «Металлург» Николай Прохоркин «Лос-Анджелес» «Авангард» Егор Коршков «Торонто» «Локомотив» Михаил Мальцев «Нью-Джерси» АХЛ Павел Шэн «Бостон» ХК «Сочи» Данил Юртайкин «Сан-Хосе» ЦСКА Владислав Гавриков «Коламбус» «Коламбус»

Из масштабного русского десанта в Америку в 2019 году закрепиться в НХЛ сумели только трое. Гавриков — один из столпов обороны «Коламбуса», Шестёркин завоёвывает корону Нью-Йорка, а Михеев числится в основе «Торонто», хотя Илью сильно подводят травмы. При этом касательно Михеева есть стойкое убеждение, что в КХЛ этот игрок мог бы реализовать себя намного лучше и интереснее, чем в роли игрока-функции в «листьях».



Мальцев застрял в АХЛ, и ему давно пора назад, другие же ребята уже распределились по клубам КХЛ. И кого-то удивляет, что Чибисов и Прохоркин не стали игроками НХЛ?

Уехали в 2020 году

Вернулись — 4

Закрепились в НХЛ — 5

Осели в АХЛ — 4

Игрок Куда уезжал Где сейчас Алексей Мельничук «Сан-Хосе» АХЛ Александр Барабанов «Торонто» «Сан-Хосе» Артём Зуб «Оттава» «Оттава» Григорий Денисенко «Флорида» АХЛ Илья Сорокин «Айлендерс» «Айлендерс» Василий Демченко «Монреаль» «Авангард» Михаил Григоренко «Коламбус» ЦСКА Арсен Хисамутдинов «Монреаль» Без клуба Кирилл Капризов «Миннесота» «Миннесота» Никита Нестеров «Калгари» ЦСКА Александр Романов «Монреаль» «Монреаль» Андрей Алтыбармакян «Чикаго» АХЛ

Капризов и Сорокин уехали именно тогда, когда следовало — первый стал звездой всей лиги, второй — отдельно взятого клуба. Барабанов вовремя убежал из «Торонто» и нашёл своё место в «Сан-Хосе», Зуб прокачивает оборону слабенькой «Оттавы», Романов закрепился в «Монреале», хотя выглядит абсолютно не так ярко, как в России.



Главное разочарование — Денисенко. В 18 лет Григорий зачем-то уехал во «Флориду», не успев состояться как хоккеист в «Локомотиве», и пока получается полный провал. А ведь Денисенко — 15-й номер драфта НХЛ.

Уехали в 2021 году

Вернулись — 1

Осели в АХЛ — 4

Игрок Куда уезжал Где сейчас Владислав Провольнев «Аризона» АХЛ Илья Коновалов «Эдмонтон» АХЛ Амир Мифтахов «Тампа» АХЛ Владимир Ткачёв «Лос-Анджелес» АХЛ Василий Подколзин «Ванкувер» «Ванкувер» Егор Чинахов «Коламбус» «Коламбус» Кирилл Семёнов «Торонто» «Авангард» Анатолий Голышев «Айлендерс» Без клуба Максим Мамин «Флорида» «Флорида»

Из тех парней, кто прошлым летом уехал в НХЛ, на постоянное место в основе претендуют только двое — Подколзин и Чинахов. Василий потихоньку осваивается в «Ванкувере», а вот у Егора в «Коламбусе» дела не очень — не работает фирменный бросок, нет очков и голов, и вот уже его садят в запас.



Семёнов уже плюнул на всё и вернулся в «Авангард», скоро ждём Голышева в «Автомобилисте». Мамин отчаянно старается остаться во «Флориде», другие же ребята пока плотно сидят в АХЛ.

Сухой остаток: за последние 5 лет в НХЛ уехали полсотни россиян, из них закрепиться в лиге смогли 12 ребят, только половина из них на ведущих ролях в своих клубах. Это голкиперы Самсонов, Шестёркин и Сорокин (да, с вратарями у России всё великолепно в последние годы), топ-защитники клубов-аутсайдеров Гавриков и Зуб и — отдельной строкой — Кирилл Капризов.



Ни одной случайной фамилии — только ребята, сделавшие себе имя в России, в чьих перспективах в НХЛ не приходилось сомневаться (может, кроме Зуба). Но для чего тогда ездили в Америку все остальные? К чему были эти бессмысленные попытки прыгнуть выше головы? Вот что тяжело понять.



Самое обидное, что от этих разъездов страдает уровень КХЛ. Игроки, которые классно выглядят здесь, но объективно не подходят для НХЛ, зачем-то уезжают за океан в самом расцвете сил, сталкиваются там с суровой реальностью, тратят праймовые годы на жесточайшую конкурентную борьбу и сидение в запасе, затем рано или поздно возвращаются, но уже совсем другими: кто-то необратимо меняет стиль, превращаясь в бегунка (переучили), кто-то просто потухает, кто-то стареет.



А КХЛ в итоге остаётся без звёзд. В том числе из-за того, что слишком много хоккеистов мнят себя звёздами НХЛ. И массовое стремление россиян в Америку — глупость.