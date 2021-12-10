СКА — машина! Без шансов грохнул лидера КХЛ в гостях, забив уже на 8-й секунде

После шестиматчевой серии поражений, которая сразила СКА в ноябре, петербуржцы приходят в себя и показывают, что в клубе не всё так плохо, как могло показаться ещё две-три недели назад. В последних шести встречах армейцы с Невы выиграли пять раз и проиграли только боевой «Северстали». С 23 ноября подопечные Валерия Брагина успели удачно съездить в Татарстан, разобраться на своей площадке с минским «Динамо» и «Йокеритом», а затем показать себя на Урале, поочерёдно обыграв «Автомобилист» и «Трактор».

Сегодня СКА завершал трёхматчевый выезд в Магнитогорске, приехав в гости к лидеру КХЛ «Металлургу», с поражения в матче с которым и началось пике петербуржцев месяц назад. «Сталевары» уже давно не идут той уверенной поступью, какая была у них в сентябре-октябре, но те редкие поражения, которые вкрапляются в череду победных матчей, не мешают магнитогорцам сохранять первую строчку в сводной таблице.

Но сегодня дела пошли не по плану хозяев, ведь они пропустили уже на восьмой секунде. Ранний проброс перенёс действие в зону «Металлурга». На точке вбрасывания постарался Йоонас Кемппайнен – выигранная им шайба на удобной скорости покатилась к Антону Бурдасову, который что есть силы щёлкнул и прошил Юхо Олкинуору. Капитан петербуржцев набрал отличный ход – для него это уже четвёртый гол в четырёх последних матчах. Возможно, в сборной России ошиблись, не вызвав Антона на Кубок Первого канала?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Несмотря на большую бросковую активность со стороны подопечных Ильи Воробьёва – 10 попыток в створ против пяти в первом периоде – на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу гостей. Первое же удаление магнитогорцев реализовал Никита Гусев. Его точный бросок завершил изящную комбинацию СКА – движение армейцев Петербурга в этом эпизоде было на уровень выше, чем у «сталеваров».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Второй период прошёл без голов, хотя игроки армейцев очень старались дать «Магнитке» возможности отыграться. Хозяева провели шесть минут в большинстве, но пробить ослабленную оборону, в которой до сих пор отсутствуют Ожиганов, Фантенберг и Лехтонен, они так и не смогли, за что и были наказаны уже в начале третьей двадцатиминутки.

Голом при втором для петербуржцев розыгрыше лишнего отличился Даниил Пыленков, который едва не закончил матч во втором периоде из-за повреждения. Без лидеров защиты СКА он вместе с Мэтом Робинсоном составляет ключевую пару обороны невских армейцев – на протяжении последних матчей они получают самое большое игровое время на льду, которое в трёх из четырёх недавних случаев у каждого составило больше 25 минут.

Чуть больше чем через полторы минуты магнитогорцы отыграли одну шайбу – автором единственного броска, с которым сегодня не справился Ларс Юханссон, стал Денис Зернов, в касание замкнувший передачу Максима Карпова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

И если голевые свершения хозяев на этом завершились, то гости смогли ещё дважды огорчить домашнюю публику. Шайбы Гусева и Кузьменко установили окончательный счёт встречи и зафиксировали комфортную победу СКА, которая стала для представителей Северной столицы уже пятой подряд.

За это время петербуржцы успели разобраться с тремя лидерами КХЛ, обыграв «Йокерит» и «Трактор» и без шансов грохнув «Металлург» на его же площадке.

СКА снова хорош – теперь эта машина находится на втором месте Запада! Однако, учитывая плотность в лидирующей группе конференции, всё ещё может поменяться. И не раз.