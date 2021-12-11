Овечкин — мастер! Опять придумал два гола и скоро войдёт в элитный клуб бомбардиров НХЛ

Но его «Вашингтон» уступил «Питтсбургу», а один из голов «пингвинов» в свои ворота отправил Евгений Кузнецов.

Почти месяц назад «Вашингтон» и «Питтсбург» сыграли первую часть принципиального противостояния этого сезона. «Столичные» тогда разбомбили «пингвинов» со счётом 6:1, Овечкин организовал два гола для партнёров, а Кросби, только вернувшийся после длительного восстановления, запомнился только психами и попыткам подраться с Кузнецовым.

С тех пор Кросби пришёл в себя, вновь вернувшись к исполнению обязанностей лидера и главной звезды «Питтсбурга». Перед игрой с «Вашингтоном» Сид выдал шестиматчевую серию с набранными очками (3+8), а во втором периоде встречи с «Кэпиталз» продлил приятную закономерность: отдал классную передачу на Каспери Капанена, который с удовольствием реализовал момент.

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Эта шайба стала третьей безответной для «Питтсбурга» в этой встрече: игра у «пингвинов» получалась. Кросби выделялся, ведя за собой партнёров, а те играли, может, и без изыска, зато очень правильно: не давали «Вашингтону» ничего создать опасного у ворот Джерри, регулярно нагружали Самсонова работой.

И не со всей Илья и его партнёры справлялись. Ещё в первом периоде счёт открыл Хайнен, а в середине матча шайба после броска Макгинна срикошетила от конька Евгения Кузнецова точно в створ.

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К началу третьего периода «Вашингтон» подошёл, проигрывая 0:3 и не имея особых аргументов против «Питтсбурга». Но энергия домашних трибун и игра лидеров всё-таки помогли «столичным» зацепиться за этот безнадёжный матч.



На 48-й минуте Овечкин классной передачей вывел Кузнецова на рандеву с Джерри, и Евгений забил второй гол в матче. На этот раз в те ворота, куда надо.

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Через 10 минут, уже под занавес основного времени, Ови смастерил ещё одну шайбу: выложил пас точно под бросок Ларсу Эллеру, который из левого круга вбрасывания не промазал.

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Незадолго до шайбы Эллера Кросби не попал в пустые ворота («Вашингтон» снял вратаря), но эта оплошность не стала для Сида роковой. «Вашингтон» подобрался к «Питтсбургу» вплотную, но дотянуться не сумел, а вскоре Кросби набрал ещё один балл за результативную передачу, ассистировав Картеру, который всё же расстрелял оставленную Самсоновым «рамку».



4:2 — «Питтсбург» берёт реванш за безоговорочное поражение месячной давности и закрепляется на четвёртом месте в Столичном дивизионе. «Вашингтон» же упустил возможность возглавить не только свою восьмёрку, но и таблицу всей лиги. Что касается Овечкина, то Александр не забил очередной гол, зато набрал два очка за результативные передачи и до двух баллов сократил отставание от Макдэвида и Драйзайтля в гонке бомбардиров этого сезона.



Кроме того, Ови до 6 очков сократил отставание в гонке бомбардиров всех времён от Джонни Буцика, занимающего 25-е место. До вхождения в элитный клуб топ-25 самых результативных игроков в истории НХЛ Ови осталось совсем чуть-чуть.