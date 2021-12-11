«Форменный бардак». Однажды в НХЛ забили 21 гол за один матч, установив вечный рекорд

Насколько результативен хоккей в сегодняшние дни? Иногда кажется, что очень даже результативен. Особенно если смотреть матчи нынешнего «Колорадо». 7:3, 7:5, 5:6, 3:8, 6:2, 7:1 – вот лишь некоторые итоговые счета игр «Эвеланш» в этом сезоне. Перформансы с 9-10 шайбами уже считаются примером яркой и результативной встречи.

Но в ХХ веке такие матчи были вполне себе обыденным явлением. Куда удивительнее было увидеть игру с пятью и менее голами. Поэтому немудрено, что рекорд по количеству заброшенных шайб в одном матче был установлен именно в предыдущем столетии. Встреча «Чикаго» и «Эдмонтона» 11 декабря 1985 года подарила одну из двух самых результативных игр в истории НХЛ.

Чемпионы двух последних лет приехали в Иллинойс и уже в первом периоде, казалось бы, сняли все вопросы о победителе. Ведь отыграть 0:4 у сильнейшей команды лиги даже в те годы было практически невыполнимой задачей. При этом к пятой минуте матча «Ойлерз» забросили уже три шайбы. Голевой парад начал Гленн Андерсон, который открыл счёт спустя полторы минуты после стартового вбрасывания. Одному из лучших снайперов того сезона ассистировал Уэйн Гретцки, для которого это была уже 49-я передача… из 163. Два Дэвида – Ламли и Семенко – отличились в течение следующих трёх с половиной минут, а в середине периода Марти Максорли со второй за игру передачи Гретцки сделал счёт 4:0.

Однако это были ещё цветочки. Ведь во второй трети зрители в Чикаго увидели сразу 12 заброшенных шайб, что стало повторением рекорда НХЛ по количеству голов за один период! Феерию второй 20-минутки также начал Андерсон, и снова его помощником стал Уэйн Гретцки. А спустя две минуты преимущество «нефтяников» составляло уже шесть шайб!

Вскоре у игроков «Чикаго» наконец-то взыграла гордость, и они начали отыгрываться. В большинстве отличился Дени Савар, не позволивший «Эдмонтону» уехать домой с баранкой в графе «пропущенные голы». «Нефтяники» ответили через 33 секунды, но затем хоккеисты «Блэкхоукс» дважды за минуту пробили голкипера «Ойлерз» Энди Муга – 7:3. Голы в тот вечер лились рекой и, к радости домашней публики, не только в ворота хозяев. Ещё две шайбы «ястребов» в следующие четыре минуты вынудили главного тренера «Эдмонтона» Глена Сатера выпустить вместо Муга, пропустившего пять голов после 27 бросков, Гранта Фюра. Это остановило поток шайб от «Чикаго», но лишь на время – «Ойлерз» пропустили только один раз в оставшиеся минуты второго периода и забили трижды усилиями Курри, Максорли и Андерсона, оформившего хет-трик. У Гретцки тем временем было уже пять голевых передач.

Ещё не сбились со счёта? А он был уже 10:6 – естественно, в пользу «Эдмонтона». В начале третьего периода наставник «Чикаго» Боб Пулфорд тоже решился на замену голкипера, сняв настрадавшегося Мюррея Баннермана и выпустив Роберта Сове. Свежие голкиперы держались в заключительной трети более 13 минут – лишь во второй половине «Чикаго» в третий раз за матч воспользовался правом разыграть лишнего.

В последние пять минут команды отличились ещё четыре раза – на дубль Курри, который в совокупности сложился в хет-трик, хозяева ответили двумя голами Кена Яремчука, который и установил окончательный счёт встречи – 12:9! Это стало повторением вечного НХЛ – в 1920 году «Монреаль» и «Торонто Сент Патрикс» также забросили 21 шайбу в матче, закончившемся со счётом 14:7 в пользу «Канадиенс». Однако после введения красной линии в 1943 году так много не забивал никто – «Блэкхоукс» и «Ойлерз» установили вечный рекорд.

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«Форменный бардак» — авторы сервиса «Яндекс.Спорт» дали идеальное описание тому, что творилось в той встрече. Всего пять игроков – два из «Эдмонтона» и три из «Чикаго» — закончили исторический матч без очков, включая защитника «Блэкхоукс» Марка Бержевена. Три хоккеиста «ястребов» сильно ухудшили свои показатели полезности, получив «-7», а Уэйн Гретцки, пусть и провёл игру без голов, отдал сразу семь результативных передач и повторил рекорд НХЛ.

К слову, именно «Эдмонтон» почти двумя годами ранее вплотную подобрался к рекорду по результативности, обыграв «Миннесоту» со счётом 12:8 в январе 1984-го, и меньше чем через месяц вновь вплотную к нему подобрался, проиграв «Торонто» 9:11. С тех пор таких результативных матчей больше не выдавал никто – возможно, Макдэвид с Драйзайтлем однажды смогут повторить рекорд легендарных предшественников?