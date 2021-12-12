«Вратарь решил, что Бучневич — русский медведь». Забавная сцена перед голом в матче НХЛ

Джейк Аллен вскинул руки, как будто сдаётся. Даже российский нападающий выглядел удивлённым, когда забросил шайбу.

«Сент-Луис», несмотря на многочисленные потери в составе из-за травм и ковида, продолжает биться за место под солнцем в плотном Центральном дивизионе. В ноябре у команды был явный спад, но сейчас она начала выправлять ситуацию и одержала четвёртую победу в последних шести матчах.

Это при том, что в составе «Сент-Луиса» достаточно игроков низших лиг, которых вынужденно вызвали в основу. Например, четвёртое звено целиком и вратарь Чарли Линдгрен, но это не помешало «музыкантам» выиграть.

Крэйг Берубе воссоединил русское звено – Бучневича, Барбашёва и Тарасенко, эта тройка и положила начало победной игре. Уже на 63-й секунде Тарасенко и Бучневич разыграли шайбу перед воротами – Володя отдавал на Павла и припарковался на дальней штанге, готовясь получить обратную передачу. Однако она не прошла – Джейк Аллен отбил снаряд щитком и тут же осознал, что попал в неприятности. Шайба отскочила обратно на Бучневича, и тот бросил сам, в домик. Судя по реакции на гол Павла после гола, он и сам удивился, как всё получилось.

Бучневич забросил 11-ю шайбу и вышел на второе место в списке российских снайперов сезона – после Овечкина, конечно же.

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Аллен смешно дёрнулся, поднял руки, видимо, пытаясь перекрыть верх ворот… Картинка получилась забавной – как будто Аллен сдаётся перед Бучневичем. Это не ускользнуло от болельщиков и журналистов. «Люблю играть в воротах», — написал автор EPRinkInside Дмитрий Филипович. «Он решил, что Бучневич – русский медведь. Так бывает. Молодец, что не убежал, а показал агрессию», — ответил ему болельщик Дэйв Роуш.

Естественно, Аллен на самом деле не думал сдаваться, но, по сути, этот момент стал отражением всего матча. «Сент-Луис» доминировал, и «Монреаль» проиграл без всяких шансов. Во втором периоде ахээловское четвёртое звено увеличило отрыв, а затем «музыканты» забросили третью шайбу в большинстве.

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Это был полностью русский гол – Бучневич отдал Тарасенко, а тот выдал прекрасный пас в слот Барбашёву, который расстрелял Аллена с колена. Это шестой гол Ивана в последних восьми матчах и 10-й — в сезоне, а ведь впереди ещё 55 матчей! «Им очень нравится играть вместе. После потери нескольких игроков мы сформировали вокруг русской тройки бригаду большинства, и это сработало. Они разыгрывали шайбу, хорошо играли в зоне атаки и были вознаграждены голом», — заявил Крэйг Берюбе.

Только в третьем периоде «Монреалю» удалось размочить счёт. Сухую серию команды, которая длилась более 134 минут, прервал защитник Александр Романов.

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Впрочем, «Сент-Луис» не позволил сопернику даже помечтать о камбэке. Тарасенко убегал в отрыв и мог возвращать преимущество в три шайбы, но его остановил Аллен. Вскоре Тори Крюг реализовал большинство, и на этом игра была сделана.