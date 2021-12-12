Худшая попытка лакросс-гола в НХЛ? Капризов хотел спасти команду, но вышло очень неуклюже

У Кирилла матч не задался: отобрали гол (справедливо), снова не заметили явного нарушения на нём, а в конце не вышло блеснуть мастерством.

«Миннесота» на отрезке в конце ноября — начале декабря набрала впечатляющий ход. «Дикари» выиграли восемь матчей кряду, благодаря чему на какое-то время даже возглавили общую турнирную таблицу НХЛ. Разыгрался и лидер «Уайлд» Кирилл Капризов, не уходивший со льда без очков на протяжении последних семи встреч и заработавший за это время 14 (5+9) результативных баллов.

На волне успеха Капризов и «Миннесота» приехали в Лос-Анджелес на очередной матч регулярки. «Кингз» могут только мечтать о стабильных победах и ведут тяжёлую борьбу за попадание в зону в плей-офф. Впрочем, этот факт, разумеется, не предполагал, что «Миннесоту» в Городе ангелов ожидает лёгкая прогулка.

Игра в результате получилась крайне нерезультативной — оборона и вратари обеих команд выглядели значительно убедительнее нападения. Первый период выдался совсем безголевым, хотя на самом его флажке Джонатана Куика дальним броском всё-таки сумел прошить Кирилл Капризов! Но на повторе стало очевидно, что buzzer beater россиянину не удался — шайба влетела в сетку спустя всего лишь 0,4 секунды после того, как прозвучала сирена на перерыв.

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Так Кирилл лишился 11-го гола в сезоне, а во втором отрезке Капризов в очередной раз стал жертвой несправедливости. В центре площадки арбитры пропустили, как кажется, очевидную подножку на россиянине, не удостоив форварда «Кингз» Дано заслуженным двухминутным штрафом.



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Уже второй раз три матча судьи НХЛ отказываются замечать явные нарушения правил на Капризове. Его безнаказанно бьёт между ног Драйзайтль, теперь так же без последствий роняет на лёд другой соперник.

Через несколько минут после падения Капризова «Миннесота» всё же получила большинство (на скамейку отправился Дрю Даути) и сумела открыть счёт в матче — отличился Маркус Фолиньо. Но буквально через три минуты «Лос-Анджелес» сравнял счёт — не отсидевший своё в штрафном боксе Дано пробил Кяхкёнена.



Упорная игра перетекла в третий период и по большому счёту шла к овертайму, но в середине отрезка своё слово сказал Брендан Лемье. Скандальный форвард, отсидевший пятиматчевую дисквалификацию за укус Ткачука, в первой же игре после возвращения стал автором победного гола для «Лос-Анджелеса».

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У «Миннесоты» было ещё достаточно времени, чтобы отыграться, но ничего придумать против Куика и обороны «королей» недавние лидеры НХЛ не смогли. «Дикари» прибегали даже к нестандартным методам спасения: так, Кирилл Капризов в концовке встречи попытался подцепить шайбу на крюк, находясь за воротами, чтобы забить лакросс-гол. Но у россиянина получилось, мягко говоря, не очень, и теперь он претендент на худшую попытку лакросс-гола в истории НХЛ.



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1:2 — «Миннесота» уступила и прервала свою победную серию. А главным неудачником в составе «дикарей», увы, стал Капризов, в пассиве которого сегодня прерванная результативная серия, отменённый гол, пропущенное судьями нарушение и неуклюжая попытка забить лакросс.