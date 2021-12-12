«Русские выскочили с ножами в зубах». Роскошная развязка суперсерии на последних секундах

Уже два года мы не встаём посреди ночи, чтобы включить традиционную суперсерию между командой России и сборными канадских юниорских лиг. Это шестиматчевое турне по стране кленового листа всегда было главным разогревом перед молодёжным чемпионатом мира, в котором кандидаты в сборную проверялись и закалялись в самых серьёзных битвах, в тяжелейших условиях ежедневных разъездов по канадской глубинке. Для тренеров суперсерия давала возможность и оценить форму наших легионеров.

Коронавирус временно прикрыл суперсерию, а наша молодёжка завершает сборы и совсем скоро вылетит в Эдмонтон, мы же решили вспомнить последнюю победу России в этом турне, которая пришлась на 2018 год. Точнее, драматичную развязку решающего шестого матча.

Серия была как качели: проиграли – выиграли, проиграли – выиграли, но во второй половине турне Россия окончательно нащупала свою игру в атаке и стала много забивать, установив историческое достижение. Впервые в истории суперсерий Россия добилась двух крупных побед подряд – 4:0 и 5:1. К тому же сделала это за сутки – сначала взяла реванш у сборной лиги Онтарио, а на следующий день, добравшись до Квебека, безжалостно расправилась со сборной QMJHL.

Беззубыми сделал канадцев вратарь Пётр Кочетков, тащивший даже там, где, казалось, вытащить было уже невозможно. И оборона россиян, которая не давала сопернику глотнуть воздуха. «Их защитники, которые сразу выдвигаются на нападающих, очень активны, и нам приходилось играть через заброс. Думаю, для наших ребят это стало сюрпризом. У нас яркие нападающие, которые любят забивать в быстрых атаках, они были не совсем готовы к такому сопротивлению», — сетовал тренер сборной QMJHL Джим Халтон.

Перед решающей шестой игрой Россия вела в серии 3-2, но канадцы всё ещё могли склонить чашу весов в свою сторону. Надо было выигрывать в основное время, и тогда итоговый победитель определялся бы по буллитам.

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Вместо уже порядком «наевшегося» Кочеткова место в воротах занял Даниил Тарасов, который предыдущие два своих матча проиграл. Он же пропустил совершенно нелепый гол в первом периоде, не справился с безобидным броском с острого угла от Антуана Морана.

К чести вратаря, дальше он действовал надёжно, но у нашей команды вдруг перестало клеиться в атаке. Инициатива была полностью на стороне канадцев, они доминировали и много владели шайбой.

В третьем периоде всё перевернулось, и не один раз. Квебекское издание Journal Express так описало игру России в третьем периоде: «Русские выскочили из раздевалки с ножами в зубах». Действительно, абордаж получился молниеносным – на 19-й секунде Степан Старков великолепным кистевым броском заставил капитулировать Оливье Родриге.

России было достаточно и ничейного результата для победы в серии по очкам, но канадцы поднажали и вскоре вновь вышли вперёд. Минуты таяли, канадцы давали шансы, схватив два подряд удаления, но игра у наших ребят не шла совершенно, а Тарасов едва не привёз себе шайбу, замешкавшись на выходе из ворот. Сборная лиги Квебека преобразилась по сравнению с предыдущей встречей, играла цепко и аккуратно – не давала спокойно зайти в зону, не давала расставиться, перехватывала все обостряющие передачи. Радовало, что россияне не унывали и не опускали рук, а упорно шли вперёд, пытаясь найти бреши в обороне соперника.

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На последней минуте, когда ситуация стала уже критической, Валерий Брагин взял тайм-аут, быстро объяснил игрокам, что нужно делать, и послал их на финальный абордаж. И сработало — вышли вшестером, выиграли вбрасывание и начертили гол за 14 секунд до сирены!

Какая роскошная, драматичная развязка – зарубили все надежды канадцев на победу одним махом, а затем ещё и окончательно прихлопнули их в овертайме, который уже ничего не решал.

Будем надеяться, в следующем году суперсерия возобновится, ну а ближайший матч России и Канады мы увидим 22 декабря, для нашей команды это будет последний проверочный матч перед МЧМ.