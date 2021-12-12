В КХЛ дебютировал китайский вратарь, не игравший 2 года. И чуть не украл победу у «Сибири»

Россия, как известно, может отправить на Олимпиаду две бригады вратарей, и обе могут быть лучшими на турнире. Более того, наша сборная могла кормить киперами и другие страны — в октябре Александр Лазушин рассказал, что согласен сыграть за Китай на Олимпиаде. Бородач, поигравший за «Локо» и «Динамо», говорил прессе: «Все друзья удивились, конечно. Спрашивали: «Серьёзно? Китайский паспорт получаешь?» Я так и отвечал: «А почему нет? Олимпиада всё-таки».

Лазушин отыграл за китайский клуб 15 игр, и весьма достойно, но китайские товарищи явно забыли о правилах натурализации ИИХФ. Они гласят, что игрок для получения нового спортивного гражданства должен провести в команде из желаемой страны два сезона подряд (или 16 месяцев). У Лазушина были два сезона — но не подряд, в прошлом году он поиграл в рижском «Динамо» и словацкой лиге.

Эта же история и с Джереми Смитом, который три года провёл в Китае. Американский вратарь сыграл на МЧМ-2008, а правила международной федерации требуют от игроков с любым опытом официальных турниров сборных четырёх лет в новой стране. Судя по всему, ИИХФ не стала делать никаких поблажек китайским товарищам — времени-то у них было предостаточно для натурализации любых игроков, которых они хотели.

И перед самой Олимпиадой сборная Китая осталась без двух основных вратарей. Место в раме внезапно занял 21-летний Пэрис О'Брайен — ещё один натурализованный канадец, который в своё время был основным вратарём китайского клуба в МХЛ. Он провёл пять игр подряд, которые «Куньлунь» проиграл с очень весёлым содержанием.

Но все игры О'Брайен провести не мог — и место в воротах занял национальный кадр Пэнфэй Хань. 30-летний вратарь провёл первый матч в КХЛ, до этого его не подпускали даже к играм системы клуба в ВХЛ. Два года назад клуб «Золотой дракон», составленный только из хоккеистов, родившихся в самом Китае, играл в третьей чешской лиге. В 22 матчах Хань пропускал по 8 шайб за игру — и был при этом лучшим из трёх вратарей клуба.

Фото: vk.com/hcsibir1962

Первый матч он проводил против «Сибири» — клуба, который в прошлой игре с «Ред Стар» накидал семь шайб. Хотя новосибирская команда играла дома, она проводила второй матч за два дня и вчера явно просела в третьем периоде, когда «Трактор» за 20 минут взял игру, которую хозяева вроде бы надёжно вели. Пэнфэй становился первым китайским вратарём, который выходил в старте «Куньлуня» — до него местные парни выходили только на замену.

Из 40 бросков по воротам Хань не отразил лишь три — и нельзя сказать, что он выглядел откровенно плохо. Он не допускал явных огрехов на выходах, его техника не была совершенной, но и не была устаревшей. Возможно, ему можно предъявить претензии за второй гол, пропущенный в ближний угол, но Никита Коротков сделал всё очень красиво.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта после матча сказал, что Хань теперь будет не спать неделю, переживая этот матч. Сам Хань прокомментировал это так: «Я узнал о том, что буду играть за день до матча. На матч настраивался обычно, я же играл в хоккей и до этого.Признаюсь, немного нервничал перед игрой и в первом периоде, но по мере того, как матч шёл, я становился более спокойным и уверенным в себе. Весь матч был сыгран в быстром темпе, много сильных бросков, быстрых атак. Для меня это был очень важный и хороший опыт».

Но на Олимпиаде у китайских вратарей будут намного более сложные соперники, чем духовитые, но не очень техничные форварды «Сибири» — даже версии Канады и США без энхаэловцев приедут с кучей мастеровитых нападающих.