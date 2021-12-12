Безумный камбэк после бездарного гола в свои ворота. «Сочи» выиграл матч с 0:4!

Когда Андрей Разин только приходил в КХЛ, то больше всего был известен не своим прорывом с бедной «Ижсталью» в финал Высшей лиги, а дракой с тренером Алексеем Ждахиным, которая тогда очень быстро пробила миллион просмотров на YouTube. Многие тогда ждали их встречи с Андреем Назаровым, который незадолго до этого на жестах объявил войну Владивостоку и бросался бутылками.

Прошло много времени — Назаров пережил быстрое увольнение и почти трёхлетний период без работы, Разин сидел без работы год, несмотря на первый успешный сезон в Екатеринбурге. И хотя оба всё ещё иногда эпатируют публику, двух Андреев в первую очередь воспринимают как тренеров, которые выжимают максимум из своих скромных составов. И сегодня они встретились.

Место в воротах Назаров доверил Максиму Третьяку. Внук легенды пока полностью проваливает этот сезон, отражая лишь 87,5% бросков (до этого матча) — вот и сегодня уже к 22-й минуте «Северсталь» вела 3:0. Через пять минут, казалось, случился эпизод, после которого букмекеры могли снимать ставки на исход игры: при отложенном штрафе и снятом вратаре Ярослав Дыбленко невероятно небрежно сыграл, отдавая пас назад — даже не смотрел на шайбу. Гол был записан на форварда Давида Думбадзе:

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Однако именно в этот момент и начался камбэк — большинство у «Сочи» никто не отменял, и Иван Мищенко одну шайбу отыграл. Потом начались чудеса — пока мы с нетерпением ждём единственной шайбы Овечкина в большинстве, которая поможет ему побить рекорд НХЛ, защитник «Сочи», у которого было три шайбы за весь прошлый сезон, настрелял сразу три. Как и у стереотипного Овечкина, голы получились почти одинаковыми щелчками из круга вбрасывания — только не левого, а правого.

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Молодая «Северсталь» не всегда хорошо играет по счёту — иногда начинает прижиматься к воротам и слишком сильно играть на удержание, из-за чего уже чуть не упустила победу в игре с «Нефтехимиком». Такой же молодой «Сочи», наоборот, врубил обороты. Ну и разницей, наконец, стала реализация большинства: после первого периода хозяева реализовали все три чужих удаления, гости — ноль из пяти чужих.

А победный гол забил Василий Глотов — как известно из слов Назарова на одной из пресс-конференций, его клуб готовит в олимпийскую сборную. В этой игре центр уже не отыграл 22-23 минуты, как мог, но зато забил решающую шайбу за 1:24 до конца.

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«Когда зверя загоняют в угол и ему нечего делать, он начинает цепляться за жизнь и включает какие-то силы, чтобы выжить. Думаю, что это свойственно молодым командам», — поэтично сказал после игры Андрей Разин. Победивший в игре Назаров уже шутил, что продюсером Мищенко будет он и решать все вопросы о переходе нужно через него.

Однако и после такого поражения «Северсталь», которую в последнее время мучают травмы, держится на пятом месте Запада. «Сочи», несмотря на свой спурт последнего времени, находится на расстоянии четырёх побед от восьмёрки.