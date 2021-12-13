Что происходит в КХЛ за три месяца до плей-офф. Большой разбор с Вайсфельдом

Позади больше половины регулярного чемпионата КХЛ, до плей-офф осталось не так много времени. Вчера в лиге сыграли 11 матчей, после чего наступила пауза на Кубок Первого канала. Самое время подвести промежуточные итоги, а также разобрать результаты и турнирное положение команд с известным экспертом и функционером Леонидом Вайсфельдом.

«Здорово, что «Металлургу» удалось пройти дистанцию без серьёзных спадов»

— «Металлург» — единоличный лидер регулярного чемпионата КХЛ. Всё закономерно?

— Думаю, что да. «Магнитке», по сравнению с другими командами, удалось избежать длительных спадов. У всех они были, а вот у уральцев в этом плане всё лучше.

— Последние матчи пришлось играть без травмированного вратаря Кошечкина.

— Так у них есть Олкинуора. Это, на секундочку, вратарь сборной Финляндии. Вася – сильный голкипер, но и Юхо не второй вратарь.

— Комплектация команды вам нравится?

— У Магнитогорска сбалансированный состав. Повторюсь, здорово, что удалось пройти дистанцию без серьёзных спадов. Были поражения, но не было длительных неудачных серий. Здесь заслуга всего тренерского штаба во главе с Ильёй Воробьёвым.

— Ближайший преследователь «Металлурга» — «Трактор».

— Закономерно, что они находятся так высоко. Челябинцы прилично усилились в межсезонье, у них опытные тренеры, поэтому нет никакой неожиданности. Посмотрите на состав: Пулккинен, Седлак, Ткачёв.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Иностранцы «Салавата» — взрослые и опытные люди. Они знают, как привести себя в порядок»

— Много критики пришлось выслушать «Салавату». Как вам его игра?

— Последние матчи уфимцы провели неплохо. Была проблема, связанная с карантином, но сейчас всё нормально. Для «Салавата» важно, как команда сыграет в плей-офф. А сейчас место выше, место ниже – не особо принципиально.

— Согласны, что легионеры юлаевцев снизили к себе требования?

— Я не могу сказать, что они расслабились. У того же Ларсена была травма, он долго восстанавливался. У Хартикайнена пополнение в семье. Иностранцы «Салавата» – взрослые и опытные люди. Они знают, как привести себя в порядок, и понимают, что главное – это плей-офф. С турнирной точки зрения у «Салавата» никаких проблем.

— Как вам тройка Кадейкина?

— Они, мне кажется, немного сбавили. Молодые хоккеисты в начале сезона тоже выглядели эффективнее. Но, повторюсь, у Уфы хорошая команда.

— Первая победа над «Ак Барсом» за семь матчей говорит сама за себя.

— У меня ощущение, что в целом Казань играет ниже своих возможностей. Но «барсы» берут очки, а это важно при не самой выразительной игре. Потенциал у клуба высокий.

— Может, не работают схемы Квартальнова? Например, у казанцев очень слабое большинство. Даже тренера Пелино из Северной Америки специально пригласили.

— Катастрофы нет, резерв виден. Раз работа идёт, значит, команда старается улучшить свою игру в этом компоненте.

— Видели эпизод с участием Хохрякова и Воронкова, случившийся накануне?

— Я не думаю, что целью Петра Хохрякова было попадание в голову Дмитрия Воронкова. Видимо, судьи дали нападающему «Салавата» «5+20» правильно, но в моём понимании это просто несчастный случай. Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления.

«Удивило не то, что Новосибирск начал набирать очки, а то, что случился провал в начале сезона»

— Такое ощущение, что постчемпионское похмелье продолжается у «Авангарда».

— Омск весь сезон играет невыразительно. Всё-таки у команды в составе опытные игроки, у которых есть шанс заявить о себе в плей-офф, но пока всё неважно. Но никакого пожара нет, поэтому критичной ситуацию не назовёшь.

— Вернувшийся из-за океана Семёнов усилит омичей?

— На бумаге должен усилить, а дальше посмотрим.

— Вас удивляет рывок «Сибири»?

— Если честно, то я был удивлён, почему они так плохо начали регулярный чемпионат. На предсезонке команда выглядела лучше. Возможно, сказалось большое количество травм. Хорошо, что в команде перетерпели, не стали делать резких движений. Люди вернулись, «Сибирь» поправила своё турнирное положение. Поэтому удивило не то, что Новосибирск начал набирать очки, а то, что случился провал в начале сезона.

— Серьёзные перемены в «Автомобилисте», где Билла Питерса на посту главного тренера сменил Николай Заварухин. Отставка канадца назревала?

— «Автомобилист» свои дела поправит, не сомневаюсь. Но вот то, что всё кардинально изменится – в этом я не уверен. Отставка Питерса назревала примерно год назад. Мне казалось, что его уволят в конце того сезона. Но когда не уволили, то подумал, что продержат до конца нынешнего. Не очень понятна логика решений.

— Можно сказать, что с приходом на пост главного тренера Леонида Тамбиева воспрял духом «Адмирал»?

— С приходом Тамбиева «Адмирал» будет биться в каждой игре. Я заметил, что пропала безнадёжность. Раньше некоторые матчи, которые не получались, команда просто доигрывала. Теперь все бьются до конца в независимости от счёта. Это вызывает уважение.

— «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур» – все трое продолжат бороться за попадание в первую восьмёрку на Востоке?

— «Нефтехимик», учитывая их состав, уже прыгнул выше головы. То, что они в гонке – здорово. В свою очередь, «Барыс» по составу должен находиться значительно выше. В «Амуре» ситуация похожа на «Адмирал». Хабаровск включился в борьбу за восьмёрку.

«Учитывая нестабильность, даже интересно, как СКА подойдёт к решающим матчам»

— В качестве лидера Западной конференции на паузу уходит московское «Динамо». По делу?

— У москвичей хороший состав, а так на Западе три команды с одинаковым количеством очков. Без неожиданностей.

— «Динамо» тащат лидеры — Шипачёв, вернувшийся после травмы Войнов.

— Ничего плохого в этом не вижу. Какая разница, как они выигрывают? Раз побеждают, значит, всё хорошо.

— Какие вопросы к игре СКА?

— Применительно к Питеру важно, в каком состоянии армейцы подойдут к плей-офф. Была серия из шести поражений, потом – победная из пяти. Команда всё равно бьётся за первое место. Учитывая нестабильность, даже интересно, как СКА подойдёт к решающим матчам.

— Травмированного защитника Лехтонена сильно не хватает?

— Так и Ожиганова тоже нет. Когда они вернутся – это будет существенная помощь. Другой вопрос, как быстро после травмы люди придут в себя и наберут форму.



— Никита Гусев сильно прибавил?

— Он хорошо играет, Никита выходит на свой уровень.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Фишку Фёдорова с заменой вратаря в овертаймах считаю авантюрой»

— Раньше вы говорили, что «Йокерит» — это команда не для больших дел. Сейчас такого же мнения?

— Финны в группе лидеров, у них всё нормально, хороший состав. Но я не верю, что в плей-офф «Йокерит» пройдёт далеко.

— Под шквал критики в начале сезона попадали ЦСКА и Сергей Фёдоров, теперь ситуация изменилась. Легендарный в прошлом игрок набрался тренерского опыта?

— Безусловно. Раньше у него вообще никакого тренерского опыта не было, а теперь он его получил. Проблема заключалась в том, что было сделано много заявлений про атакующий хоккей. Все ждали побед со счётом 6:1 и 8:0, но их не случилось. Отсюда и весь негатив. У ЦСКА сильные и опытные игроки. Вопрос, как быстро Фёдоров освоится в новой для себя роли.

— Выпускать четвёртого хоккеиста в овертайме — его фишка, конёк.

— Это элемент неожиданности. Но в том же матче с «Локомотивом» ярославцы просто не отдавали сопернику шайбу. В овертайме железнодорожники полностью переиграли соперника, а москвичи не могли взять игру под свой контроль. Там же как всё устроено: четвёртого игрока ЦСКА выпускает, когда на льду свежие лидеры.

— Значит, Никитин всё просчитал.

— Тактически – да. Помню, когда ЦСКА играл с московским «Динамо» и Фёдоров заменил вратаря на полевого хоккеиста, Галиев должен был попадать в пустые ворота. И тогда бы все забыли про эту фишку. Однако я всё равно считаю это авантюрой.

— Всех удивила «Северсталь». Вас тоже?

— Здесь вопрос в другом. Череповчане добились такого результата за счёт высокой дисциплины, выполнения игрового задания и самоотдачи. Вопрос, как долго «Северсталь» сможет играть в таком режиме? Тяжело эмоционально, соперники относятся иначе. Если команда просто выйдет в плей-офф и снова пошумит в первом раунде, как в прошлом году, будет некое разочарование. Если пройдут первый раунд – другое дело.

— Накануне «Северсталь» уже успела серьёзно оступиться, проиграв ХК «Сочи» при счёте 4:0 в свою пользу.

— Это звоночек для Череповца. Я весь год хвалю Андрея Разина, но если ты выигрываешь 4:0, но в итоге проигрываешь матч, то виноват тренер.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

«Не списываю со счетов «Локомотив» в борьбе в плей-офф»

— «Локомотив» при Игоре Никитине постепенно находит себя?

— Для меня «Локомотив» стал самой большой неожиданностью. В начале не было предпосылок, что команда провалится при Андрее Скабелке, но ярославцы играли плохо. При Никитине начали набирать очки, потом опять случился спад. На сегодняшний день ярославцы играют слабее, чем уровень игроков, которыми располагает тренерский штаб. В любом случае не списываю со счетов «Локомотив» в борьбе в плей-офф.

— Просыпается «Спартак», хотя у Бориса Миронова, как и у Сергея Фёдорова, не было тренерского опыта.

— Всё-таки Миронов успел поработать главным тренером в МХЛ, ассистентом главного тренера в КХЛ, а у Фёдорова такого опыта не было. Последние результаты и игра команды обнадёживают. Был период, когда на матчи красно-белых было сложно смотреть. Сейчас другой разговор.

— «Торпедо», «Минск и ХК «Сочи». Кто разыграет последнюю путёвку в плей-офф от Запада?

— Я бы и «Спартак» к этой группе отнёс. Знаете, «Торпедо» для меня – команда-загадка. Не могу понять, как там всё устроено. Они поборются за восьмое место, но логики я там не вижу. В «Сочи» Андрей Назаров однозначно встряхнул команду. Вопрос, хватит ли у южан сил с таким составом? Минское «Динамо» странно играет. Иногда так, что выглядит как претендент на Кубок Гагарина, а иногда удивляешься, что минчане делают в Континентальной лиге.

— Главные аутсайдеры Запада – «Витязь» и рижское «Динамо», которое возглавил Владимир Крикунов.

— Крикунов наладит дисциплину в «Динамо», но в Риге слабый состав. Я сомневаюсь, что они даже включатся в борьбу за плей-офф. Что касается «Витязя», то там радует финский нападающий Нико Оямяки. Получается какая-то аномалия: в команде-аутсайдере выступает лучший снайпер КХЛ. Мне не очень понятна чехарда с вратарями в Подольске, когда началось метание из стороны в сторону. Не думаю, что Ежов такой слабый вратарь, но в команде почему-то не могут разобраться с голкиперами. Это одна из проблем «Витязя».