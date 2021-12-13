На льду было много крови, а форвард «Ак Барса» теперь пропустит матчи сборной России.

«В мыслях не было его «убивать». Откровения игрока «Салавата» о скандале в дерби

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» случился неприятный эпизод. Ближе к концу второго периода нападающий гостей Пётр Хохряков буквально снёс форварда «барсов» Дмитрия Воронкова, после чего последний ударился об лёд и у него пошла кровь. Позже игрок казанцев покинул площадку на носилках.

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — цитировали позднее Воронкова аккаунты казанцев в социальных сетях.

Обозреватель «Чемпионата» дозвонился до Петра Хохрякова и спросил у него о случившемся, а также узнал реакцию форварда на пятиматчевую дисквалификацию, которую Хохрякову теперь предстоит отбывать.

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«Дима ответил: «Не парься, всё в порядке»

— Удивлены столь длительной дисквалификацией?

— Честно говоря, удивлён. Придётся пропустить пять игр – прилично. Меня дисквалифицировали на четыре матча + один матч дали за повторную «двадцатку». Не буду комментировать решение судей и СДК, это не в моей компетенции. Решение принято, тут уже ничего не оспоришь.

— Расскажите, что вообще произошло в том эпизоде?

— Получился такой момент, что Дима (Воронков. – Прим. «Чемпионата») начал подпускать меня к себе и пытался уйти в центр, чтобы я пролетел мимо. Соперник опустил голову, а я по инерции по линии движения попал в него.

— Никакой намеренной грубости с вашей стороны не планировалось?

— С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его «убивать». С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает.

— Вам уже удалось пообщаться с самим Воронковым?

— После игры я ему написал. Спросил, как самочувствие, нет ли сотрясения. Дима ответил: «Не парься, всё в порядке». Жаль, что ему теперь придётся пропустить Кубок Первого канала. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть скорее поправляется! Надеюсь, никаких обид на меня он не держит.

— Согласитесь, что сам эпизод выглядел страшновато: носилки, кровь на льду…

— Да уж, выглядело не очень… Тем более пошла кровь. После столкновения со мной Воронков ударился лицом об лёд, отсюда и кровь.

Фото: ak-bars.ru

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«Зелёное дерби» – это всегда заруба»

— Вы давно не побеждали «Ак Барс», настрой на «зелёное дерби» был особенным?

— Настрой на такие матчи всегда запредельный. «Зелёное дерби» – это всегда заруба. «Салават» доволен, что выиграл принципиальный матч. Всегда приятно побеждать, особенно такого сильного соперника.

— Впереди пауза на Кубок Первого канала, затем вам придётся пропустить пять матчей чемпионата. Чем будете всё это время заниматься?

— Буду усиленно тренироваться, готовиться и ждать, когда закончится дисквалификация. Хочу играть и приносить пользу своей команде.

— Вчерашний успех – заслуга всей команды?

— Да, все здорово отработали в большинстве, старались нейтрализовать меньшинство. Отлично себя проявил Юха (Метсола. – Прим. «Чемпионата»).

— Победа перед паузой над «Ак Барсом» добавит особых ощущений?

— Нам было очень важно выиграть, поэтому ощущения и правда замечательные. Теперь уходим на паузу в хорошем расположении духа, но впереди ещё много ответственных встреч. Поэтому важно не расслабляться и усердно готовиться.