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Серьёзная травма Дмитрия Воронкова, почему так произошло, откровения Петра Хохрякова

«В мыслях не было его «убивать». Откровения игрока «Салавата» о скандале в дерби
Павел Панышев
Серьёзная травма Дмитрия Воронкова
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На льду было много крови, а форвард «Ак Барса» теперь пропустит матчи сборной России.

Накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» случился неприятный эпизод. Ближе к концу второго периода нападающий гостей Пётр Хохряков буквально снёс форварда «барсов» Дмитрия Воронкова, после чего последний ударился об лёд и у него пошла кровь. Позже игрок казанцев покинул площадку на носилках.

Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть Игрока «Ак Барса» унесли после уничтожающего хита. На его лицо было больно смотреть

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лёд как можно быстрее», — цитировали позднее Воронкова аккаунты казанцев в социальных сетях.

Обозреватель «Чемпионата» дозвонился до Петра Хохрякова и спросил у него о случившемся, а также узнал реакцию форварда на пятиматчевую дисквалификацию, которую Хохрякову теперь предстоит отбывать.

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«Дима ответил: «Не парься, всё в порядке»

— Удивлены столь длительной дисквалификацией?
— Честно говоря, удивлён. Придётся пропустить пять игр – прилично. Меня дисквалифицировали на четыре матча + один матч дали за повторную «двадцатку». Не буду комментировать решение судей и СДК, это не в моей компетенции. Решение принято, тут уже ничего не оспоришь.

— Расскажите, что вообще произошло в том эпизоде?
— Получился такой момент, что Дима (Воронков. – Прим. «Чемпионата») начал подпускать меня к себе и пытался уйти в центр, чтобы я пролетел мимо. Соперник опустил голову, а я по инерции по линии движения попал в него.

— Никакой намеренной грубости с вашей стороны не планировалось?
— С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его «убивать». С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает.

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— Вам уже удалось пообщаться с самим Воронковым?
— После игры я ему написал. Спросил, как самочувствие, нет ли сотрясения. Дима ответил: «Не парься, всё в порядке». Жаль, что ему теперь придётся пропустить Кубок Первого канала. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть скорее поправляется! Надеюсь, никаких обид на меня он не держит.

— Согласитесь, что сам эпизод выглядел страшновато: носилки, кровь на льду…
— Да уж, выглядело не очень… Тем более пошла кровь. После столкновения со мной Воронков ударился лицом об лёд, отсюда и кровь.

Фото: ak-bars.ru

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«Зелёное дерби» – это всегда заруба»

— Вы давно не побеждали «Ак Барс», настрой на «зелёное дерби» был особенным?
— Настрой на такие матчи всегда запредельный. «Зелёное дерби» – это всегда заруба. «Салават» доволен, что выиграл принципиальный матч. Всегда приятно побеждать, особенно такого сильного соперника.

— Впереди пауза на Кубок Первого канала, затем вам придётся пропустить пять матчей чемпионата. Чем будете всё это время заниматься?
— Буду усиленно тренироваться, готовиться и ждать, когда закончится дисквалификация. Хочу играть и приносить пользу своей команде.

— Вчерашний успех – заслуга всей команды?
— Да, все здорово отработали в большинстве, старались нейтрализовать меньшинство. Отлично себя проявил Юха (Метсола. – Прим. «Чемпионата»).

— Победа перед паузой над «Ак Барсом» добавит особых ощущений?
— Нам было очень важно выиграть, поэтому ощущения и правда замечательные. Теперь уходим на паузу в хорошем расположении духа, но впереди ещё много ответственных встреч. Поэтому важно не расслабляться и усердно готовиться.

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