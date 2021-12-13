Канаду на МЧМ везёт тренер, проигравший легендарный финал России. Как сложилась его жизнь?

Минувшей ночью Федерация хоккея Канады опубликовала окончательный состав своей команды на молодёжный чемпионат мира 2022 года. В заявку канадской команды вошли такие хоккеисты, как первый номер драфта НХЛ – 2021 и действующий чемпион мира Оуэн Пауэр, главный конкурент Матвея Мичкова на драфте-2023 – Коннор Бедард – а также один из самых талантливых молодых центров современности Шейн Райт.

Однако едва ли не самый большой интерес к себе в канадской заявке вызывает фигура главного тренера кленовых – 63-летнего Дэйва Кэмерона. Имя этого специалиста наверняка осталось в памяти у любого поклонника хоккея в нашей стране, ведь 10 лет назад именно Кэмерон стоял у руля той самой канадской молодёжки, которая в финале МЧМ-2011 проиграла легендарный матч сборной России.

Третий период решающего противостояния нашей команде пришлось начинать со счёта 0:3. Эпическое спасение россиян начал Артемий Панарин, а спустя всего 13 секунд Максим Кицын заставил канадцев дрожать, сократив разрыв до минимума. Следом веское слово сказал капитан золотой команды Владимир Тарасенко. После третьей пропущенной шайбы Кэмерон использовал тайм-аут, но россиян было уже не остановить.

За четыре минуты до конца третьего периода Панарин оформил дубль, а окончательный счёт установил Никита Двуреченский, в пятый раз пробивший Марка Висентина за 76 секунд до конца основного времени. За одним из лучших матчей в истории российского хоккея уроженец Шарлоттауна наблюдал с первых рядов.

«Эта сборная Канады была одной из самых организованных за всю её историю. Команда была очень хорошо подготовлена тренерским штабом, пока не случился коллапс в третьем периоде финала. Команда развалилась на отдельные кусочки в мгновение ока. До этого момента Канада была очень управляема, действительно подготовлена. Но сейчас это, конечно, слабое утешение», — говорил после завершения финала знаменитый эксперт Боб Маккензи.

«Если не принимать в расчёт коллапс третьего периода, наша команда показала действительно достойный хоккей. У нас почти получилось. Нужно признать, что мы всё-таки сделали больше правильных вещей, чем неправильных», — сетовал сам Кэмерон после получения серебряной медали.

Та победа по сей день остаётся последним триумфом сборной России на молодёжных чемпионатах мира. С тех пор россияне потерпели четыре поражения в финалах (2012, 2015, 2016, 2020), выиграли четыре бронзовые награды (2013, 2014, 2017, 2019) и ещё дважды остались без медалей любого достоинства (2018, 2021). А как сложилась судьба самого Кэмерона после главного поражения в его карьере?

После поражения в финале Баффало на тот момент 53-летний специалист оставил свой пост в национальной команде, перейдя на работу в клуб НХЛ «Оттава Сенаторз». В канадском клубе Кэмерон вошёл в тренерский штаб Пола Маклина и на протяжении следующих 3,5 сезонов являлся его ассистентом. Самым успешным годом для тандема Маклина и Кэмерона оказался сезон-2012/2013, в котором «сенаторы» добрались до полуфинала Восточной конференции, где проиграли «Питтсбург Пингвинз». По итогам того сезона Маклин стал обладателем приза «Джек Адамс Трофи» лучшему тренеру сезона в НХЛ.

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Но тот успех так и оказался главным для их тренерского союза. В следующем сезоне «Оттава» осталась без плей-офф, после чего крайне неудачно начала и регулярный чемпионат – 2014/2015. К 8 декабря «сенаторы» набрали только 27 очков в 27 матчах, что привело к отставке Маклина с поста главного тренера. Кэмерон занял вакантное место и с ходу вывел «Оттаву» в розыгрыш Кубка Стэнли, где проиграл в первом раунде «Монреаль Канадиенс». В следующем сезоне уже под руководством Кэмерона «сенаторы» проехались мимо второго этапа сезона, и теперь уже настал черёд самого Дэйва освободить пост главного тренера.

В 2016 году Кэмерон вошёл в тренерский штаб Билла Питерса в сборной Канаде на взрослом чемпионате мира, который проходил в России. Спустя пять лет после поражения от российской команды в финале МЧМ-2011 наша страна принесла Кэмерону уже положительные эмоции. В решающей встрече канадцы переиграли сборную Финляндии (2:0), став чемпионом мира в Москве.

Следующий два сезона Кэмерон провёл уже в «Калгари Флэймз» в качестве ассистента Глена Галуцена. Получилось с переменным успехом. В сезоне-2016/2017 «огоньки» добрались до первого раунда плей-офф, где всухую проиграли «Анахайм Дакс», а спустя год «Флэймз» и вовсе остались за бортом кубковой восьмёрки на Западе. По итогам сезона оба специалиста лишились своих постов, и их дальнейшие дороги разошлись. Если Галуцен сумел трудоустроиться ассистентом главного тренера «Эдмонтона», то Кэмерон был вынужден продолжить карьеру в Европе.

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Канадский тренер перебрался в Австрию, возглавив «Вену Кэпиталз». В этом клубе Дэйв провёл три года своей карьеры, так и не сумев привести команду к золотым медалям. Сначала его «Вена» заняла первое место в регулярном чемпионате Открытого чемпионата Австрии, но в финале плей-офф проиграла команде из Клагенфурта, которой руководил экс-тренер «Авангарда» Петри Матикайнен. Затем проведение плей-офф было отменено из-за пандемии коронавируса, а в минувшем сезоне столичные остановились на стадии полуфинала.

Новость по теме Кэмерон станет главным тренером сборной Канады U20. Он был наставником на МЧМ-2011

На этом европейский опыт работы Кэмерона на данный момент оказался исчерпанным. Дэйв вернулся в Канаду, заняв позицию главного тренера в клубе юниорской хоккейной лиги Онтарио «Оттава-67-е», но ключевое назначение ожидало его на международном уровне. Федерация хоккея Канады предоставила 63-летнему тренеру возможность реабилитироваться за поражение в финале 2011 года, вернув Кэмерона на пост главного тренера в молодёжке.

На этом посту Дэйв сменил 47-летнего Андре Туриньи, в межсезонье возглавившего «Аризону Койотс». Примечательно, что Кэмерон и Туриньи прекрасно знакомы друг с другом, ведь в сезоне-2015/2016 только набиравшийся тренерского опыта Андре входил в тренерский штаб Кэмерона в «Оттаве». Теперь же получилось так, что пошедший на повышение специалист освободил пост в молодёжке для своего бывшего руководителя. Всё переплетено в канадском хоккее.

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В активе проводящего 36-й сезон подряд на тренерской лавке Кэмерона уже есть золотая медаль МЧМ, которую он выиграл ещё в 2009 году, будучи ассистентом легендарного Пэта Куинна. Теперь Дэйв приступает ко своему второму самостоятельному походу за вожделенным титулом. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Сборная Канады в одной группе сыграет с Финляндией, Германией, Чехией и Австрией, где многоопытный Кэмерон и трудился на протяжении предыдущих трёх лет.