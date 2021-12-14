Российский форвард – открытие сезона в НХЛ. Почему Тренин должен ехать на Олимпиаду

До 10 января 2022 года остаётся меньше месяца. Именно этот день станет последним, когда НХЛ сможет без последствий отказаться от участия в Олимпийских играх. Конечно, возможность выйти из соглашения у представителей главной лиги в мире будет и позже, но тогда им придётся заплатить немалый штраф. А ведь, как известно, терять деньги в Северной Америке ой как не любят. Хотя если НХЛ решит, что риски при поездке в Пекин будут больше, чем при внезапном отказе в последний месяц подготовки, то она наверняка выберет меньшее зло, которое фактически будет означать отмену грандиозного праздника хоккея – Олимпиада без лучших хоккеистов представляет куда меньший интерес.

Однако хочется верить, что у каждой сборной будет возможность привезти в столицу Китая сильнейших хоккеистов. Мы уже знаем первые тройки игроков каждой национальной команды, включая Россию. В дружину Алексея Жамнова точно должны войти Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский. Но кто ещё заслуживает представлять нашу сборную на олимпийском турнире? Малкин, Панарин, Капризов, Сергачёв, Орлов, Проворов – вот лишь некоторые из игроков, которые наверняка окажутся в российской заявке, если НХЛ приедет в Пекин.

Однако помимо нападающих-креативщиков, к которым без сомнения относятся перечисленные форварды, нашей команде понадобятся такие игроки в переднюю линию, которые способны выполнить черновую работу, загонять лидеров соперника и вступиться за более звёздных товарищей по команде. В общем, настоящие бойцы.

Ещё в сентябре, когда только стало известно о договоре НХЛ об участии на Олимпиаде, в четвёртое звено нашего варианта сборной России мы включили Ивана Барбашёва и Валерия Ничушкина, добавив: «идеальным вариантом для такого звена было бы приглашение Якова Тренина, заслужившего вызов в сборную хорошим сезоном в «Нэшвилле».

Если же отталкиваться от результатов текущего сезона, то Барбашёв вполне может претендовать на место как минимум на звено выше, а приезд Ничушкина в Пекин находится под угрозой срыва из-за неожиданно всплывшего положительного результата допинг-теста из 2014 года. Довольно-таки странная ситуация, которая может лишить сборную России очень полезного хоккеиста, абсолютно по-новому раскрывшегося в «Колорадо». Его место на правом фланге в нашем варианте сборной может занять Илья Михеев, который уже работает в общей группе «Торонто» и приближается к возвращению в игру. Если Илья успеет набрать форму, то он точно должен быть одним из кандидатов.

Что касается Тренина, то своей игрой в последнее время он абсолютно заслужил попадание в итоговую заявку. Для многих российских болельщиков Яков наверняка стал открытием этого сезона. В целом это неудивительно – 24-летний воспитанник челябинского хоккея в юниорском возрасте уехал в Северную Америку и до выхода на взрослый уровень практически не появлялся на радарах россиян, лишь однажды сыграв на молодёжном чемпионате мира – в 2017 году и завоевав бронзу в составе с Сергачёвым, Капризовым, Гурьяновым и Самсоновым. Уже тогда Тренин показал, насколько он может быть полезен при нейтрализации большинства, ассистировав Кириллу Уракову во время единственного на том турнире гола сборной России в меньшинстве.

Полутора годами ранее, летом 2015-го, Яков был выбран «Нэшвиллом» под 55-м общим номером. Однако до основы он дошёл лишь четыре года спустя, проведя концовку оборванной из-за пандемии регулярки-2019/2020. Затем он ненадолго появился в СКА, чтобы получше подготовиться к началу нового сезона в НХЛ, после чего буквально выгрыз себе место в обойме «Предаторз».

В этом же сезоне о Якове массово заговорили после его драки с опытнейшим словаком Здено Харой, после которой россиянин, несмотря на разбитое лицо, вернулся в игру и забросил очень важную шайбу, позволившую «хищникам» сравнять счёт в матче с «Айлендерс». Однако это уже не первая их схватка – в январе 2020-го Тренин и Хара, который тогда ещё был игроком «Бостона», также сошлись в кулачном бою, где зрители отдали предпочтение Якову.

Помимо мощной силовой игры (по количеству хитов среди россиян в этом сезоне Тренин уступает только Александру Романову), Яков также очень хорош в меньшинстве. Если в предыдущей регулярке тренеры «Нэшвилла» доверили ему всего пять минут при нейтрализации большинства, то в этой он провёл уже почти полчаса. И его показатели впечатляют – при нём на льду бригада меньшинства «Предаторз» пропускает всего 2,11 гола за 60 минут игрового времени. Это лучший результат для игроков, проведших в меньшинстве не менее пяти минут среди не только хоккеистов «Нэшвилла», но и среди всех россиян. Возможно, если бы Тренин появлялся чаще, «хищники» не занимали бы 24-е место по нейтрализации большинства.

При этом Яков также оснащён и технически. К примеру, он может выдать изящную голевую передачу не глядя, а затем забить сам и принести команде победу за считаные минуты до конца матча или же пробросить шайбу у себя между ног и разобраться с соперником, как бы сказали в футболе, на носовом платке.

Тренин продолжает прогрессировать с каждым годом, и если он продолжит играть в том же духе, то, уверен, его вызов в сборную России не за горами. И возможность дебютировать за национальную команду у него должна появиться уже в феврале.