Состав сборной России на МЧМ очень удивил! Впервые за 15 лет нет ни одного «канадца»

Дождались! Сегодня штаб молодёжной сборной России назвал окончательный список игроков, которые отправятся на чемпионат мира в Канаду. Итак, кто же в него вошёл?

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба – «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков, Фёдор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Сразу бросается в глаза, что заявка россиян полностью заполнена, но в составе нет ни одного хоккеиста из североамериканских лиг, в том числе Даниила Гущина, Даниила Чайки, Яна Кузнецова и Матвея Петрова. Впервые за 15 лет в состав России на МЧМ не вошёл ни один игрок, выступающий в Северной Америке! Неожиданно, скажем честно.

«Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьёзные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет.

Мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее», – заявил главный тренер Сергей Зубов.

Нет в финальной версии состава и многих игроков, представляющих системы клубов КХЛ. Не полетят в Канаду вратарь Захар Виноградов, защитники Тимофей Давыдов, Максим Федотов, Роман Романов, Даниил Кузьмин, Николай Макаров, а также нападающие Илья Иванцов, Кирилл Мельниченко, Андрей Баканов, Богдан Тринеев, Иван Мирошниченко.

«Что касается Ивана Мирошниченко, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь.

Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке — сильнейшие. У нас впереди сложный перелёт, а потом два дня карантина. Но в то же время ребята отдохнут от нагрузок и наберутся сил в преддверии товарищеских игр. Надеюсь, они все отнесутся к этому серьёзно», – добавил Зубов.

Состав интересный, риски, безусловно, есть, но тренерский штаб у россиян очень опытный. Думается, что Сергей Зубов и Олег Знарок настроят ребят на нужный результат и борьбу на каждом участке льда. Олег Браташ, напомним, не полетит в Канаду по состоянию здоровья.

«Сложно сказать, почему в составе молодёжной сборной не оказалось игроков из американских юниорских лиг, тренерский штаб всегда вызывает сильнейших и знает, как лучше формировать команду.

Доверит ли тренерский штаб играть Мичкову и Юрову зависит только от того, как они будут готовы. Команду на МЧМ собирают не по возрасту, а по тому, какую пользу они принесут команде», — прокомментировал состав двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Важную роль сыграют голкиперы, на их плечах большая ответственность. Особенно учитывая тот факт, что Ярослав Аскаров не попадает в состав СКА и не является основным вратарём армейцев. Конечно, особое внимание будет уделено и вундеркинду Матвею Мичкову. Его уже сейчас многие видят лидером атаки россиян.

Хочется пожелать нашей команде удачи. Соперники сильны, но рассчитывать на медали мы вправе. В молодёжном хоккее может случиться всё что угодно. Но как же хочется сыграть в финале с Канадой и обыграть её!