Канада на Евротуре — превью Олимпиады без НХЛ. Стоит ли бояться «кленовых листьев»?

Сборная Канады, как и другие хоккейные сборные, готовит план Б на тот случай, если Олимпиада пройдёт без игроков НХЛ, и вновь обращает свой взор на тех, кто выступает в европейских чемпионатах.

Самый актуальный хоккейный вопрос во всём мире сейчас – поедут игроки НХЛ в Пекин или же нет? Эта гнетущая неопределённость сказывается на подготовке всех сборных, но в самом трудном положении оказались североамериканцы. У европейцев есть Евротуры, Еврочелленджи, где можно спокойно обкатывать и проверять кандидатов, у североамериканцев – практически ничего.

Поэтому они вновь, как и в 2017 году, заявились на Кубок Первого канала и накануне объявили состав, которым будут играть в Москве. Это добавит красок домашнему этапу Евротура, всё-таки Канада, какой бы она ни была, это всегда вывеска. А уж Канада – Россия тем более привлечёт гораздо больший интерес, чем привычные битвы с чехами, шведами и финнами, которые мы видим каждый год.

Во-вторых, эта примерно та Канада, которую мы увидим на Олимпиаде, если НХЛ всё-таки откажется от поездки в Пекин. И повод порассуждать, насколько же она грозная? «Этот состав сочетает в себе профессиональный и международный опыт, молодые таланты и лидеров-ветеранов. Многие из этих игроков впервые примерят на себя джерси национальной команды», — сказал генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун.

Вратари: Эдди Паскуале («Локомотив»), Джастин Погги («Кёльн»).



Защитники: Тревор Мёрфи («Сибирь»), Джон Гилмор (ЦСКА), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Дженовей («Брюнес»), Рис Скарлетт («Динамо» Рига), Мэт Робинсон (СКА), Морган Эллис («Айсбарен»), Брэндон Гормли («Динамо» Рига).



Нападающие: Джош Карри («Металлург»), Даниэль Одетт («Витязь»), Тейлор Бек («Динамо» Минск), Джордан Уил («Ак Барс»), Корбан Найт («Авангард»), Тайлер Граовац («Динамо» Минск), Филипп Майе («Металлург»), Эрик О’Делл («Динамо» Москва), Райан Спунер («Автомобилист»), Коди Куник («Барыс»), Лэндон Ферраро («Кёльн»), Бен Стрит («Мюнхен»), Адам Тамбеллини («Регле»), Эрик Фер (без клуба).

Основу сборной составили игроки КХЛ. Среди вратарей у канадцев особого выбора не было, в нашей лиге он всего один (если не считать китайского канадца из «Куньлуня») – Эдди Паскуале. Но тут «кленовым листьям» повезло – Эдди Паскуале является одним из сильнейших вратарей лиги.

В линию обороны, пожалуй, взяли всех сильнейших из КХЛ, но при этом она не впечатляет. Сразу двое защитников играют в худшей команде Западной конференции, Джон Гилмор – худший в ЦСКА по показателю полезности, а на 35-летнем Мэте Робинсоне уже начал сказываться возраст. В СКА он играет много, но далеко не всегда надёжен в обороне. Зато у него есть олимпийский опыт и бронза Пхёнчхана – как и у Чарльза Дженовея. Джейсон Демерс долго выступал в НХЛ, но в этом сезоне вообще не играл. Хороши Тревор Мёрфи и Морган Эллис, но не хватает защитника «Йокерита» Алекса Гранта – приглашение ему отправили, но он не сможет сыграть из-за травмы.

В нападении повеселее – большинство ребят являются лидерами своих команд – Майе, Карри, Найт, Бек, Спунер, Одетт, уж что-что, а с забиванием голов у Канады проблем быть не должно. Есть техничные форварды, которые могут и разыграть шайбу, и завершить атаку. Любопытно посмотреть на третьего снайпера шведской лиги Тамбеллини с прицелом на то, что им могут заинтересоваться клубы КХЛ. Достали из архивов Эрика Фера – обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»-2016, игрока с огромным опытом, который завершил карьеру этой весной. Видимо, на роль дядьки-наставника.

Должно удивлять отсутствие Брендана Лайпсика и Джейка Виртанена, но про них забыли по понятным причинам. Оба успели замарать репутацию в Северной Америке – один писал обидные комментарии про жён игроков, другого обвинили в изнасиловании. Даже легендарного Майка Бэбкока в НХЛ «отменяли» за меньшие проступки, что уж говорить о рядовых хоккеистах.

В целом состав у Канады вполне боеспособный, статистами на Кубке Первого канала они точно не будут, но его однозначно не назвать сильнейшим даже среди европейской выборки игроков. Тем не менее соперника никогда нельзя недооценивать, на чемпионате мира – 2021 в Риге мы могли воочию убедиться, что сборная Канады – грозный оппонент даже не в самом оптимальном составе. Именно она выбила нашпигованную энхаэловскими звёздами Россию в четвертьфинале турнира, а затем взяла золото, в финале одолев действующего чемпиона Финляндию. К тому же не будем забывать, что главным тренером будет авторитетный Клод Жюльен, который и Кубок Стэнли выигрывал, и на Олимпиаде с Кубком мира работал.

Если до Пекина игроки НХЛ не доедут, то по крайней мере часть этих ребят попадёт в заявку на Олимпиаду. Плюс усиление будет из других лиг – в той же Швейцарии играют Деарне, Козун, Азеведу, на Кубок Шпенглера едет Деван Дубник.

Так стоит ли бояться эту Канаду? Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что нет: «Состав укомплектован из игроков европейских лиг и КХЛ. Способности всех игроков мы более-менее знаем. Кого там бояться? Ярких звёзд нет, много хороших хоккеистов, на ведущих ролях в своих клубах».