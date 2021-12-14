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Последний МЧМ России без легионеров — в 2007-м команда без звёзд дошла до финала и билась на равных с Канадой

«Кое-кто говорил, Россия будет биться, чтобы не вылететь». Последний МЧМ без легионеров
Елена Кузнецова
Последний МЧМ России без легионеров
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От нашей сборной не ждали ничего — а она дошла до финала. После него канадцы сказали, что это была лучшая российская команда за пять лет.

На молодёжном чемпионате мира в Канаде сборная России сыграет исключительно российским составом, то есть без легионеров, выступающих за океаном. Непривычно, и чтобы вспомнить, когда такое было в последний раз, пришлось поднимать составы прошлых турниров. Так вот, сугубо доморощенной молодёжкой в последний раз наша команда выступала 15 лет назад. И на мировое первенство в Швецию уезжала под тревожные вздохи – в полуфинал бы выйти, хоть какую-то медаль бы взять, а кто-то и вовсе считал, что таким составом в элите бы остаться. Россия не только не вылетела в низший дивизион, а дошла до финала, где дала бой Канаде.

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В пяти из шести турниров, предшествовавших МЧМ-2007, сборная России рубилась в финале с Канадой, взяв сначала два золота, а затем два серебра. Но прошло молодёжное время для поколения Овечкина, Малкина, Ковальчука, Сёмина, Жердева – суперзвёзд, с которыми Россия всегда с уверенностью смотрела на свои медальные перспективы.

На МЧМ-2007 Россию в фавориты никто не записывал, главными претендентами на золото были канадцы – они ехали защищать титул с Кэри Прайсом в воротах и 11 ребятами из предыдущего созыва. Мощны были шведы с Никласом Бекстрёмом и американцы с Патриком Кейном. У России самым сильным звеном считался вратарь – 18-летний Семён Варламов к тому моменту уже прочно закрепился в качестве первого номера «Локомотива». В атаке большие надежды связывали с 17-летним Алексеем Черепановым, юным омским талантом с волшебными руками, но на тот момент эксперты ещё не спешили петь ему дифирамбы и возводить в ранг игрока, который может повести за собой команду. Вообще, главным отличием той команды был ровный состав, в котором пусть и не было ярких звёзд и явно выраженных лидеров, зато каждое звено было способно выстрелить и вытащить в отдельно взятом матче.

Где-то России повезло в турнирном пути, потому что главные фавориты собрались в одной группе, а нашей сборной в соперники достались финны, чехи, швейцарцы и белорусы. На фоне стартовых сенсационных поражений Финляндии от Беларуси и США от Германии наши всего лишь долго вкатывались в стартовый матч с чехами. И это было объяснимо – россияне прилетели в Швецию накануне, а потом ещё несколько часов добирались до небольшого городка Мура, где предстояло играть групповой раунд. Пропустили первыми, но, когда вкатились, стали закатывать чехов в лёд. Два гола дуплетом на старте второго периода, третий – в начале третьего, а если бы не вратарь Павелец, то пробоин у чехов было бы гораздо больше.

На групповом этапе этот матч оказался самым тяжёлым, в следующих трёх сборная России пропустила только одну шайбу, а забросила – целых 17, став самой результативной командой турнира. В полуфинал наша молодёжка вышла напрямую и, отдохнув, дала бой хозяевам первенства шведам.

Тяжелейший матч, в котором, как и в игре с чехами, поначалу многое не получалось – удаления шли одни за другим, «Тре Крунур» давили, первыми открыли счёт, обстучали все штанги и перекладины. Но уже под конец первого периода Россия перехватила инициативу, и шведы дрогнули – Игорь Макаров реализовал выход один на один, а затем Черепанов забил в большинстве. Забросили для верности по голу во втором и третьем периоде и уверенно довели игру до победы. Так шведы отправились играть за бронзу, а Россия, от которой ничего не ждали – в финал с Канадой. «Впереди — главная игра, о которой все мы мечтали. Хотим доказать скептикам: зря они в нас перед чемпионатом не верили!» — говорил Черепанов.

2007 год: сенсационный старт и предсказуемый конец 2007 год: сенсационный старт и предсказуемый конец

К сожалению, матч за золото пошёл по сценарию прошлых двух лет, когда канадцы в какой-то момент отправляли соперника в нокаут. В 2007 году наши начали матч задорно, но упустили шанс первыми открыть счёт, а в концовке периода грандиозно провалились. Сначала роковую ошибку допустил капитан команды Буравчиков, а затем канадцы дважды реализовали большинство. Эти две с половиной минуты, в которые 0:0 превратились в 0:3, стали решающими.

Это был нокдаун, но не нокаут – Россия смогла оправиться от такого оглушительного удара и взять себя в руки, отыграла две шайбы, вернула в матч интригу и на равных бодалась с Канадой, могли переворачивать встречу, но не смогли реализовать моменты и уступили 2:4.

«Веру в них надо было только пробудить, резерв же был, я чувствовал. Команда была хорошо готова, но страх проиграть довёл и засел корнем где-то внутри… Пропустили дурацкую четвёртую шайбу на контратаке, абсолютно бестолковую. Терять было нечего, вот тут ребята и проснулись, только поздновато душу открыли. Тут мы по-прежнему уступаем канадцам, у которых психология победителя с молоком матери передаётся. Уверенности в своих силах нам не хватило, но, побежав, две забили. От ножа рубились до последнего», — говорил расстроенный Евгений Попихин.

«Нам перед началом турнира кое-кто говорил, что Россия будет биться за то, чтобы не вылететь в дивизион В. А финал показал, что мы не стали для канадцев мальчиками для битья. Таких ярких лидеров вроде Малкина и Овечкина у нас не было, это правда. Зато была команда-звезда», — сказал Буравчиков. Что ж, это серебро, в отличие от двух предыдущих, было добито в достойной битве и не оставляло ощущения полного бессилия. Наоборот, команде, на которую никто не ставил, вполне было по силам замахнуться и на золото – после матча многие игроки плакали в раздевалке. «Никто не верил в нашу команду, никто не знал и не хотел видеть в этих ребятах будущих претендентов на чемпионство. Мы же показали, считаю, самый интересный хоккей на турнире», — заключил Попихин. А канадцы, по его словам, назвали этот состав сборной России лучшим за последние пять лет.

Так что отсутствие в составе легионеров – не повод посыпать голову пеплом и сейчас. Главное – верить в свои силы и упорно идти к своей цели.

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