Способны ли Аскаров, Мичков и Ко выиграть золото? Россия назвала состав на МЧМ

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Подробный разбор состава молодёжной сборной России на МЧМ-2022

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Егор Торишный
Россия назвала состав на МЧМ
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Сборная совсем отказалась от «легионеров».

Без легионеров

Сегодня был объявлен состав сборной России на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Главная особенность этого призыва – отсутствие игроков, выступающих за океаном. Это произошло впервые за 15 лет.

Дело даже не в том, что перемещаться через границы сейчас крайне сложно (хотя и этот фактор косвенно, но повлиял на выбор). Те, кто играют в России, объективно сильнее. Это показал в том числе и сбор, который прошёл в Новогорске и по итогам которого расширенный список кандидатов на поездку в Канаду сократился с 36 до 25 фамилий.

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Тех, кто не вызван из-за океана, но мог поехать на ЧМ, всего трое: защитники Даниил Чайка, Ян Кузнецов и нападающий Даниил Гущин.

Чайка, выбранный на последнем драфте НХЛ под общим 38-м номером «Вегасом», подписал с клубом в сентябре контракт новичка. В 26 играх за «Гелф» в OHL он набрал 22 (7+15) очка – отличные показатели. Но, согласитесь, было бы странным, если бы игрок, выбранный в четвёртом десятке драфта, иначе проявил себя в минорной лиге. Тренерский штаб сборной рассматривал Чайку в основном как атакующего защитника для большинства. Однако на сборе в Новогорске выяснилось, что есть игроки, которые справляются с этой ролью не хуже, а опыта игры на более высоком уровне имеют больше. Кроме того, Чайка пропустил и августовский сбор молодёжки.

Относительно давно уехавший за океан Ян Кузнецов также был достаточно высоко выбран на драфте в 2020 году «Калгари» (под 50-м номером) и имел постоянную игровую практику. Однако на майском Кубке Чёрного моря проявить себя лидером обороны в полной мере не сумел. Кроме того, пока при неплохой игре в атаке у габаритного защитника плохой показатель полезности. Стоит отметить и тот факт, что и Чайка, и Кузнецов участвовали в предыдущем МЧМ и не набрали на двоих ни одного очка. Возможно, и это сыграло против них.

Что касается Гущина, то 19-летний нападающий действительно много забивает в Северной Америке, в прошлом году USHL, в нынешнем – за «Ниагару» в OHL. Но конкуренция в линии атаки в молодёжке сейчас такова, что приглашать игрока только за опыт выступлений за океаном было бы неправильно.

Что с Мирошниченко?

Есть и российские игроки, чьё отсутствие в составе на первый взгляд выглядит удивительно.

Пожалуй, самый большой резонанс вызвало то, что на ЧМ не позвали Ивана Мирошниченко. Капитан сборной России, выигравшей золото Юношеских олимпийских игр, накануне сезона-2020/2021 подписал контракт с «Авангардом». Однако до сегодняшнего дня ни одного матча за основу омичей в КХЛ Мирошниченко не провёл. В отличие от того же Матвея Мичкова, которому в СКА шанс дали. В итоге в прошлом сезоне Мирошниченко выступал за «Омских ястребов» в МХЛ, а в этом пытается доказать свою полезность в ВХЛ. Получается? С одной стороны, 9 (4+5) очков в 22 матчах для 17-летнего парня результат очень солидный. С другой – последний раз Иван появлялся в составе «Омских Крыльев» 22 ноября, очки набирал в конце октября. В обсуждениях игры парня, которому выдавали щедрые авансы, сравнивая с Евгением Малкиным, стало появляться слово «закис». Скорее всего, это верно. ВХЛ – это пахота вместе с менее мастеровитыми, зато физически более сильными игроками. Никто не спорит, пахать нужно, но, видимо, свет в конце тоннеля в виде долгожданного дебюта в КХЛ для Мирошниченко пока не зажигают. Итог — Иван сейчас явно не в оптимальных кондициях, а в сборной его привыкли видеть на лидирующих позициях.

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Наверняка этот спад для Мирошниченко временный. Он остаётся одним из ключевых игроков системы сборных и продолжит готовиться к ЮЧМ в апреле. Его время на молодёжных чемпионатах ещё придёт.

Кстати, схожая ситуация и с голкипером Сергеем Ивановым. Разница в том, что игрок системы СКА недавно оправился от болезни. Тренерский штаб не увидел смысла в том, чтобы вызывать его на ЧМ в качестве третьего вратаря. В итоге его решили поберечь и дать возможность качественно подготовиться к ЮЧМ, где он почти наверняка будет первым номером сборной. Придёт час и 18-летнего армейца Прохора Полтапова.

Итак, впервые за 15 лет сборная, составленная только из игроков, выступающих в России, будет бороться на одном из самых интересных и непредсказуемых хоккейных турниров. И бороться, как обычно, за самые высокие места. В команде собраны практически все сильнейшие на данный момент молодые игроки страны. И все они выступают в системах российских клубов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семён Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).
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