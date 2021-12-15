Мощный юбилей Кросби! Вступил в элитный клуб легенд и теперь там ждёт Овечкина

Для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби старт нынешнего сезона получился худшим в его карьере. Проблемы для канадского форварда начались с того, что начало регулярного чемпионата 34-летний форвард был вынужден пропустить из-за операции на запястье. Первый матч в нынешнем сезоне канадский нападающий смог провести только 31 октября, когда с начала регулярки прошло уже практически три недели.

Но пребывание Кросби в составе «Питтсбурга» получилось непродолжительным. В своём дебютном матче в этом сезоне Сидни заработал «-3» в проигранной игре с «Нью-Джерси» (2:4), после чего канадца поджидало ещё одно крайне неприятное известие. Тест на коронавирус показал положительный результат, и Кросби был вынужден отправиться на карантин. Таким образом на полноценной основе один из лучших игроков в истории НХЛ смог вернуться в заявку «Пингвинз» только в середине ноября.

Уроженцу Коул Харбора очень тяжело дался набор формы после столь продолжительного отсутствия игровой практики. В первых восьми матчах сезона Кросби набрал только 3 (1+2) очка, что стало повторением худшего старта по результативности в его карьере. Ранее у него было 3 (1+2) очка в 8 матчах в сезоне-2015/2016. Многие заговорили о том, что лучшие времена в карьере канадца уже остались позади. А самые отъявленные скептики даже начали рассуждать, что Кросби вполне может не попасть в состав сборной Канады (на тот момент само по себе участие игроков НХЛ в олимпийском турнире ещё не стояло под таким вопросом, как сейчас) на Олимпийские игры 2022 года.

Но Сидни смог справиться со всеми неурядицами и набрал абсолютно феноменальный ход в последнее время. Переломным моментом для канадца стал матч с «Монреалем» (3:6), где он принял участие во всех голах своей команды, набрав 3 (1+2) очка. Дальше Кросби начал набирать очки в каждой игре, а «Питтсбург» стал выигрывать матч за матчем. Канадец выдал восьмиматчевую результативную серию, благодаря чему смог попасть в топ-30 бомбардиров за всю историю лиги.

Это произошло в матче с «Вашингтоном» (4:2), когда капитан «Питтсбурга» отметился двумя результативными передачами. После той победы на счету канадского форварда стало 1340 очков в НХЛ, и по этому показателю он обогнал Дэйва Андрейчука и Дениса Савара (оба — по 1338). Теперь Кросби вышел на единоличное 30-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

Новость по теме Сидни Кросби вошёл в топ-30 бомбардиров за всю историю НХЛ

В предыдущем матче с «Анахаймом» (1:0) результативная серия канадца прервалась, но уже сегодняшней ночью Кросби вновь взялся переписывать летопись статических достижений. В гости к одержавшему четыре победы кряду «Питтсбургу» пожаловал один из главных неудачников этого сезона – «Монреаль». Ещё в прошлом чемпионате «Канадиенс» сенсационно добрались до финала Кубка Стэнли, а в этом сезоне фактически уже распрощались со всяческими надеждами на попадание в плей-офф. В 29 матчах «Монреаль» одержал только шесть побед, плотно закрепившись на дне Восточной конференции НХЛ.

Новость по теме Кросби финтом уложил Овечкина на лёд, после чего с разворота отдал ассист на Картера

Вот и на этот раз канадцы не смогли порадовать своих болельщиков. В середине первого периода счёт в матче открыл финский форвард «Пингвинз» Каспери Капанен, после чего в начале второго отрезка Эван Родригес реализовал большинство. Спустя 14 секунд Джонатан Друен своим голом попытался вернуть «Монреаль» в игру, но тут за дело взялся Кросби. Сначала он ассистировал защитнику Майку Мэтисону, а на старте третьего отрезка выступил ассистентом в эпизоде с голом ещё одного игрока обороны – Брайана Дюмулена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард «Питтсбурга» смог преодолеть значимую отметку в 400 матчей в НХЛ с несколькими набранными очками за игру. Примечательно, что он стал лишь 14-м хоккеистом в истории лиги, которому покорилось столь мощное достижение, при этом 12 из этих игроков в последствии были включены в Зал славы НХЛ. Единственным исключением из этого правила стал чешский форвард Яромир Ягр, но есть абсолютная уверенность в том, что данная участь не обойдёт стороной Ярдо. Собственно, как и самого Кросби.

№ Игрок Матчи с 2+ очками 1 Уэйн Гретцки 824 2 Яромир Ягр 540 3 Марк Мессье 513 4 Марсель Дионн 513 5 Горди Хоу 511 6 Марио Лемье 497 7 Стив Айзерман 477 8 Джо Сакик 473 9 Рон Фрэнсис 470 10 Фил Эспозито 457 11 Пол Коффи 408 12 Рэй Бурк 404 13 Стэн Микита 403 14 Сидни Кросби 400

Если говорить о действующих игроках НХЛ, то на данный момент только Сидни смог покорить это достижение. Теоретически провести 400 матчей с 2+ очками за игру ещё может выступающий за «Флориду» Джо Торнтон (391), но в нынешнем чемпионате 42-летний ветеран НХЛ не провёл ещё ни одной такой игры. А вот идущий следом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (387) совершенно точно в очень обозримом будущем присоединится к Кросби в этой блестящей компании.



Окончательный счёт в матче подвёл Брайан Бойл, отправивший пятую шайбу в ворота гостей. Ассистентский дубль трёхкратного обладателя Кубка Стэнли помог «Питтсбургу» одержать пятую победу подряд, а сам Кросби продолжает идти по гроссмейстерскому графику – больше одного очка за матч. В этом сезоне Сид сыграл 16 матчей, в которых отметился 17 (4+13) результативными действиями. При этом, если в первых восьми матчах Сид набрал 3 (1+2) очка, то в последних восьми играх в его активе 14 (3+11) очков. В очередной раз великий канадец показал, что его ещё слишком рано сбрасывать со счетов.