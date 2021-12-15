Мощный юбилей Кросби! Вступил в элитный клуб легенд и теперь там ждёт Овечкина

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Кросби стал 14-м игроком в истории НХЛ, проведшим 400 матчей с 2+ очками за игру, в топ-3 входят Гретцки, Ягр и Мессье

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Сергей Емельянов
Кросби вступил в элитный клуб легенд НХЛ
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Капитан «Питтсбурга» провёл 400-й матч с 2+ очками за игру и рвётся в Зал славы НХЛ.

Для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби старт нынешнего сезона получился худшим в его карьере. Проблемы для канадского форварда начались с того, что начало регулярного чемпионата 34-летний форвард был вынужден пропустить из-за операции на запястье. Первый матч в нынешнем сезоне канадский нападающий смог провести только 31 октября, когда с начала регулярки прошло уже практически три недели.

Но пребывание Кросби в составе «Питтсбурга» получилось непродолжительным. В своём дебютном матче в этом сезоне Сидни заработал «-3» в проигранной игре с «Нью-Джерси» (2:4), после чего канадца поджидало ещё одно крайне неприятное известие. Тест на коронавирус показал положительный результат, и Кросби был вынужден отправиться на карантин. Таким образом на полноценной основе один из лучших игроков в истории НХЛ смог вернуться в заявку «Пингвинз» только в середине ноября.

Уроженцу Коул Харбора очень тяжело дался набор формы после столь продолжительного отсутствия игровой практики. В первых восьми матчах сезона Кросби набрал только 3 (1+2) очка, что стало повторением худшего старта по результативности в его карьере. Ранее у него было 3 (1+2) очка в 8 матчах в сезоне-2015/2016. Многие заговорили о том, что лучшие времена в карьере канадца уже остались позади. А самые отъявленные скептики даже начали рассуждать, что Кросби вполне может не попасть в состав сборной Канады (на тот момент само по себе участие игроков НХЛ в олимпийском турнире ещё не стояло под таким вопросом, как сейчас) на Олимпийские игры 2022 года.

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Но Сидни смог справиться со всеми неурядицами и набрал абсолютно феноменальный ход в последнее время. Переломным моментом для канадца стал матч с «Монреалем» (3:6), где он принял участие во всех голах своей команды, набрав 3 (1+2) очка. Дальше Кросби начал набирать очки в каждой игре, а «Питтсбург» стал выигрывать матч за матчем. Канадец выдал восьмиматчевую результативную серию, благодаря чему смог попасть в топ-30 бомбардиров за всю историю лиги.

Это произошло в матче с «Вашингтоном» (4:2), когда капитан «Питтсбурга» отметился двумя результативными передачами. После той победы на счету канадского форварда стало 1340 очков в НХЛ, и по этому показателю он обогнал Дэйва Андрейчука и Дениса Савара (оба — по 1338). Теперь Кросби вышел на единоличное 30-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

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В предыдущем матче с «Анахаймом» (1:0) результативная серия канадца прервалась, но уже сегодняшней ночью Кросби вновь взялся переписывать летопись статических достижений. В гости к одержавшему четыре победы кряду «Питтсбургу» пожаловал один из главных неудачников этого сезона – «Монреаль». Ещё в прошлом чемпионате «Канадиенс» сенсационно добрались до финала Кубка Стэнли, а в этом сезоне фактически уже распрощались со всяческими надеждами на попадание в плей-офф. В 29 матчах «Монреаль» одержал только шесть побед, плотно закрепившись на дне Восточной конференции НХЛ.

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Вот и на этот раз канадцы не смогли порадовать своих болельщиков. В середине первого периода счёт в матче открыл финский форвард «Пингвинз» Каспери Капанен, после чего в начале второго отрезка Эван Родригес реализовал большинство. Спустя 14 секунд Джонатан Друен своим голом попытался вернуть «Монреаль» в игру, но тут за дело взялся Кросби. Сначала он ассистировал защитнику Майку Мэтисону, а на старте третьего отрезка выступил ассистентом в эпизоде с голом ещё одного игрока обороны – Брайана Дюмулена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Капанен (Родригес) – 11:08' (5x5)   2:0 Родригес (Летанг, Картер) – 26:45' (5x4)   2:1 Друен (Дофен) – 26:59' (5x5)   3:1 Мэтисон (Кросби, Родригес) – 31:27' (5x5)   3:2 Юлёнен (Друен) – 39:57' (5x5)   4:2 Дюмулен (Кросби) – 40:28' (5x5)   5:2 Бойл – 49:38' (5x5)

Канадский форвард «Питтсбурга» смог преодолеть значимую отметку в 400 матчей в НХЛ с несколькими набранными очками за игру. Примечательно, что он стал лишь 14-м хоккеистом в истории лиги, которому покорилось столь мощное достижение, при этом 12 из этих игроков в последствии были включены в Зал славы НХЛ. Единственным исключением из этого правила стал чешский форвард Яромир Ягр, но есть абсолютная уверенность в том, что данная участь не обойдёт стороной Ярдо. Собственно, как и самого Кросби.

ИгрокМатчи с 2+ очками
1Уэйн Гретцки824
2Яромир Ягр540
3Марк Мессье513
4Марсель Дионн513
5Горди Хоу511
6Марио Лемье497
7Стив Айзерман477
8Джо Сакик473
9Рон Фрэнсис470
10Фил Эспозито457
11Пол Коффи408
12Рэй Бурк404
13Стэн Микита403
14Сидни Кросби400

Если говорить о действующих игроках НХЛ, то на данный момент только Сидни смог покорить это достижение. Теоретически провести 400 матчей с 2+ очками за игру ещё может выступающий за «Флориду» Джо Торнтон (391), но в нынешнем чемпионате 42-летний ветеран НХЛ не провёл ещё ни одной такой игры. А вот идущий следом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (387) совершенно точно в очень обозримом будущем присоединится к Кросби в этой блестящей компании.

Окончательный счёт в матче подвёл Брайан Бойл, отправивший пятую шайбу в ворота гостей. Ассистентский дубль трёхкратного обладателя Кубка Стэнли помог «Питтсбургу» одержать пятую победу подряд, а сам Кросби продолжает идти по гроссмейстерскому графику – больше одного очка за матч. В этом сезоне Сид сыграл 16 матчей, в которых отметился 17 (4+13) результативными действиями. При этом, если в первых восьми матчах Сид набрал 3 (1+2) очка, то в последних восьми играх в его активе 14 (3+11) очков. В очередной раз великий канадец показал, что его ещё слишком рано сбрасывать со счетов.

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