Казанское трио звали в «Трактор» на роль лидеров. Но 155 миллионов пока не окупаются

Летние приобретения чёрно-белых давали четко понять – команда нацелена на чемпионство как никогда. Да, действительно, такого мощного «Трактора» КХЛ ещё не видела. Сейчас многие вспомнят про годы Валерия Белоусова, а именно с 2011-го по 2013-й, но тогда очень многое зависело от самого мэтра челябинского хоккея, а не от игроков, находящихся под боком. Нынешний «Трактор» — это именно команда из звезд, базирующаяся на персоналиях, на скиллах хоккеистов. Анвар Гатиятулин лишь вносит некоторые поправки в игру, но по командным действиям видно, что многое отдается на откуп самим хоккеистам, а это не всегда, как показывает практика, приводит к положительному результату. Закупившись казанской бригадой в лице Гарипова, Яруллина и Ткачёва (суммарная зарплата хоккеистов в сезоне — 155 млн рублей), Анвар Гатиятулин рассчитывал на значительный прилив мощности в каждой из этих линий, но пока ожидания не оправдываются, и что-то подсказывает, что ставшая уже крылатой фраза Андрея Аршавина про ожидания и проблемы явно подходит под этот случай.

Начнём с Гарипова. Приглашение татарина на роль бэкапа изначально выглядело довольно странно, и ещё более странным виделся комментарий Ивана Савина после приобретения Эмиля.

«Эмиль Гарипов – голкипер высокого уровня, который имеет большой опыт плей-офф.

Будучи первым вратарем «Ак Барса» он выигрывал Кубок Гагарина. Это игрок с хорошей антропометрией, очень мобильный, показавший всем в этой лиге, что он способен быть номером один.

Сейчас Эмиль полностью готов и имеет большую мотивацию доказать ещё раз, что высочайший класс его игры в чемпионском плей-офф был показателем реального уровня», — говорил Савин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Да, выигрывал кубок. Но когда? 3 года назад. От того стал считаться сильным голкипером? Шимон Грубец в том году тоже выиграл кубок, но назвать его топовым вратарем язык не повернется. Гарипов показал всей лиге, что готов быть номером один. Готов, но с монолитной обороной, которая была в «Ак Барсе». Нынешний «Трактор» — это немного безбашенная команда, которая не даёт заскучать своему вратарю. Неужели Иван Савин не знал, от чего будет отталкиваться команда в этом сезоне? У Эмиля 91% отраженных бросков при коэффициенте надежности, стремящемся к трём шайбам за матч.

Многие задаются вопросом: «Почему Гатиятулин больше доверяет Виллу?». Потому что Эмиль не держит удар. Выходит – сыплется, выходит – сыплется. У Романа тоже не идеальный сезон, но на длинной дистанции он действует куда увереннее своего оппонента. Изначально было непонятно откуда столько веры в человека, который два сезона никак не мог обрести себя. Половину своих матчей в этом сезоне Гарипов закончил с процентом отраженных бросков меньше 90, и далеко не всегда он играл против лидеров чемпионата. На данный момент это безусловный промах менеджмента челябинцев. Полагали, что Эмиль навяжет конкуренцию чешскому голкиперу, но, увы, на неё пока даже намека нет. Желаю Гарипову всё-таки взять себя в руки, он не самый плохой кипер, но этот сезон в актив пока занести никак нельзя.

Альберт Яруллин – одна из главных трансферных бомб межсезонья КХЛ. Никак не верилось, что «птенец» покинет родное «гнездо», но в подавляющем большинстве случаев когда-то этот момент наступает. Вот он настиг и воспитанника «Ак Барса». После стольких лет пребывания в столице Татарстана Альберт сменил Казань на Челябинск. Подписал трёхлетний (!) контракт с клубом на 180 миллионов рублей и моментально взлетел в топ лиги по зарплатам. Почитаем Ивана Савина после подписания:

«Альберт Яруллин был лучшим свободным агентом на рынке среди защитников и первым номером в списке игроков обороны, которыми мы хотели усилиться. Это двусторонний защитник, одинаково хорошо действующий на обеих сторонах площадки, а также в большинстве и меньшинстве. Его плюсами также являются самоотверженность, отличные человеческие качества и заряженность на победу.

Яруллин имеет серьёзный опыт выступлений в плей-офф, в 2018-м году он брал Кубок Гагарина вместе с «Ак Барсом». Мы рады, что удалось договориться с Альбертом. Он станет частью нашей команды на долгие годы вперёд».

Ну что сказать… Всё по делу. Действительно, Альберт из лучших двусторонних защитников лиги, который был достоин такого солидного контракта, и, пожалуй, не было ни одного человека, хотевшего кинуть камень в Савина за такое приобретение. Играет 33-й номер чёрно-белых в первой паре вместе с Лоуренсом Пилутом прямо с начала сезона. На бумаге эта пара выглядит оплотом обороны: и Пилут в том сезоне был безальтернативно лучшим игроком «Трактора», и Яруллин проводил очередной крепкий, уверенный сезон за «Ак Барс». В начале сезона Альберт здорово помогал атаке, дирижировал на синей линии, было прям видно, что в «Тракторе» наконец-то появился спустя долгое время топовый защитник с русским паспортом.

Но с конца осени пошли небольшие провальчики, причем это совпало с ямой у Пилута. Полезность в атакующих действиях снизилась, и пошли глупые ошибки в обороне, Альберт стал часто выпадать из эпизодов, фрагментарно выключаться. Чем это обусловлено? Загадка. Яруллин прошёл школу жизни Зинэтулы Билялетдинова, где за подобные ошибки тебя пронзают вглядом и «садят» на лавку, тем страннее выглядят такие оплошности с его стороны.

Яруллина брали в расчёте на то, что он станет мастодонтом обороны. На деле – 20-летний Телегин весь сезон, за исключением последних 3-4 матчей, играет лучше него. 65 миллионов – это очень хорошие деньги. Руководство поверило в него, дало такие шикарные условия. Да что уж там, на арене открыли комнату для намаза, чтобы Альберт и его друг Эмиль, чувствовали себя как дома. 33-му номеру создали тепличные условия для комфортного существования в столице Южного Урала. Очень не хочется, чтобы ситуация с Яруллиным стала ещё одной историей про российского хоккеиста, получившего жирный долгосрочный контракт и тем самым поменявшего своё отношение к делу.

На 14 декабря у Яруллина 15 очков по системе «гол+пас» и отрицательный показатель полезности «-1», у его партнера по первой паре Пилута — «-5». Может, стоит разбить их по разным парам? А с другой стороны, выбора у Анвара Гатиятулина не так уж и много, учитывая, что Илья Карпухин не тянет на нахождение в топ-4 на уровне КХЛ, а Роман Манухов проводит безобразный сезон. Возможно, в предстоящий дедлайн найдётся новый партнер по паре для Альберта? Хотя шансы на это близки к нулю, да и проблемы, на мой взгляд, кроются именно в самом Яруллине.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ткачёву летом «насыпали» аж 75 миллионов в год. В нападающем также были заинтересованы «Автомобилист» и «Металлург», но конечный выбор пал на Челябинск. Александр Тыжных (агент игрока) объяснял этот выбор тем, что решающим фактором при переходе стал Анвар Гатиятулин, который не первый уже год импонирует Владимиру. Звучало это немного странно. Командам Гатиятулина, конечно, больше позволялось делать в атаке, нежели коллективам Билялетдинова и Скабелки, но кардинальных отличий в системах замечено не было. Последние годы многие хоккейные люди трубили, что Ткачёву нужно перейти к тренеру, который проповедует атакующий стиль и не запирает своих нападающих в определенные рамки. Казалось, Гатиятулин не самый подходящий вариант, но всё вышло совсем наоборот. В нынешнем «Тракторе» нападающим позволяется, если не всё, то почти всё. Вот он, казалось бы, простор для творчества, чтобы реализовать себя по полной и заткнуть рты всем скептикам, считавшим 75-миллионый контракт мыльным пузырем.

На деле получается не всё так однозначно. Он играет неплохо, но неплохо для такого контракта – маловато. Ткачёв на декабрь месяц не является хоккеистом, определяющим результат в команде. Гика — да, Седлак — да, Бэйлен — да, но не Ткачёв. Владимир, к сожалению, пока загорается только вспышками, на длинной дистанции в качестве, определенно, проседает. Он может помочь, включиться в моменте, но не более. 23 очка в 38 матчах – неплохой показатель, но не тот на который рассчитывают в Челябинске. Есть люди, упрекающие Ткачёва в инертности, вальяжности, но тут они не правы. У него стиль катания таков, никогда 19-й номер не выделялся взрывной работой ног. Его достоинства – хоккейный интеллект и отличный кистевой бросок, который, по непонятным причинам, как будто бы перестал работать.

Обратимся к словам Савина после подписания Владимира:

«Владимир Ткачёв – один из лучших в лиге центральных нападающих. Очень креативный хоккеист, способный одинаково полезно действовать на обеих сторонах площадки и продуктивный в большинстве. Мы позиционируем Ткачева как центрфорварда первого звена, умеющего создать момент и реализовать его.

Стоит отметить и его лидерские качества. В прошлом сезоне он был капитаном ярославского «Локомотива», имеет большой и, что немаловажно, успешный кубковый опыт. В 2018 году Владимир выигрывал Кубок Гагарина – это также стало ключевой деталью при подписании контракта».

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Рассчитывали на него, как на центра первого звена, но по факту играет в третьем, имея при этом хороший айс-тайм в 16 минут. Часто в этом сезоне ему меняли партнеров: Пулккинен, Калинин, Основин, Кравцов, Абрамов. Вроде более-менее стали находить в последних матчах какую-то химию с Кравцовым, но до телепатического понимания друг друга еще далеко. Как оживить Ткачева, а вернее, как сделать так, чтобы он показал весь свой максимум хотя бы на отрезке из 3-5 матчей? Вот, наверное, какая сейчас главная головная боль у Анвара Гатиятулина и его помощников.