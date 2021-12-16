Овечкину покорился суперрекорд! Теперь он главная кувалда НХЛ при игре в большинстве

Что ж, Александр Овечкин пока не догнал Гретцки — хотя начал сезон так, как будто решил сделать это за одну регулярку. Но пока Ови идёт за главным рекордом, попутно падают менее распиаренные, но тоже важные. Сегодня в игре с «Чикаго» Овечкин повторил суперрекорд Дэйва Андрейчука – теперь он главная кувалда НХЛ при игре в большинстве. Как и у канадского украинца, у него 274 шайбы при розыгрыше лишнего.

Интересно, что рекорд пал именно в тот сезон, когда Овечкин гораздо меньше зависит от игры в большинстве, чем Овечкин из 2014-го или два крутых парня от «Эдмонтона». Это разрушает тот образ игры, который Ови создали хейтеры — в нём капитан «Вашингтона» возит трусы весь матч и забивает однотипные голы из левого круга вбрасывания в большинстве.

А ведь и Овечкин в большинстве — это не только всемогущий ЛКВ. «Вашингтон» — лучшая команда лиги в розыгрыше лишнего после дебюта Ови — а эта вся постлокаутная эпоха. И она требует своего исследования.

Овечкин приходил в лигу, которая в попытке перевернуть долокаутные тренды сушки игры и использования сверхосторожных тактик стала намного жёстче карать всевозможные зацепы и прочие маленькие хитрости защищающихся игроков. Результат был налицо — в последнем долокаутном сезоне чаще всего в большинстве играл «Нэшвилл» — 428 попыток. После изменения правил этого хватило бы лишь на 28-е место.

Даже унылый «Вашингтон» первого сезона Овечкина предостаточно играл «пять на четыре» — и в своём первом сезоне он даже чаще ассистировал в большинстве, чем забивал (21+31). Через год из Швеции приехал Никлас Бекстрём и забрал на себя большую часть плеймейкерских обязанностей.

Шайбы Овечкина в то время были очень разнообразны. В его лучшем сезоне (2007/2008, 65 голов, из них 22 в большинстве) сложно выделить какую-то одну основную комбинацию. Относительно частым был вариант, когда Бекстрёму удавалось чисто выиграть вбрасывание и быстро дать пас Овечкину, который располагался между кругами в «слоте» и уже готов был заряжать. Но и так было забито только пять шайб — остальные приходили и после выстрелов с синей, и после добиваний, и после передач на пустые ворота.

При этом лучшего снайпера века в «Вашингтоне» не всегда использовали правильно. Брюс Будро возглавил «столичных» в ноябре 2007-го, а за сезон до этого «Вашингтон» шёл лишь 24-м в лиге по розыгрышу лишнего. Новый главный тренер переставил Овечкина, а на его старое место двинул защитника Майка Грина, рассудив, что соперник будет больше играть по Овечкину и оставлять Грина открытым. Это решение помогло всем — проценту реализации, индивидуальной статистике и набранным очкам команды.

Овечкин в своём расцвете мог забивать с любых позиций, но иногда Будро приходилось ломать голову над его использованием. Например, когда Овечкин получил редкую для себя травму и выбыл на шесть игр, его место занял Брэндан Моррисон. Получилось не сильно хуже, а количество моментов соперника в меньшинстве даже упало. На какое-то время Ови переместили ближе к пятаку.

Однако медовый месяц Будро и «Вашингтона» тоже не был долгим. Сезон-2010/2011 был плохим и для атаки «Кэпиталз» в целом, и для Овечкина — лишь 7 шайб в большинстве. Автор Bleacher Report писал: «Когда «Вашингтон» в большинстве, они просто бегают с ней и ищут Овечкина. Если вы и я знаете этот вариант, то их соперники — тем более. Пора уменьшить время Ови в большинстве, искать новые варианты розыгрыша и стать более креативными. Можно дать больше времени парням типа Матье Перро или Маркуса Юханссона», — не правда ли, последнее предложение кажется очень смешным через десять лет?

Так или иначе, осенью 2011-го Будро был уволен — многие в Америке возлагали вину за это на Овечкина. Возглавивший команду Дэйв Хантер был почти полной противоположностью Будро и с главной звездой команды не особо сработался. Возможно, одной из причин стало то, что босс «Вашингтона» послушался совета прессы — Хантер урезал айстайм Овечкина в большинстве на целую минуту (3:38 за матч при новом тренере и 4:29 при старом).

Кто бы мог подумать — это не помогло ни игре в большинстве, которая упала на 19-е место, ни результатам команды, которая и при Хантере снова не прошла дальше второго раунда. Его заменил Адам Оутс — один из умнейших распасовщиков в истории НХЛ, который стал очень спорным тренером («спорный» здесь употребляется в качестве мягкой формы слова «плохой»).

Если в равных составах новый тренер «Вашингтона» мог навесить на своего лучшего форварда невообразимых якорей из четвёртого звена, то одна его придумка полностью изменила роль Овечкина и фактически создала ему новый имидж. Оутс перевёл всю команду на тактику игры в большинстве 1-3-1. Сейчас так играет почти вся НХЛ — а несколько лет назад это было сравнительным новшеством.

Суть тактики понятна уже из названия — атакующая команда выстраивается в чужой зоне своеобразным «плюсиком». Если раньше в большинстве, как и в равных составах, выходило два защитника, то здесь нужен лишь один, закрывающий всю синюю. В средней «тройке» есть один или два бросающих игрока, а на пятаке крутится парень, который ловит отскоки и подправления. Оутс не стал изобретателем этой тактики, но сделал её модной: частично из-за почти всеобщего перехода на более рискованную 1-3-1 средний процент реализации большинства в лиге вырос с 17% (сезон-2011/2012) до 20% в прошлой регулярке.

Оутс снова начал нагружать Овечкина в большинстве по максимуму: в укороченном сезоне-2012/2013 капитан снова играл в большинстве четыре с половиной минуты. Вообще Оутс говорил прессе, что хотел полностью поменять игру хоккеиста, просмотром матчей которого наслаждался. Как известно, он перевёл Александра на правый фланг атаки, советуя это делать и тренерам сборной России.

«Скоростным и техничным форвардам теперь не дают места для манёвра. Я же видел, как он играл раньше. Почти все голы были результатом его же бешеной деятельности. Всю работу сам делал», — говорил Оутс в интервью «СЭ» весной 2013-го, комментируя своё желание видеть Овечкина, чаще забивающего в одно касание. Превращение Овечкина, играющего в большинстве, в игрока одной функции, тоже было частью этого плана.

За два года Оутса Овечкин забил в большинстве 40 раз, и 26 этих голов пришли из любимой зоны. Правда, остальные идеи нового тренера «Вашингтона» были кошмарными — он тормозил развитие молодёжи, предпочитая заигрывать загадочных персонажей, у которых не было потенциала на уровне НХЛ. Тренер Оутс в двух цифрах — это 50 шайб Овечкина с показателем бесполезности «-35».

Барри Троц, сменивший провалившегося плеймейкера, стал иначе использовать Овечкина в равных составах, переделал оборонительную структуру команды, даже сделал из Кузнецова центра, но не стал ломать то, что работало. Если вычесть сезон-2015/2016, то всё равно больше половины шайб приходило из левого круга вбрасывания.

Другие команды начали ломать голову над методами нейтрализации супероружия, и кому-то однажды пришла интересная идея — вчетвером держать четверых игроков «Вашингтона», перекрывая все пути возможного паса в левый круг вбрасывания. Это очень рискованная тактика — но при правильном исполнении она может обернуться прекрасным результатом. Примерно так, например, играла «Каролина» в плей-офф-2019, которая выбила действующих чемпионов уже в первом раунде.

Однако такая тактика игры в меньшинстве требует того, чтобы игроки прекрасно знали свои позиции, высокого личного мастерства и в целом высокого уровня исполнения, поэтому применяется редко. А это означает, что большинство «Вашингтона» с Овечкиным в составе остаётся такой же угрозой для любого соперника — даже если он не бросает.

Фирменный вантаймер успел прокомментировать и Дэйв Андрейчук, который скоро станет бывшим рекордсменом лиги: «Он забивает броском в касание из левого круга вбрасывания? Мне кажется, что из своих 600 с лишним шайб я только одну отправил в ворота броском в касание. Хоккей был другим, стиль игры был другим. Я располагался в двух метрах от ворот».

Уже давно большинством в тренерском штабе «Кэпиталс» заведует Блэйн Форсайт, который сохраняет свой пост при разных тренерах. Недавно он говорил о месте Овечкина в расстановке: «Мы пробовали двигать его на разные позиции, но здесь он ощущает себя наиболее комфортно. Однако он не зациклен на одних лишь бросках, готов пасовать. В этом плане его игра стала намного лучше».

Овечкин в большинстве — почти совершенство, а предела ему нет. Так что даже после обновления рекорда капитан «Вашингтона» вряд ли остановится.