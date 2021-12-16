«Оцените эмоции Овечкина после гола за 3 секунды до сирены! Это делает его особенным»

Александр Овечкин продолжает переписывать книгу рекордов НХЛ. Но сперва в прошедшем матче с «Чикаго» он тепло поприветствовал другого рекордсмена – голкипера «Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри, быстрее всех в истории одержавшего 500 побед в регулярных чемпионатах. Действующему обладателю «Везины», который третьим после Мартина Бродо и Патрика Руа добрался до этой отметки, потребовалась 901 игра, что на семь матчей меньше, чем у легенды «Нью-Джерси», и на 21, чем у Святого Патрика.

Овечкин с улыбкой на лице чествовал Флёри, а затем первым же и «поздравил» юбиляра. Капитан «Вашингтона» открыл счёт в начале второго периода, реализовав большинство броском – да, вы угадали – в касание из левого круга вбрасывания.

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Овечкин забросил в большинстве впервые за восемь матчей и наконец-то сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов при розыгрыше лишнего – теперь они делят первую строчку с 274 шайбами!

«Ничто не остановит Александра Овечкина. Он только что забросил 21-ю шайбу в 29-м матче сезона», — написал репортёр NBC Sports Washington Грант Полсен.

«Привет, Дэйв Андрейчук», — отметил блог Russian Machine Never Breaks. «Если бы Овечкин не преследовал рекорд Гретцки, это достижение казалось бы более важным», — позже написал автор блога Иан Оланд.

«Ещё один день, ещё одно восхождение Овечкина в списке всех времён. Ему нужен ещё один гол, чтобы установить новый рекорд НХЛ», — написали в «твиттере» NHL Public Relations.

«Овечкин сравнялся по наибольшему количеству голов в большинстве в истории НХЛ. Интересно, сколько из 274 шайб он забросил из этой позиции?» — задался вопросом продюсер Sportsnet Дрю Ливингстон. Что ж, на это довольно быстро нашёлся ответ. 179 раз Александр отличился в большинстве благодаря броску из левого круга вбрасывания выше, 111 из них – в одно касание.

Примечательно, что голевую передачу Александру отдал не кто иной, как Никлас Бекстрём! Шведский центрфорвард, пропустивший начало сезона, в первом же матче после возвращения ассистировал Овечкину, продемонстрировав, что уже легендарная для «Вашингтона» связка снова в деле.

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«Ну конечно же, Бекстрём ассистировал Овечкину перед его рекордным голом», — прокомментировал журналист NBC Sports Washington Джей Джей Реган.

«Овечкин просто ждал возвращения Бекстрёма, чтобы именно он был ассистентом его рекордного гола», — пошутил коллега Регана Эндрю Гиллис.

«ВСЁ СНОВА КАЖЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ», — эмоционально отреагировал Иан Оланд.

Затем на арене в Чикаго развернулся настоящий триллер, который едва не закончился победой хозяев в основное время, однако «Вашингтон» за три секунды до сирены сумел перевести игру в овертайм! И здесь снова своё слово сказал Александр Овечкин, который не пожадничал и отдал голевую передачу Конору Шири. Реакция капитана «столичных» в этом эпизоде бесценна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».

«Знаете, что самое замечательное в Ови? Это его передача, которую он сделал на Конора Шири за три секунды до конца третьего периода. Оцените эмоции Овечкина в тот момент! Именно это делает его особенным. Понимаете, о чём я? Он очень любит играть в хоккей. Поэтому он соревнуется с соперниками, даже когда уступает в счёте. Забивает голы, раздаёт передачи и ликует от счастья, когда его команда смогла отыграться и перевела матч в овертайм», — прокомментировал игру Овечкина главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

И пусть «ястребы» вырвали победу в овертайме, заслуг Александра Великого это не умаляет. Капитан «Кэпиталз» набрал очки в шести матчах кряду и вышел на единоличное первое место в бомбардирской гонке НХЛ! Даже Конор Макдэвид и Леон Драйзайтль, которые уничтожали соперников на старте сезона, сейчас находятся на спаде. А Овечкин, в сентябре отметивший 36-летие, продолжает находиться в роскошной форме и штурмовать списки главных достижений в НХЛ. И на этом он точно не остановится.