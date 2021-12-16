Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня

Накануне мы увидели первый матч сборной России при новом тренерском штабе во главе с Алексеем Жамновым. Наша команда показала красивый хоккей и, пусть не без нервов, но одержала яркую победу над сборной Канады. Но матч с «кленовыми листьями» хоть и включён в программу Кубка Первого канала, по сути всё-таки является выставочным, так как в зачёт не идёт. Сегодняшняя же встреча со шведами имела какое-никакое, но всё-таки турнирное значение.

Как и говорил Жамнов вчера вечером, играть будут все. Сегодня он оставил неизменным лишь первую тройку, которая сильно показала себя с канадцами. Третье и четвёртое звено заменили полностью. Никита Гусев, оправившийся от простуды, был заявлен во втором звене с Морозовым и Ткачёвым – все трое вчера не играли. Вместо ярославской тройки вышли Грицюк, Галимов и Плотников, Каюмов был заявлен 13-м нападающим, а Семёнов занял место в звене с Карнауховым и Толчинским.

Коснулись изменения и линии обороны. Чистяков вошёл в состав вместо Марченко, пары были замиксованы по-новому. Неизменным осталось только одно – Ивану Федотову после удачного дебюта за сборную (его признали лучшим игроком матча с Канадой) доверили место в воротах второй день подряд. Хотя нет – обещали нового капитана на каждый матч, но сегодня команду на лёд выводил снова Егор Яковлев. Может, решили не менять его на фарт?

Игра началась с неразберихи – шведы вроде бы пробросились, по крайней мере, и Федотов, и Нестеров подумали именно так, но свистка не последовало и шведы подкараулили момент на ровном месте – но наш вратарь был начеку.

Если не считать этого курьёза, игра в первом периоде была абсолютно равной – разве что на точке россияне выделялись и выигрывали почти всё. Цепкий, плотный, активный хоккей с обеих сторон, наша сборная дорожила шайбой, старалась разыгрывать её, обострять. Опаснее всех кружило по шведской зоне звено Шипачёва, но это и неудивительно, однако и остальные тройки не сильно отставали. Активно подключались и защитники, но, несмотря на все созданные моменты, вратари уверенно справлялись со всеми бросками.

Второй период начался уже не с курьёза, а с настоящей ошибки – Чибисов замешкался в своей зоне и подарил шведам выход «два в ноль» — но они нас простили, упустив шайбу с крюка. Таких ошибок за 20 минут в итоге набралось штук пять – парил даже опытнейший Шарипзянов, но Федотов всё подчищал. Поначалу скандинавы в периоде с дальней лавкой чувствовали себя комфортнее, стали чаще задерживаться в нашей зоне, держать шайбу.

В середине отрезка россияне перехватили инициативу – хорошую атаку провело звено Шипачёва с появившимся там Гусевым. Затем два отличных момента создал Карнаухов, заработали удаление, поиграли в большинстве – неплохо, но снова без голов.

Всё равно игра смотрелась. Было видно, что наши играют в охотку, с удовольствием, выкладываются на 100%. Концовка периода снова осталась за шведами. Опасных моментов они создавали немного, но порядком вымотали наших ребят наложением смен – Нестеров не мог смениться минуты две и ехал на скамейку с языком на плече.

В третьем периоде счёт наконец-то был открыт. Никита Гусев выцеливал передачу на Вячеслава Войнова, который вываливался на дальнюю штангу. Сразу бросить ему не дали двое соперников, но шайба застряла на пятачке, а Магнус Хелльберг уже лежал, отыгранный, на льду. Со второй попытки Войнов праздновал успех!

Права на видео принадлежат ФХР и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хоккей России».

Заброшенная шайба добавила красок и так зрелищной игре и понесла сборную России вперёд, забивать ещё. Момент следовал за моментом – Галимов проверял Хелльберга с острого угла, подставлял клюшку на подправление Плотников, опасно бросал Марченко. Шведы тоже отвечали, но шайба буквально липла к Федотову. Если энхаэловцы не поедут в Пекин, то, кажется, сборная России нашла своего первого номера на Олимпиаду. Иван дебютировал с победы над Канадой, сегодня засушил шведов, а его игра вселяет уверенность во всю команду.