Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Швеция — Россия — 0:1, видео, гол, обзор матча Кубка Первого канала — 2021

Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ? У Федотова две победы за два дня
Елена Кузнецова
Россия нашла вратаря для Олимпиады без НХЛ?
Комментарии
Безупречная игра нашего голкипера — дебютировал в сборной с победы над Канадой, а сегодня засушил шведов.

Накануне мы увидели первый матч сборной России при новом тренерском штабе во главе с Алексеем Жамновым. Наша команда показала красивый хоккей и, пусть не без нервов, но одержала яркую победу над сборной Канады. Но матч с «кленовыми листьями» хоть и включён в программу Кубка Первого канала, по сути всё-таки является выставочным, так как в зачёт не идёт. Сегодняшняя же встреча со шведами имела какое-никакое, но всё-таки турнирное значение.

Календарь игр Кубка Первого канала

Как и говорил Жамнов вчера вечером, играть будут все. Сегодня он оставил неизменным лишь первую тройку, которая сильно показала себя с канадцами. Третье и четвёртое звено заменили полностью. Никита Гусев, оправившийся от простуды, был заявлен во втором звене с Морозовым и Ткачёвым – все трое вчера не играли. Вместо ярославской тройки вышли Грицюк, Галимов и Плотников, Каюмов был заявлен 13-м нападающим, а Семёнов занял место в звене с Карнауховым и Толчинским.

Коснулись изменения и линии обороны. Чистяков вошёл в состав вместо Марченко, пары были замиксованы по-новому. Неизменным осталось только одно – Ивану Федотову после удачного дебюта за сборную (его признали лучшим игроком матча с Канадой) доверили место в воротах второй день подряд. Хотя нет – обещали нового капитана на каждый матч, но сегодня команду на лёд выводил снова Егор Яковлев. Может, решили не менять его на фарт?

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
16 декабря 2021, четверг. 18:30 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Россия
0:1 Войнов (Гусев, Ткачёв) – 47:55' (5x5)

Игра началась с неразберихи – шведы вроде бы пробросились, по крайней мере, и Федотов, и Нестеров подумали именно так, но свистка не последовало и шведы подкараулили момент на ровном месте – но наш вратарь был начеку.

Если не считать этого курьёза, игра в первом периоде была абсолютно равной – разве что на точке россияне выделялись и выигрывали почти всё. Цепкий, плотный, активный хоккей с обеих сторон, наша сборная дорожила шайбой, старалась разыгрывать её, обострять. Опаснее всех кружило по шведской зоне звено Шипачёва, но это и неудивительно, однако и остальные тройки не сильно отставали. Активно подключались и защитники, но, несмотря на все созданные моменты, вратари уверенно справлялись со всеми бросками.

Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд! Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала. Есть вторая победа подряд!

Второй период начался уже не с курьёза, а с настоящей ошибки – Чибисов замешкался в своей зоне и подарил шведам выход «два в ноль» — но они нас простили, упустив шайбу с крюка. Таких ошибок за 20 минут в итоге набралось штук пять – парил даже опытнейший Шарипзянов, но Федотов всё подчищал. Поначалу скандинавы в периоде с дальней лавкой чувствовали себя комфортнее, стали чаще задерживаться в нашей зоне, держать шайбу.

В середине отрезка россияне перехватили инициативу – хорошую атаку провело звено Шипачёва с появившимся там Гусевым. Затем два отличных момента создал Карнаухов, заработали удаление, поиграли в большинстве – неплохо, но снова без голов.

Всё равно игра смотрелась. Было видно, что наши играют в охотку, с удовольствием, выкладываются на 100%. Концовка периода снова осталась за шведами. Опасных моментов они создавали немного, но порядком вымотали наших ребят наложением смен – Нестеров не мог смениться минуты две и ехал на скамейку с языком на плече.

В третьем периоде счёт наконец-то был открыт. Никита Гусев выцеливал передачу на Вячеслава Войнова, который вываливался на дальнюю штангу. Сразу бросить ему не дали двое соперников, но шайба застряла на пятачке, а Магнус Хелльберг уже лежал, отыгранный, на льду. Со второй попытки Войнов праздновал успех!

Права на видео принадлежат ФХР и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хоккей России».

Заброшенная шайба добавила красок и так зрелищной игре и понесла сборную России вперёд, забивать ещё. Момент следовал за моментом – Галимов проверял Хелльберга с острого угла, подставлял клюшку на подправление Плотников, опасно бросал Марченко. Шведы тоже отвечали, но шайба буквально липла к Федотову. Если энхаэловцы не поедут в Пекин, то, кажется, сборная России нашла своего первого номера на Олимпиаду. Иван дебютировал с победы над Канадой, сегодня засушил шведов, а его игра вселяет уверенность во всю команду.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021