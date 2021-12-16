Кузнецов уже точно не сыграет на Олимпиаде. Реакция сборной России на это решение

16 декабря 2021 года сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, с минимальным счётом переиграв команду Швеции (1:0). Автором единственной шайбы стал отличившийся в середине третьего периода защитник Вячеслав Войнов, а лучшим игроком в нашей команде стал голкипер Иван Федотов, отыгравший матч на ноль. На послематчевой пресс-конференции наставники и лучшие игроки в составах обеих сборных подвели итоги завершившейся встречи, а также ответили на вопросы журналистов.

«Жалко, что Кузнецов не сыграет. Видели луч света в туннеле, но оказалось, что это не так»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подробно рассказал о своей второй победе на посту наставника национальной команды, прокомментировал решение ИИХФ оставить в силе дисквалификацию Евгения Кузнецова и ответил на другие вопросы.

— Подведите итоги матча.

— Матч тяжёлый, вчера тоже был тяжёлый. Постарались сделать ротацию. Хочется добавить, что в таких матчах нужно уметь играть без шайб, должно быть терпение. Ребята выполнили задание в плане обороны. После второго периода было понятно, что игра шла до первого гола.

— Что можете сказать о сборной Швеции в сравнении с матчем с Канадой?

— Эмоции были вчера, сегодня новый день и новые эмоции. Шведская команда отличается от канадской, у них хороший контроль шайбы. Старались играть плотно, активно на всех участках поля. Иногда не получалось, но именно в таких матчах, повторюсь, надо правильно играть без шайбы. В плане обороны сегодня было намного лучше.

— Евгений Кузнецов уже точно не сыграет на Олимпиаде. Что делала Федерация хоккея России, чтобы снять с него дисквалификацию?

— Все нюансы озвучит федерация. Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с NHLPA, НХЛ, были переговоры с ИИХФ, старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны. Вердикт был озвучен сегодня, уже ничего не изменится. Если говорить честно – то жалко. Когда мы начали вести диалог, вроде видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так.

— Гусев и Шипачёв вместе сыграли очень мало времени сегодня.

— У Никиты Гусева была простуда, ему было немного тяжело, его не хватало в концовке отрезка, хотя надо отдать должное, он создал гол. У него есть мышление, в атаке он может созидать, но форму набрал не до конца.

— Как оцените игру центральных нападающих?

— Мы всегда разговариваем с центральными нападающими, говорим, как выигрывать вбрасывания. Я играл центрального, Сергей Фёдоров. У нас сегодня было шесть игроков, которые могут выигрывать вбрасывания. На вбрасывания в нашей зоне выходил тот же Ткачёв. Вбрасывания – очень значимый компонент.

— Иван Федотов уже выполнил задачу на турнир?

— Наша задача — посмотреть всех кандидатов, а как будет дальше, зависит уже от хоккеистов. Иван Федотов отыграл на ноль, он свою часть работы выполнил. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче. Сегодня решили идти тем же составом, капитаном и помощниками. В следующем матче тоже посмотрим. Всё будет зависеть от того, кто в какой форме.

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— Почему сняли с игры Морозова?

— Вы поймите, в таких матчах, когда надо уметь играть без шайбы, его немного не хватало, сказывалась нехватка практики. У него ещё будут шансы, чем больше он будет играть, тем больше будет уверенности в себе.

— Как оцените игру защитника Семёна Чистякова?

— Когда делали выбор именно по защитникам, то учитывали все нюансы. Стараемся играть в плотный хоккей на всех участках, наш тренерский штаб решил посмотреть на него.

— Кто в вашем штабе отвечает за игру в большинстве?

— Сергей Фёдоров и Сергей Гончар.

«С Канадой мне было сложнее, чем сегодня, потому что это Канада»

Один из самых молодых игроков в составе сборной России 20-летний защитник Александр Никишин заявил, что мечтает отобраться в состав национальной команды на олимпийский турнир.

— Какие эмоции после победы?

— Эмоции позитивные. Выиграли – все молодцы. Что помогло перезагрузиться в сборной? Выходной дали – восстановился. Эмоции, что-то новое – новая команда, новый тренерский штаб, с такими игроками вместе выступаю. Думаю, всё от эмоций зависит. Чуть поднакопилось в клубе, много игрового времени, одно на другое… Наверное, дело в этом.

— Что нового вынесли для себя из работы с Сергеем Гончаром?

— Я узнал достаточно много, тренеры всегда делают акцент на твои ошибки. Что в клубе, что в сборной говорят о моих ошибках, я это знаю. Интересно поработать с тренером такого уровня, думаю, это пойдёт мне на пользу, и я буду прогрессировать. Я хотел бы попасть на Олимпиаду.

— Опыт выступления на первом этапе Евротура помогает сейчас?

— На Кубке Карьяла был мой первый вызов в основную сборную, состав там был помоложе. Был толчок уверенности, но здесь всё-таки уровень команды другой и по фамилиям, и по уровню игроков. Выхожу седьмым защитником, всё ощущается иначе. В любом случае это опыт. Играю по заданию, как говорят, так и делаю. В клубе требуют то же самое – вперёд подключился, назад. Здесь так же.

— Кто произвёл большее впечатление – Канада или Швеция?

—Тяжело сказать, кто сильнее – Канада или Швеция. Вчера для нас и Канады была первая игра, эмоции. Играли строго. Сегодня чуть тяжелее, потому что игры подряд, но силы есть. Лично мне было труднее играть с Канадой, потому что я с Канадой ни разу не играл, потому что это Канада. Но сегодняшний матч тоже был трудным, быстрые нападающие там и здесь.

«Ещё в августе я сам принял решение об отставке и теперь живу с ним»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение своей команды, ответил на вопрос об Олимпиаде, а также объяснил уже объявленные перемены в национальной команде. Вне зависимости от результатов сезона, Гарпенлёв оставит свой пост после чемпионата мира, уступив место в сборной Сэму Халламу.

— Несколько слов об игре.

— Это была тяжёлая игра и для нас обидное поражение. Мы не забили, но у нас были шансы, которые мы не использовали. В целом несмотря на то, что наше поражение было обидным, с нашей стороны игра была неплохой.

— Показалось, что шведы привезли в Москву далеко не самый сильный свой состав. Сколько человек из Европы могут претендовать на поездку на Олимпиаду?

— Это, наверное, не самая сильная команда, которую мы могли собрать. На Кубке Карьяла у нас была другая команда. Но сейчас мы попытались вызвать максимально возможное число игроков их КХЛ. И добавили игроков из шведской лиги. И если у нас не будет в итоге игроков из НХЛ, то эта команда, конечно, претерпит изменения.

— Очень много качественных шведских вратарей играет в КХЛ, вот и сегодня Хелльберг провёл отличный матч. Есть шанс у шведских вратарей КХЛ поехать на Олимпиаду?

— Да, у нас очень хорошие вратари в Европе. Я доволен тем, как сыграл сегодня Хелльберг. А Юханссон был хорош на Кубке Карьяла. И есть ещё Рейдеборн. Они борются за место в составе. И я считаю, что наши играющие в Европе вратари довольно сильны, чтобы бороться за места в олимпийской команде при наличии игроков из НХЛ тем более, что от поездки в Пекин отказался Ленер.

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— Увидели что-то новое в игре сборной России после смены главного тренера?

— Я не увидел особенно больших изменений. Возможно, если бы мы посмотрели видео еще раз, что-то было бы заметно. Но мне кажется, сборная Россия сыграла в своем привычном ключе. Это, конечно, очень хорошая команда, где много опытных игроков и вообще больших мастеров. Так что в целом сборная России выступила в своем ключе.

— В России невероятно сложно представить такую ситуацию, чтобы уже посреди сезона мы знали фамилию нового главного тренера сборной на следующий цикл. Какого работать, зная, что это ваш последний год в должности главного тренера сборной?

— Я сам принял это решение ещё в августе и теперь живу с ним. Оно никак не влияет на мою работу. Я решил, что пора закончить после шести лет, но впереди ещё два очень крупных турнира. И все свои силы и энергию я направляю в свою работу, которая никак не меняется. Я делаю её точно также, как делал все предыдущие годы.

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«Сыграть на Олимпиаде – мечта, но карантин – это очень сложный вопрос»

Голкипер сборной Швеции Магнус Хелльберг оценил игровую форму сборной России, оценил свои шансы отправиться в олимпийский Пекин и ответил на вопрос о возможной длительной отсидке карантина в случае положительного теста на коронавирус.

— Несколько слов об игре.

— Мы, естественно, знали, что играть со сборной России на её площадке – очень серьезно испытание. Знали, что с самого начала команда России будет играть агрессивно. Так и получилось. И сразу же большинство образовалось. И нам было действительно нелегко в начале, но мы выстояли и дали достойный бой. В целом, мы играли хорошо. Очень много было шансов и у нас, и у соперников. Любая команда могла победить. Конечно, тяжело проигрывать. Но надо сказать, что россияне очень хорошо разыграли эту комбинацию, я не видел решающего паса. Ещё и совпадения там случились. Но факт в том, что мы проиграли, это обидно, хотя в целом игра была интересная, и я получил большое удовольствие. Но было бы больше, если бы мне выиграли.

— Как вам форма сборной России с надписью «СССР»?

— Форма прекрасная и замечательная. Очень понравилась. Своим русским друзьям и игрокам написал, что форма классная и отличная.

— Робин Ленер уже отказался от Олимпиады, а значит у вас появился шанс поехать в Пекин. Осознаёте это?

— Ну, конечно, это было бы чудесно. Осуществление мечты: если бы мне удалось сыграть за свою страну на Олимпиаде. У нас много хороших вратарей и в Европе в том числе. Мы стараемся бороться. Считаю, что шансы у меня есть. Просто я должен всё время показывать свою лучшую игру. Сегодня я своей игрой доволен. И каждый шанс, который выпадает на мою долю, я должен использовать по максимуму. Хотя, конечно, возвращаясь к сегодняшней игре, хотелось бы еще и побеждать.

— При этом многие ваши звёзды опасаются ехать в Китай из-за ковид-ограничений. Что думаете по этому поводу?

— Это очень сложный вопрос. Конечно, это не просто карантин, это тяжелые условия. Но, с другой стороны, если как-то помогает остановить вирус, не распространять его, то, наверное, с этим надо смириться. Но в любом случае надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Никто не испытывает радости, находясь на карантине. Но если поставят такие условия, что больше ничего не можешь делать, то с этим можно только смириться.

«В буклете для вратарей была одна страница, где написано «лови шайбу». Вот и всё»

Голкипер сборной России Иван Федотов прокомментировал первый шат-аут на этом турнире.

«Спасибо за поздравления. Тренерский штаб принял решение, что я сыграю два матча. Тут такой скоротечный турнир, всё может поменяться. Сказали «готовься», ну я и сыграл. С канадцами было хорошее начало, чуть более забористое, напорное. Шведы играли строго все 60 минут, хорошо держали шайбу, выполняли установку. С Канадой был более эмоциональный матч, сегодня более дисциплинированный хоккей.

В первой шайбе Канады моей вины нет, но мог сыграть более надёжно. Так сложилась ситуация, что игрок простреливал, я не очень удачно сыграл. Такой вроде лёгкий гол, но мы, слава богу, поэтому ничего страшного. Это был прострел. Я смотрел повтор – игрок накатывался, давал на подставление дальнему игроку.

Шипачёв забивал мне между точкой вбрасывания и усов в большинстве, а Алексей Марченко был один, когда мне забивал. Там игрок ложился, и перед воротами играл их нападающий. Разные ситуации. Спрашивают не про сухой матч, а про пропущенные голы в предыдущих? Журналистам интересно, когда пропускают, а не когда всё ловят.

Буду ли играть ещё? Думаю, какой-то план есть, двигаемся от игры к игре. Сейчас у нас один день паузы, дальше тренеры примут решение. Насколько похожи стили ЦСКА и сборной с точки зрения вратаря? Сейчас современный хоккей, каждая система требует, чтобы вратарь играл с шайбой, взаимодействовал с защитниками, потому что вратарь как шестой полевой. Игра клюшкой – важный фактор. Что в сборной, что в ЦСКА от вратарей требуют помогать, так что никакой разницы.

Приятно, когда в сборной работают лица из клуба, Сергей Викторович Фёдоров, Сергей Иванович Наумов. Но в общем это другое место и другая команда, хотя и придерживаемся некоторых нюансов и деталей, которые делаем в клубе, их присутствие безусловно помогает. Контакта Набокова нет. Думаю, у него пока хватает своих забот. Нас тут насчёт Олимпиады пока никто не осведомляет. Всё ещё может решиться в последний момент. Пока играем здесь, дальше возвращаемся в клубы, а потом будет видно.

Какой буклет дали вратарям? Одну страницу, где написано «лови шайбу», вот и всё. Наумов бил Илью Сорокина по ловушке, чтобы держал выше? Меня, слава богу, не бьёт. У меня с ловушкой проблем нет, но другие нюансы подтягиваем, работаем. Наумов много деталей подсказывает, помогает, как и Сороке помогал. Это здорово, он очень сильный специалист. Понимаешь, что растёшь и делаешь шаги вперёд. Сейчас такой хоккей, где много нюансов, которые играют важную роль», — сказал Федотов.