Валерий проводит очередной впечатляющий сезон в «Колорадо», пусть сегодня его гол и не помог «лавинам» обыграть «Нэшвилл».

«Он играет в лучший хоккей в карьере». Такого Ничушкина будет не хватать на Олимпиаде

Коронавирус вновь начинает портить жизнь всей Национальной хоккейной лиге. Первой на карантине побывала «Оттава», сейчас в ковид-протоколе находится практически весь состав «Калгари», при этом также из-за участившихся случаев заболевания были перенесены матчи «Каролины» и «Миннесоты», а «Монреаль» сегодня был вынужден проводить домашнюю встречу с «Филадельфией» при пустых трибунах.

Те же команды, которые не находятся на карантине, вынуждены проводить матчи в усечённых составах. Кто-то успешно проходит это испытание, как, например, «Харрикейнз», с 16 полевыми игроками обыгравшие «Детройт». «Флориде» же сегодня сильно не хватило ресурсов, как результат – поражение 1:4 в игре с «Лос-Анджелесом».

Не хватило их сегодня и «Колорадо», которые играли в 17 полевых в Нэшвилле. И пусть у «Предаторз» тоже были свои проблемы – по разным причинам на льду отсутствовали Микаэль Гранлунд, Мэтт Дюшейн и Райан Джохансен, а на тренерском мостике «хищники» недосчитались Джона Хайнса — они всё равно оказались сильнее «лавин», обескровленных потерями Габриэля Ландескога, Джея Ти Комфера, Андре Бураковски, Кейла Макара и Девона Тейвза. Продолжают восстанавливаться Боуэн Байрэм и Джейкоб Макдональд, пострадавший от сокрушительного силового приёма Джейкоба Трубы.

Первый период закончился с минимальным преимуществом хозяев – к перерыву «Нэшвилл» вёл в счёте благодаря голу Филипа Форсберга. Возможно, Павел Францоуз и мог бы отразить этот не самый сложный бросок шведа, но обзор ему загораживали едва ли нее все находившиеся на льду полевые игроки.

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Во второй двадцатиминутке превосходство «хищников» по броскам было просто огромным – 17 попыток против всего трёх у игроков «Колорадо». Тем не менее на табло разрыв не был таким уж и громадным – «Предаторз» только дважды пробили Францоуза, в то время как «лавины» показали куда лучшую реализацию и единожды смогли найти доступ к воротам Юусе Сароса. Однако это не сильно облегчило жизнь подопечным Джареда Беднара – как позже оказалось, второй гол Форсберга, сделавший счёт 3:1, в итоге стал победным.

Тем не менее «Эвеланш» провели заключительную треть гораздо сильнее предыдущей и приложили все усилия, чтобы отыграться. Вторую и последнюю шайбу «Колорадо» в матче забросил Валерий Ничушкин, расторопнее всех оказавшись на пятачке.

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Российский нападающий проводит невероятный сезон – на его счету уже 16 очков – 10 голов и шесть результативных передач – в 18 матчах! «Он играет в лучший хоккей в карьере», — справедливо отметил журналист Sportsnet Ник Альберга. Такого Ничушкина будет сильно не хватать сборной России на Олимпиаде, если решение о его дисквалификации подтвердится!

Сегодня Валерий провёл на льду 25 минут и 47 секунд – это на 5 минут и 6 секунд больше, чем его предыдущий лучший результат в карьере. К сожалению, отметить это событие победой ему не удалось – «Нэшвилл» дожал соперника, под конец матча отправив ещё две шайбы в ворота «лавин».

5:2 – «Предаторз» прерывают пятиматчевую победную серию «Колорадо» и продлевают свою до шести встреч.