«Сказал Радулову: «Будешь играть в сборной!» Ковальчук кайфует от новой роли в хоккее

Ещё весной этого года Илья Ковальчук помогал «Авангарду» брать Кубок Гагарина, а сейчас он уже в роли генменеджера занимается формированием состава сборной России на олимпийский турнир в Пекине. При этом официально о завершении карьеры Кови не объявлял и вполне допускает, что после Игр в Китае продолжит выходить на лёд в составе профессионального клуба.

Об изменениях в жизни, которые, очевидно, доставляют Ковальчуку большое удовольствие, сборке олимпийской команды на ОИ-2022, чехарде с тренером на Олимпиаду и многом другом Илья рассказал, придя в качестве гостя в подкаст «Коммент.Шоу». Мы выбрали главное из часового общения Ковальчука с ведущими.

О своей роли в сборной и выборе тренера на Олимпиаду

Кто я в сборной? Менеджером обозвали. По работе с игроками НХЛ? Нет, ну главный тренер сказал же — генеральный менеджер. Значит, так и есть. У нас главный тренер набирает себе группу людей, которая ему помогает в создании команды. Алексей Жамнов предложил мне должность генменеджера, я отвечаю за селекцию, за атмосферу в команде.



Да, Знарка назначили, потом он пропал. Но эти вопросы лучше задать ФХР. Может, Третьяк прояснит ситуацию: он объявлял Знарка главным тренером, а потом почему-то не пришёл на пресс-конференцию Алексея Жамнова. Там даже эмблемы федерации не было. Цирк с назначением главного тренера? Мне кажется, во всей этой ситуации в итоге победил хоккей, потому что пришёл правильный главный тренер, пришли правильные помощники.



Как я оказался генменеджером, ведь ещё недавно играл в хоккей? История такая. Приехал я в Москву, разговаривал с некоторыми клубами, с агентом своим, а потом позвонил Жамнов с предложением помочь ему в сборной. Я подумал и мне стало очень интересно. Мне кажется, это моё, мне нравится организовывать, разговаривать. В хоккей играть тоже нравится, но ведь одно другому не мешает. Я не закончил ещё, после Олимпиады всё может быть, не будем загадывать.



Как общаться с ребятами, с которыми недавно выходил на лёд? Никакого панибратства нет, но и я ведь не заставляю никого называть меня по отчеству. Просто на «вы», с уважением, особенно когда общаемся в кругу хоккеистов, вот и всё. В последние годы я всё равно был капитаном команд, принимал какое-то участие в формировании команды, меня спрашивали о приобретении того или иного хоккеиста, так что… Роль для меня не нова.

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О поездке в Америку и шансах России на Олимпиаде

В Америке с ребятами встречались, общались. С теми же Панариным, Радуловым. Была задача поговорить с игроками, которые давно не были в сборной, услышать, что они думают, какие у них пожелания. Увидели один позитив, ребята рвутся в сборную на Олимпиаду. Как я разговаривал с ребятами? Спрашивал, будут ли они играть в сборной? Нет, я тому же Радулову просто сказал со своей стороны: «Будешь играть в сборной!»



Для краткосрочного турнира у нас шикарная вратарская линия. Много сильных, топовых вратарей. Не только Василевский и Бобровский, но и Шестёркин, Сорокин, Варламов, Самсонов. С защитой у нас всё тоже в полном порядке, есть молодые ребята, играющие на ведущих ролях в своих клубах. Сергачёв, Орлов, Зуб, Зайцев, тот же Задоров. Кроме того, наша сборная всегда славилась сильными крайними форвардами. Проблема есть с центрами.



Малкин восстанавливается после травмы, он себя сейчас чувствует более-менее, надеюсь, сможет набрать позиции. Затем Барбашёв — очень здорово сейчас в «Сент-Луисе» играет на этой позиции. У них отличное сочетание с Тарасенко и Бучневичем. В КХЛ есть классные ребята с олимпийским опытом: Шипачёв, Андронов. Так что, в принципе, я очень воодушевлён, и я уверен, что мы соберём очень хорошую команду.

По именам Россию превосходит, наверное, Канада, да и то у них есть проблемы с вратарями. Со всеми остальными точно можно играть. Комплекс Канады? Лично у меня его нет и моя задача сделать так, чтобы у тех, кто поедет на Олимпиаду, его тоже не было.



Если НХЛ не едет в Пекин, то это ничего особо не меняет для России. Мы одни из фаворитов в любом случае.

О звёздном тренерском штабе и принципах комплектования сборной на Олимпиаду

У Жамнова есть опыт работы тренера. Кроме того, у него отличный штаб. У нас никогда не было в сборной такого созвездия на тренерской скамейке. Мы провели собрание, у ребят глаза по 10 рублей, они смотрят и боятся спросить что-то. Я их попросил успокоиться, сказал, что это такие же люди, с ними можно общаться. Но когда тебе на льду Фёдоров, Гончар, Малахов показывают какие-то упражнения, то должно что-то внутри особенное появляться.

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Я хочу, чтобы все сильнейшие играли на Олимпиаде. Но посмотрим, такая ситуация сейчас тяжёлая. Из Китая нет никакой информации по регламенту, по квотам, всё это очень мутно. Плюс санкции от США в адрес Китая. Много всяких нюансов. План Б у сборной России? Мы просто составили расширенный список из хоккеистов, и у каждого есть шанс. Неважно, где выступает игрок: в СКА или «Динамо», в «Рейнджерс» или «Вашингтоне». Будут играть сильнейшие на данный момент.

Об Овечкине и роли капитана в хоккее

Овечкин приятно удивляет своим движением. Он молодец, классно подготовился к новому сезону, подписание нового контракта положительно повлияло. У него не появилось ничего нового перед этим сезоном, просто выдался классный старт. Плюс его партнёр по тройке Женя Кузнецов находится в шикарной форме. Конечно, Овечкин один из главных кандидатов на роль капитана на Олимпиаде.



Капитан — это очень важно в хоккейной команде. Ты отвечаешь за атмосферу в раздевалке, за ребят, которые выходят на лёд, и даже за тех, кто не выходит. Я бы не стал менять капитана каждую игру. На самом деле в моей карьере очень часто были случаи, когда моё капитанское слово помогало переворачивать матчи или в целом ситуации. Например, на прошлой Олимпиаде мы проиграли первый матч словакам, после чего у нас состоялся серьёзный разговор в раздевалке. На меня нахлынули эмоции — всё-таки это была моя пятая Олимпиада, и я попытался донести до ребят, что нужно использовать каждый шанс, нельзя думать, что если в 18-20 лет ты попал на такой турнир, то так будет всегда. Мне кажется, меня тогда услышали, и мы даже заиграли по-другому потом.

Фото: РИА Новости

О финальном матче с немцами в Пхёнчхане

Что было в финале с немцами? Я думаю, затрясло. Реально затрясло народ. У нас, кроме Дацюка, Войнова и меня, никто в том составе никогда не играл на Олимпиаде, все дебютанты были. Ну и по игре было много моментов у нас, но не смогли забить, а потом пропустили… Не знали, как вести себя по отношению к сопернику перед финалом. С одной стороны, радоваться надо было, что Германия. С другой — они в плей-офф два очень серьёзных соперника прошли — Канаду и Швецию. Хорошо физически подготовленная команда у них была, мощные ребята. Не могу представить, что бы случилось, если бы мы тогда проиграли. Ключевые решения? Наверное, многие знают уже про это. Когда в концовке при счёте 2:3 мы в меньшинстве играли, то была моя очередь выходить на смену, и Знарок уже меня отправлял на лёд, но Жамнов придержал, сказал Гусеву выходить. И он сравнял счёт. А я бы по-другому сыграл в том эпизоде: побежал бы на пятак, попытался «тач-даун» занести. Гусев же отстоялся в стороне в своём стиле, ему шайба отскочила, и он забил.

О самых сильных эмоциях в хоккейной карьере

Поражение в четвертьфинале Сочи-2014 — самое большое разочарование в моей карьере. Я тогда из дома, наверное, дней 10 не выходил. Ещё и травму получил, тяжёлая ситуация.



Самые сильные эмоции в хоккейной карьере? ЧМ-2008, конечно, на первом месте. Потом Олимпиада-2018. Отрицательные — это Игры в Сочи, а также финал Кубка Стэнли — 2012, когда мы с «Нью-Джерси» проиграли «Лос-Анджелесу». Очень разочаровывающе, когда ты в середине июня, пройдя долгий путь, остаёшься ни с чем.