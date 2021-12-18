Клуб Панарина и Шестёркина готов стать чемпионом НХЛ. «Рейнджерс» похорошели при Галлане

Многим любителям НХЛ «Рейнджерс» Дэвида Куинна запомнился как весёлая и порой даже безбашенная команда. «Синерубашечники» играли в достаточно яркий открытый атакующий хоккей, благодаря которому в матчах с их участием всегда было на что посмотреть. Для нейтрального зрителя наблюдать за их играми было сплошным удовольствием – матчи с участием «Рейнджерс», в которых было заброшено меньше трёх шайб, в каждом из сезонов под руководством Куинна можно пересчитать по пальцам одной руки.

Однако для болельщиков старейшей из двух ныне выступающих в НХЛ нью-йоркских команд всё веселье частенько заканчивалось с финальной сиреной, а иногда даже и раньше. Дело в том, что хоккей с шашками наголо не давал результата – за три года с Куинном «Рейнджерс» ни разу не играли в плей-офф (квалификационный раунд сезона-2019/2020 не в счёт).

При этом у клуба с Манхэттена было всё, чтобы входить как минимум в 16 лучших команд лиги – опытные лидеры в лице Криса Крайдера, Райана Строума и Мики Зибанеджада; молодые таланты Алекси Лафренье и Каапо Какко; надёжная вратарская линия, которую формируют два россиянина – Игорь Шестёркин и Александр Георгиев; неожиданно вошедший в пул элитных защитников НХЛ Адам Фокс, признанный лучшим игроком обороны в прошедшем сезоне; и, естественно, одна из главных звёзд лиги – Артемий Панарин.

Тем не менее у «рейнджеров» была одна проблема, которая перечёркивала практически все плюсы команды – они были слишком мягкотелыми. И речь здесь даже не столько про габариты игроков (до нашумевшей потасовки с участием Панарина и Уилсона об этом не особо-то и вспоминали) – «синерубашечникам» Куинна не хватало характера. Парни с Бродвея могли запросто отдать сопернику победную игру, при этом сами же они редко могли перевернуть ход неудачно складывающейся встречи.

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Конечно, в отдельных матчах проявлялся класс лидеров, и иногда «Рейнджерс» могли всухую вынести соседей по Нью-Йорку с Лонг-Айленда, где Барри Тротц проповедует противоположный стиль хоккея, или же устроить форменное издевательство над «Филадельфией», накидав ей девять безответных шайб. Однако на дистанции всего этого было недостаточно – и, потеряв терпение, владельцы клуба решили сменить вектор.

Этим летом на Манхэттене поменялся практически весь управляющий состав. В клубе появился новый генеральный менеджер – Крис Друри – который вскоре привёл и нового главного тренера, которым стал известный специалист Жерар Галлан. 58-летний канадец стал главной победой «рейнджеров» в прошедшее межсезонье – радость от подписания контракта с человеком, который в своё время построил симпатичную «Флориду» и сенсационно вывел в финал Кубка Стэнли новичков НХЛ из «Вегаса», на первой пресс-конференции в новом качестве не скрывал Крис Друри: «Мне кажется, что он был идеальным кандидатом на эту должность с первого дня поиска нового тренера. Он идеально подходит для того, чтобы добиваться наших целей. Жерар приковывает к себе внимание в любом месте, где бы ни оказался. Мне не терпится увидеть, что он сделает с нашей командой».

Уверен, что сегодня Друри не может быть более довольным. Если примеров «Вегаса» и сборной Канады на ЧМ-2021 кому-то было недостаточно, то в «Рейнджерс» Галлан ещё раз подтвердил, что он умеет ставить игру, которая даёт результат в максимально короткие сроки. Первый месяц нового сезона ушёл на притирку к новым требованиям – было видно, что игроки только привыкают к стилю Галлана, который предполагает больше силовой игры, чем это было у Куинна. Порой «рейнджерам» не хватало физики – из-за этого были трудности на старте (хотя при этом и результат тоже был) и из-за этого же случился провал во время трёхматчевого выезда в Канаду по маршруту Ванкувер – Эдмонтон – Калгари.

Однако затем мы стали видеть тот «Рейнджерс», который теперь занимает вторую строчку в Столичном дивизионе и четвёртую в Западной конференции. У команды наконец-то появился характер, она стала более боевитой – «синерубашечники» занимают четвёртое место в лиге по количеству заблокированных бросков (441) и третье по силовым приёмам (751). Гораздо больше попыток соперника поразить ворота стали принимать на себя Райан Линдгрен, Кевин Руни и Патрик Немет, а в силовой борьбе огромную помощь оказывают главный тафгай НХЛ Райан Ривз и перешедший из чемпионской «Тампы» Баркли Гудроу. При этом нельзя не отметить и Лафренье, который, пусть и не показывает той результативности, которую ждут от первого номера драфта, выполняет очень много черновой работы в третьем звене.

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Без шайбы стали больше отрабатывать все, даже Артемий Панарин: «По большей части да, у него полная свобода действий. Панарин никогда не считался сильным игроком в обороне, но мне кажется, сейчас он старается быть более настырным и агрессивным в форчеке, стал оказывать больше давления на соперника. Конечно, он не будет раздавать хиты направо и налево, но смекалка и умение читать игру помогают ему отбирать шайбу. Думаю, в этом году тренер просит от него и этого», — сказал американский журналист Винс Меркольяно, освещающий жизнь «Рейнджерс», в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Под руководством Галлана сильно прибавили Крис Крайдер и Джейкоб Труба. Оба хоккеиста играют ключевые роли в команде – форвард неожиданно ворвался в гонку снайперов, наколотив уже 17 шайб, а защитник, помимо улучшившейся игры в обороне, также стал куда полезнее действовать и в атаке. Большого прогресса также добились Игорь Шестёркин и Адам Фокс. И если россиянин из добротного по меркам НХЛ голкипера постепенно превращается в одного из лучших вратарей лиги и уже называется одним из главных претендентов на «Везину», то американец подтверждает, что его «Норрис» был не случайностью, и гонится за второй наградой подряд. Он, как и Панарин, получил полную свободу действий – Адам одинаково продуктивен на обоих концах площадки.

Пересобранная Друри и Галланом банда из Нью-Йорка набрала уже 41 очко в 29 матчах – это позволяет ей идти с солидным 11-очковым отрывом от места вне зоны плей-офф. Все звёзды в этом сезоне складываются в пользу «Рейнджерс» — клубу с Манхэттена пора возвращаться в погоню за Кубком Стэнли и подтверждать высокие амбиции делом.