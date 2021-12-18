Россия непобедима на Кубке Первого канала! Реакция нашей сборной на третью победу подряд

18 декабря 2021 года сборная России одержала третью победу на Кубке Первого канала, уверенно переиграв команду Чехии (5:2). Дублем в составе победителей отметился Михаил Григоренко, ещё по разу отличились Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов, подправивший шайбу после броска Александра Елесина.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Алексей Жамнов, а также игроки нашей национальной команды – забросившие дебютные шайбы за сборную Грицюк и Вовченко – подвели итоги завершившейся встречи. На вопросы российских журналистов ответил и главный тренер сборной Чехии Филип Пешан.

«На установке сказали, что в Пекине можем сыграть с таким составом Чехии»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал третью победу подряд, объяснил принятые решения по составу и ответил на вопросы о возможной встрече с таким составом сборной Чехии в олимпийском Пекине.

— Отличная игра, но после второго периода поменяли вратаря. Почему приняли такое решение?

— Счёт позволял, было принято решение в третьем периоде дать почувствовать игру Самонову. Плюс попросил ребят играть по заданию. А то бывает, когда команда ведёт с разницей в три шайбы, начинается вальяжность. Это держало нас в игровой дисциплине.



— Показалось, что чехи оказались не готовы к такому силовому хоккею со стороны сборной России. Согласны с такой позицией?

— Отдохнули вчера немножко, была передышка. Ребята понимают наши требования. С каждой игрой всё лучше. Конечно, есть моменты. При счёте 3:0 начались поперечные передачи, которые мы запрещали делать с этой командой. Соперник техничный, мы пытались их растянуть по всей площадке.



— Насколько стандартной ситуацией является быстрый бросок по воротам сразу после выигранного вбрасывания?

— Ребята читают гаджеты и видели замечания по поводу вбрасываний. Наша задача – работать над вбрасываниям. Я уже много раз говорил, что от вбрасываний зависит очень много. Этому компоненту мы стараемся уделять много внимания.



— Можем ли завтра увидеть сборную России без Вадима Шипачёва?

— Тяжело играть четыре игры, Вадик Шипачёв сыграл три игры уже. Я говорил, что у нас будет ротация и все будут играть. Завтра, скорее всего, Вадим отдохнёт.



— Много центральных нападающих вызвали в сборную на этот турнир. Можете подробное рассказать об этом моменте?

— Те центральные, которые у нас были заявлены, они все быстрые. Если кто-то выбыл, всегда можно заменить другим игроком. Если выпадает крайний, то центрального можно поставить на эту позицию. Иметь лишних двух центральных в ростере – мечта любого тренера.



— Первое место на турнире является принципиальным лично для вас?

— Для нас любой матч принципиален. Завтра будем выходить, чтобы побеждать. У нас есть ребята, которые тоже в обойме. Для меня все равны. Я сказал, что будут играть все. Мы проверяем разные сочетания.



— Насколько держали в уме то обстоятельство, что именно против этих чехов можем сыграть в группе на Олимпиаде, если не приедут игроки из НХЛ?

— Мы сказали на установке, что с чехами нам играть в Пекине и эта сборная может играть там в таком составе. Вы знаете, что наше противостояние историческое. Для нас матч был важен. Но даже не в этом плане, а в том, чтобы ребята выполняли игровое задание все 60 минут. Есть нюансы, которые хотим исключить: вальяжность, невыполнение игровой дисциплины.



— Насколько изучили сегодняшнюю сборную Чехии с прицелом на встречу в Пекине? Показалось, что в Москву они привезли довольно возрастную команду.

— У нас было видео их матча с финнами, мы его посмотрели и изучили. Всё, что мы видели и сделали, это сработало. Я бы не сказал, что у чехов очень возрастная команда. У них очень хорошие мастера, сильный короткий пас, мы старались их растянуть и сделать давление в их зоне.

— Как справились защитники сборной России с выпавшей нагрузкой в отсутствие Войнова и Нестерова?

— Защитники справились достойно, была видна нервозность сначала, но по уму и по игре ребята справились.



— Оцените игру первой тройки нападения.

— Мы сегодня решили попробовать Шипачёва вместе с Григоренко и Гусевым, получилось неплохо. В каких-то моментах мы иногда выпускали их через смену. У ребят есть чуйка на гол, Шипачёв и Гусев сегодня смотрелись лучше, чем в предыдущем матче. Гусеву было полегче после перенесённой простуды. У Никиты есть один минус – он всегда ищет партнёра. Если бы он бросал больше, то забивал бы больше. Это игрок, который может создать голевой момент на пустом месте.



— Как вам игра Кадейкина?

— То, что мы требуем здесь от Александра Кадейкина, он всё выполняет. Его игра в клубе – это не ко мне. Нас устраивает его игра. В клубе и сборной разные схемы.



— Есть ли у сборной России план C на Олимпиаду?

— Давайте план B сперва придумаем. У нас нет планов А, B и С, поедут сильнейшие. Давайте подождём, как всё сложится. У нас один план – это подготовка к Олимпийским играм.

«Плохое начало, после которого было уже трудно вернуться в игру»

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан проанализировал причины поражения своей команды и заявил, что не думал о предстоящей встрече с россиянами на Олимпиаде.



— Несколько слов об игре.

— Мы очень плохо начали игру, первое же касание привело к пробросу. Чисто проиграли вбрасывание и пропустили после броска под перекладину. Потом ещё несколько ошибок, и вот уже счёт 0:3. Плохое начало, после такого было уже трудно вернуться в игру. Во втором периоде старались не сдаваться, но в большинстве сыграли неудачно. Могли сделать счёт 2:3, но вместо этого и второй период проиграли. После этого матч фактически был уже закончен.



— Почему так много возрастных игроков пригласили в сборную? Это сильнейшая сборная, которую вы могли собрать без игроков НХЛ?

— Сложный вопрос. Теоретически есть ещё пару игроков в КХЛ, в Швейцарии, но в целом наши ресурсы довольно ограничены, если говорить об игроках, выступающих в Европе.



— Держали ли в голове перед матчем, что Россия и Чехия — соперники по группе на Олимпиаде и можно ли назвать сегодняшнюю игру моделью для олимпийского турнира?

— То, что Чехия попала в одну группу с Россией на ОИ, дополнительной мотивации не давало, мы хотим выигрывать каждый матч. Об олимпийском турнире в данный момент не думали.

«Приятно играть за страну и представлять «Северсталь». Вдвойне ответственно»

Нападающий сборной России Даниил Вовченко отреагировал на третий подряд выигранный матч и поделился эмоциями от того факта, что он представляет цвета «Северстали» в национальной команде.



— Какие чувства от дебютной шайбы за сборную?

— Хотелось забить. Хорошо, что это произошло. Думаю, дальше будет полегче, эмоции положительные, всех с победой.



— Какие впечатления от работы с этим тренерским штабом?

— Конечно, это очень приятно — поработать с такими тренерами. Большой опыт. Есть чему поучиться. В каждой игре черпаю что-то новое для себя. Очень приятно работать.

— Канадские звёзды опасаются ехать на Олимпиаду из-за карантина. Какой у вас настрой?

— Мне кажется, Олимпиада — это мечта любого хоккеиста. И коронавирус не должен испугать нас.



— Какие эмоции от третьей победы кряду?

— Побеждать всегда приятно. Тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная.



— Каково играть с форвардами силового плана?

— Тут не выбирают, с кем играть. Тут со всеми одно удовольствие играть. Так получилось: с ними сегодня вышел, ещё и забил. Эмоции положительные.



— Ощущаете особую ответственность на себе, так как являетесь единственным представителем своего клуба в сборной?

— То, что мало игроков из «Северстали» – это не я вызываю. Конечно, приятно играть за страну и представлять «Северсталь». Вдвойне ответственно.



— Появляется ли уверенность от успешных выступлений?

— Побеждать всегда приятно. Ну и тренеры тоже довольны, все довольны. Атмосфера положительная, у всех всё получается, всем всё нравится. Дальше – больше».

«У Чинахова сильнее бросок, чем у меня. Он в НХЛ, а я пока в КХЛ»

Нападающий сборной России Арсений Грицюк высказался о победе национальной команды в матче с Чехией и ответил на вопрос о сравнениях своего броска с бывшим партнёром по «Авангарду» Егором Чинаховым.

«Хороший матч провели что мы, что команда сборной Чехии. Довольны, что выиграли, выполнили тренерскую установку. Получилось забить. Надо двигаться дальше. Для тренерского штаба это тоже своего рода вызов. Конечно, им хочется много сказать, дать каждому игроку. И не всегда хватает времени. Но я думаю, они со своей задачей полностью справляются. Нет никакой паники на лавочке, всё под контролем у них.

В «Авангарде» сделали клона Чинахова? Мы давно с Егором играли и всё время вместе работали. Я видел, что где-то у него сильнее бросок. Почти постоянно ходили вместе работать и из-за этого примерно находились на равных. Ну, может, у него посильнее где-то. И, конечно, тянуться надо за сильнейшими: он в НХЛ, а я пока в КХЛ. И равняюсь на него, возможно.

Олимпиада – это вызов для каждого игрока. И я думаю, если получится поехать туда, это честь, и никакой ковид-протокол не может испугать никакого человека. В прошлом году также ездили на молодёжный чемпионат мира. Четыре дня, правда, находились в четырёх стенах. Но терпимо. Всё равно сейчас видеосвязь есть. Общаться с ребятами.

Для меня такой состав – это новый опыт, с такими игроками находиться в команде. Все опытные, все в своей команде лидеры, очень интересно с ними выходить на лёд, смотреть за ними с лавочки и учиться чему-то новому», — сказал Грицюк.