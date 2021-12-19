Ещё один жуткий хит в НХЛ. Одноклубник пострадавшего не смог сдержать слёз

В последнее время в НХЛ появилось слишком много поводов говорить не только о хоккее. К примеру, в лиге вновь остро встала проблема с коронавирусом. Десятки положительных тестов приходят каждый день, вновь и вновь переносятся матчи, а некоторые команды даже садятся на карантин. В Северной Америке даже появились разговоры, что НХЛ может приостановить регулярный чемпионат из-за участившихся случаев заражения. Конечно, хочется, чтобы этого не произошло – тогда о приезде игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекин точно можно будет забыть.

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Другой животрепещущей темой для обсуждения стали участившиеся случаи силовых приёмов, которые несут серьёзные угрозы здоровью игроков. За последние полторы недели таких произошло сразу два – сперва медицинская помощь потребовалась форварду «Чикаго» Джуджхару Хайре, попавшему под сокрушительный хит защитника «Рейнджерс» Джейкоба Трубы ссылка, а через несколько дней со льда на носилках увозили оборонца «Колорадо» Джейкоба Макдональда, пострадавшему от нападающего «Флориды» Райана Ломберга.

Один из пяти матчей прошедшего игрового дня, не успевший попасть под волну массовых переносов, тоже начался с подобного происшествия. Всё случилось уже в начале четвёртой минуты встречи «Далласа» и «Чикаго». Александр Радулов, получив шайбу в своей зоне, выбросил её в сторону атаки. Игровой снаряд полетел в направлении Таннера Керо, которому не повезло оказаться на пути у форварда «ястребов» Бретта Коннолли, который вышел на лёд лишь во второй раз в этом сезоне. Столкновение получилось очень жёстким – Керо не видел приближавшегося к нему соперника, а Коннолли начал тормозить в тот момент, когда было уже поздно.

Пока нападающий «Чикаго» пытался оправдываться перед арбитрами, на помощь к одноклубнику поспешил Радулов, который выбил клюшку из всё ещё согнутых рук обездвиженного Таннера. Болельщики вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится упавший игрок, в то время как к нему уже успели подбежать врачи, а в пути находились носилки.

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Если Трубу и Ломберга судьи наказывать не стали, то Коннолли повезло меньше – «полосатые» «наградили» Бретта штрафом до конца матча, а «Чикаго» было вынуждено провести пять минут в меньшинстве. «Даллас» дважды воспользовался численным преимуществом, притом оба раза это сделал неувядающий Джо Павелски, для которого этот матч стал 1100-м в НХЛ. В первом эпизоде в дело вмешался случай – шайба после прострела 37-летнего ветерана угодила в конёк Сета Джонса, от которого и отлетела в ворота. А вот второй гол стал результатом небольшого розыгрыша, в котором изящную передачу успел сделать Радулов.

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«Чикаго» ответил в начале второго периода – также в большинстве отличился Алекс Дебринкэт. Но уже 14 секунд спустя «Старз» восстановили преимущество – Джейсон Робертсон забросил 10-ю шайбу в сезоне. В этом голе поучаствовал и Джо Павелски, который приложил руку ко всем голам «Далласа» в этой встрече. До конца двадцатиминутки красный свет зажёгся ещё два раза, но засчитана было только одно взятие ворот – если к голу Дилана Строума претензий не возникло, то вот шайбу в исполнении Райана Сутера пришлось отменить, потому что защитник «звёзд» буквально забросил ей рукой.

В заключительной трети основного времени Роопе Хинц устроил гостям аттракцион невиданной щедрости и сделал передачу прямо на клюшку Брэндону Хагелю, которой канадец с удовольствием и воспользовался – пущенная им шайба по пути к воротам встретилась с корпусом Доминика Кубалика, от которого и отскочила в сетку.

Игра перешла в овертайм, где героем для «Чикаго» мог стать Патрик Кейн. Однако вышло так, что героем он стал только с приставкой анти-. Сперва он не реализовал выход один в ноль, а затем сфолил на Радеке Факсе и оставил свою команду в меньшинстве. «Далласу» хватило 42 секунд, чтобы закончить игру – «Старз» расчертили неплохую комбинацию в зоне «Блэкхоукс», Павелски прострелил на Йона Клингберга, и тот направил шайбу в пустой угол, принеся победу хозяевам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Даллас Старз».

После матча герой встречи Джо Павелски не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о травме Керо, и вспомнил, что сам оказывался в подобной ситуации https://www.championat.com/hockey/article-3738507-san-hose-otygralsja-s-03-i-vyrval-pobedu-u-vegasa--v-sedmom-matche.html: «Это ужасно. Я сам был в такой ситуации. Сегодняшний эпизод пробудил воспоминания. Таннер – отличный парень. Он очень добрый, усердно работает каждый день. Он не боится идти в стык. Мы слышали, что он пришёл в сознание. Желаю ему скорейшего выздоровления. То, что произошло с ним, — отстой».

4:3 – «Далласу» удалось победить для Таннера Керо, которому теперь какое-то время предстоит провести без хоккея (как, возможно, вскоре придётся и всем остальным), и прервать пятиматчевую серию поражений.