Авантюра тренеров сборной России подарила праздник финнам. Зачем сняли вратаря?

Сергей Фёдоров успешно использовал этот приём в ЦСКА, но сборной он стоил победы на домашнем этапе Евротура.

Второй этап Евротура – Кубок Первого канала – подошёл к завершению. Судьба трофея решалась в последний день, когда в очной встрече сошлись два претендента – сборные России и Финляндии. Поскольку команды проводят на турнире неравное количество матчей, победитель должен был определиться по проценту набранных очков.

Состав российской команды, проводившей четвёртый матч за пять дней, ожидаемо претерпел несколько изменений. В ворота вернулся Иван Федотов, в защите вместо Александра Елесина и Егора Яковлева появились Дамир Шарипзянов и Вячеслав Войнов, а в нападении произошло сразу шесть изменений, включая отсутствие Вадима Шипачёва, которое было анонсировано Алексеем Жамновым ещё на вчерашней пресс-конференции.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен также внёс некоторые правки в состав, в числе которых оказалось возвращение в основу Харри Сятери и Йоонаса Кемппайнена.

Россияне, проведшие первые три матча в форме СССР образца 1956 года, сегодня сменили внешний вид и вышли на лёд в комплекте, в котором советские хоккеисты завоевали два олимпийских золота – в 1964 и 1968 годах.

Гости играли в привычном стиле, выстроив на площадке низкую компактную оборону. Финны преимущественно встречали наших хоккеистов не раньше красной линии, и россияне с трудом не то что подбирались к воротам, а в целом входили в зону. Брешь в такой системе найти никак не получалось. Как итог – только четыре броска в створ, из которых самый опасный был на счету Семёна Чистякова. Однако Сятери сказал «нет», и до перерыва пробить его так и не удалось.

Финны же сумели создать гол практически из ничего. Подопечные Юкки Ялонена за пять секунд прошли путь от своих ворот до владений Ивана Федотова, где оказавшийся на пятачке в окружении двух российских защитников Валттери Мереля смог протолкнуть шайбу за линию, выведя гостей вперёд.

ВИДЕО.

Во второй двадцатиминутке правило «не забиваешь ты – забивают тебе» сработало в обратную сторону. Сперва убойной возможностью реализовать большинство не смогли воспользоваться финны. Всё благодаря невероятной самоотверженности Федотова, который любой ценой пытался отразить летящие в него шайбы.

Права на видео принадлежат ФХР и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хоккей России».

В середине периода выход Гусева «один в ноль» нейтрализовал Сятери, а вот через три минуты помочь своей команде он уже не смог. После скидки от того же Гусева со всей силы щёлкнул Михаил Григоренко, однако его бросок цели не достиг. Однако финский голкипер не увидел, как шайба транзитом через ноги Вилли Покки отскочила к Артёму Минулину – тот быстро сориентировался и добил её в сетку.

Права на видео принадлежат ФХР и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хоккей России».

Третий период мог начаться с быстрого гола сборной России, но бросок Кирилла Марченко угодил в крестовину, а Андрей Чибисов не успел сыграть на добивании. И в этом случае последовал незамедлительный ответ от финнов – Александр Кадейкин нарушил правила против одноклубника по «Салавату» Сакари Маннинена, и сам же пострадавший реализовал численное преимущество, установив преимущество и на табло.

И времени, и возможностей, чтобы отыграться, было предостаточно. Шайба даже побывала в воротах Сятери – после броска Войнова в большинстве она не без помощи рикошета залетела в сетку. Однако судья тут же показал, что гол не будет засчитан – по его мнению, Кирилл Марченко созавал помеху финскому вратарю. Несколько минут арбитры просматривали эпизод, после чего решили… зафиксировать взятие ворот!

Гол получился, мягко говоря, спорным, и в этой ситуации легко понять возмущение Ялонена, который потратил ещё некоторое время на выяснение отношений с судьями. Однако те были непреклонны – 2:2, продолжаем игру.

Матч перешёл в овертайм, где сборная решила повторить трюк из ЦСКА с заменой вратаря на четвёртого полевого игрока. Однако этот финт вышел для россиян боком – Маннинен перехватил шайбу и убежал на пустые ворота. Войнов постарался в падении выбить игровой снаряд, но вместо этого снёс финна – пусть шайба и не залетела в ворота, по правилам гол всё равно был засчитан. Авантюра тренеров сборной России не сработала и подарила праздник финнам. Кубок Первого канала в этом году отправляется именно в эту страну.