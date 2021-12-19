Что нужно знать о сборной России перед Олимпиадой. Говорят Жамнов и Ковальчук

Кубок Первого канала – последний международный турнир перед Олимпиадой в Пекине – подошёл к концу. Сборная России после трёх побед подряд всё-таки уступила Финляндии в упорном матче. Дважды финны выходили вперёд, дважды россияне отыгрывались, но, сняв вратаря в овертайме, пропустили гол и упустили победу на этом этапе Евротура.

«Снимали вратаря в овертайме с посылом выиграть, но сложилось так»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги турнира, рассказал, зачем снял вратаря в овертайме, а также о планах дальнейшей подготовки к Олимпиаде.

— С какими мыслями и посылом снимали вратаря в овертайме?

— Посыл был один – выиграть. Буллиты есть буллиты, а здесь есть возможность. Сергей Фёдоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать. В этой ситуации сказалась концентрация. Четыре игры за пять дней, накладывается усталость. Мы старались держать темп, с этой командой очень тяжело играть. Финны играют в оборонительный хоккей и строят игру на контратаках. Мы хотели выиграть матч в овертайме, но сложилось так. У меня нет претензий к хоккеистам, ребята отдавались в каждом матче. Ребята старались всё выполнять, всё можно попробовать только в играх, мы всё пробовали.

Ребята чуть расстроились, хотели выиграть, у нас был шанс в овертайме при игре «4 на 3». Мы впервые на этом турнире проигрывали и два раза вернулись в игру.

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— В конце менее активно шли в атаку. Это из-за усталости?

— Просили ребят играть активно, сказалась усталость.

— Сегодня был сдвоенный центр в одном звене, а по турниру и вовсе три. Вы хотели проверить как можно больше центров? Или эта модель будет рассматриваться на Олимпиаду?

— Мы рассматриваем разные модели, в моей практике в плане сдвоенных центров это было раньше, когда я играл в НХЛ. Американцы и канадцы это практикуют. Центральному намного проще сыграть на фланге. Мы хотели проверить ребят.

— Допускаете, что можете снять вратаря в овертайме на Олимпиаде и зачем тогда меняли здесь?

— Почему бы не попробовать снять вратаря? Был шанс, мы решили попробовать, рискнуть, не получилось. Мы смотрели всех кандидатов в разных ситуациях, это было изначально главным. Играть на Олимпиаде и заменить вратаря? Давайте доживём до этого времени, и там будет видно.

— Показалось, что первая шайба финнов тоже пошла от авантюры. Это так?

— Не скажу, что это риск. То, что произошло, происходит от усталости. Игроки устают и теряют концентрацию, забывают то, что мы от них требуем. Поймите правильно, все мы люди, каждый ошибается. В данной ситуации нам забили гол, но это спорт. Винить кого-то конкретно я не хочу.

«Никто не нагнетает обстановку вокруг сборной. Было важно пощупать игроков»

— Илья Воробьёв в своё время говорил, что сборная России никогда не будет играть как финны – не в атаку. Казалось, что соперник нас периодически ловил на подходе, когда сборная России отыгрывалась. Вы как думаете?

— Если бы мы были свежее, то нам было бы легче с ними играть. У финнов за последние несколько лет ничего не меняется. Оборонительный хоккей на контратаках. Мы старались сломать этот барьер, забор. Старались больше играть в атаке. Что-то получалось, что-то – нет. Мы прекрасно понимаем, как нам нужно играть.

— Опять удаление Кадейкина в конце матча и гол в наши ворота. Как это можете объяснить?

— Эти удаления по делу. Правильные удаления. Может, не хватает концентрации. Бывает такое, когда в игре тебя перехлёстывает. Думаю, от большого желания, он сам это прекрасно понимает. В дальнейшем ему надо делать правильные выводы. На таких турнирах каждое давление влияет на результат.

— Никто не нагнетает обстановку вокруг сборной?

— Никто ничего не нагнетает, была задача выиграть Кубок Первого канала. Нам было важно пощупать игроков, пообщаться с ними. Мы задачу выполнили, донесли до них, что будем требовать. Я очень доволен всеми кандидатами. Все бились, старались, отдавались игре. Что-то не получалось, будем работать в дальнейшем.

— Второй гол сборной России с участием Войнова вызвал вопросы. Что вам сказал судья?

— Наш второй гол – спорный момент. Как мне донесли, наш игрок был в белой зоне, вратарь стоял на линии вратарской. Поэтому здесь такой вопрос. Засчитали же. Наверное, вам лучше позвонить судьям. Мы понимали, когда брали челлендж, что может быть две минуты.

«Есть понимание, сколько игроков КХЛ может поехать на ОИ. Всё зависит от НХЛ»

— Что скажете о вратарях национальной команды?

— Вратарь Иван Федотов сыграл девять периодов. Мы хотели его попробовать, он сыграл достойно. В первой шайбе матча с финнами мы больше проиграли пятак. У нас есть тренер вратарей, он разберётся с ним в хорошем смысле слова. Если НХЛ не поедет на Олимпиаду в Пекин, то тренером вратарей будет Сергей Наумов.

— Есть понимание, сколько игроков из этой сборной могут поехать на НХЛ?

— У нас есть понимание, сколько игроков может поехать отсюда на Олимпиаду. Всё будет зависеть от НХЛ. Кто будет сильнее на данном этапе, тот и поедет. Остались ребята с травмами приболевшие. А есть те, кого мы не вызвали, потому что мы их знаем.

— Как будет определяться состав на Олимпиаду?

— Состав мы определяем сообща. Илья Ковальчук, тренерский штаб. Илья следит за кандидатами в Северной Америке, я здесь буду находиться. Ждём 10 января. Дальше будет ясно, будем собираться вместе тренерским штабом и определять кандидатов на Олимпиаду. Все решения принимаем сообща.

«Постараемся, чтобы у ребят была игровая практика перед Олимпиадой»

— В «Спартаке» не обидятся, что не дали отдохнуть Никишину?

— Хотели дать защитнику Никишину отдохнуть, но есть нюансы, микротравмы у игроков, поэтому он сегодня вышел. Он играл лучше от матча к матчу, поэтому заслужил место в составе.

— Вам мешает то, что в клубах КХЛ работа строится иначе, чем в сборной?

— Все клубы в КХЛ играют в разные системы, тактики, в зависимости от подбора хоккеистов. Мы объясняли игрокам, как защитник должен играть как центральный. Некоторым ребятам приходится перестраиваться, действовать по-другому.

— Можете поделиться ощущениями от работы своего штаба, какие ожидания совпали по факту от того, что было на турнире?

— Что я себе представлял, так и сложилось. У каждого был свой фронт работы, каждый отвечал за определённые направления на лавке, мы всё время общаемся. Каждый видит, что нужно подкорректировать. Общение было постоянно и даже чересчур много. В дальнейшем нам будет проще. Мы четыре игры сыграли, уже всё понятно, кто за что отвечает и как мы должны работать на лавке.

— Будете стараться, чтобы те же Морозов и Марченко больше играли в своих клубах?

— Постараемся, чтобы у ребят была игровая практика. Тот же Самонов хотелось бы, чтобы играл. Парень перспективный. Мы его вызвали, чтобы поднять его дух, настроение. Те 20 минут, которые он сыграл, он выглядел достойно. Хотелось бы, чтобы у ребят была практика в преддверии Олимпийских игр.

— Может, нужно попроще относиться к Олимпиаде, снизить градус давления?

— Стараемся, чтобы не было давления на ребят. Все они умеют играть, мы им это говорим после каждого матча. Как только начинается вальяжность, невыполнение игровой дисциплины, сразу начинаются сложности. На Олимпиаде будет какое-то волнение присутствовать. Это задача всего тренерского штаба, чтобы был хороший микроклимат и не было давления.

«У НХЛ есть дедлайн — 10 января. Спокойно ждём эту дату, там всё будет ясно»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о своём дебюте в новой роли, о важности создания правильного микроклимата, о нюансах работы в национальной команде, а также поделился планами на ближайший месяц.

— Состоялся ваш дебют, подведите итоги турнира?

— Мы дали ребятам огромное количество информации перед турниром, было много собраний. Думаю, это тоже сказалось. Все понимают, что ответственность большая, всем сказали, что всё зависит от них самих, кто поедет на Олимпиаду. За этот турнир мы можем поставить команде твёрдую четвёрку. На домашнем льду хотели победить, но финны – достойный соперник. Сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше. Кого-то выделять не стоит, но хочу отметить, что порадовали молодые ребята, которые приехали в сборную. Всем остальным хочу пожелать удачи. Донесли им в раздевалке после матча, что до сборов остался месяц, они должны позаботиться о себе, хорошо подготовиться, набрать физические кондиции. Некоторые приехали сюда с температурой, простуженными, им потребовалось чуть больше времени, чем мы думали, чтобы они набрали более или менее хорошую форму.

— Раньше базовым клубом сборной был СКА, сейчас идёт перекос в сторону «Авангарда»? Чистякова взяли, Семёнова.

— Что касается Чистякова, то его рекомендовали Малахов и Гончар. Когда спросили моё мнение, они услышали какие-то доводы, что мы решили его пригласить и проверить. На Олимпиаде жизнь не заканчивается, впереди большие турниры, это – наш ближайший резерв, ребята, которые обязаны получить практику игры за сборную. Никакого перекоса ни в какую команду нет, нам безразлично, кто где генеральный менеджер, кто где главный тренер, у кого какой агент. Игроки берутся по качествам, которые интересны тренерскому штабу.

Когда был базовый клуб СКА, то тогда не было потолка зарплат, там строились тройки, подготовка к Олимпиаде была чуть другой. Сейчас это невозможно, поэтому такое количество ребят из разных команд.

— Более сотни игроков в ковид-протоколе НХЛ. Насколько изменились ваши ожидания?

— Мы ждём 10 января, там будет всё ясно. Есть дедлайн, когда НХЛ должна объявить, поедут они на Олимпиаду или нет. Спокойно ждём эту дату.

— Вы сейчас улетаете обратно в Северную Америку?

— Не прямо сейчас. Сначала соберёмся, обсудим Кубок Первого канала, каждый предоставит своё видение по каждому игроку, сделаем выводы. Что касается начала января, то моя задача – посмотреть ребят там. Надеюсь, Кучеров и Малкин вернутся. Есть чем заняться, с кем созвониться, ещё раз донести ребятам, что от них будут требовать, чтобы те, кого мы планируем вызвать на Олимпиаду, были готовы.

— Есть ли шанс у кого-то из молодёжной сборной попасть на Олимпиаду?

— Это будет зависеть от их выступления. От всего сердца желаем им удачи, будем смотреть матчи. МЧМ – такой предновогодний турнир, который очень любят в России. Будем болеть, дай бог, чтобы ребята выиграли.

«Удалось создать хороший микроклимат в сборной. На таких турнирах это многое решает»

— Игроки часто говорили, что требования в сборной сильно отличаются от того, что у них в клубах. Вам это мешает?

— Я был в «Авангарде», там Боб Хартли, требования те же. Очень много мелочей, много видео, всё ясно, понятно и чётко, требуется выполнение игрового задания. В современном хоккее решают мелочи. Было полтора дня перед началом турнира, мы донесли до ребят очень большое количество информации. Заслуживает уважения то, как они с этим справились. Ошибки и удаления были от чрезмерных эмоций и желания сделать всё правильно. К ним никаких претензий быть не может. Надеюсь, ребята не забудут про знаменитые уже буклеты, которые мы им раздали. Пусть в поездках или на выходных посмотрят, подучат, чтобы на сборах нам уже не приходилось детально объяснять упражнения.

— Насколько ваши ожидания от работы тренерского штаба совпали с реальностью?

— Это трудоголики, профессионалы, мне было очень приятно видеть, как ребята делали свою работу. Я старался не мешать, но постоянно присутствовал, потому что для меня это тоже новый опыт. Думаю, хоккеисты тоже были приятно удивлены тем, как доносилось то, что мы хотим от них видеть, отношениями между тренерским штабом и игроками. Это дорогого стоит, на таких турнирах микроклимат в команде решает многое. Уверен, нам удалось создать хороший микроклимат.