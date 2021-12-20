Новая сборная России понравилась напором и мышлением. Но команда не усвоила стиль Жамнова

Тактический разбор игры россиян на Кубке Первого канала: если бы не финны, всё было бы почти замечательно.

Сборная России не выиграла домашний этап Евротура, который так классно начала. Впрочем, вряд ли кто-то расстроился из-за этого — на сайте ФХР давно уже убрали раздел «Копилка медалей». Если бы турнир не решили вдруг проводить по двухочковой системе, то наша сборная и выиграла бы его — побед в основное время у нас больше, чем у финнов.

Довольно сложно анализировать каждую из конкретных игр — да и стоит ли делать это? Штаб Жамнова не скрывал, что хочет наиграть как можно больше кандидатов и проверить как можно больше разнообразных связок (те же финны весь турнир гоняли «салаватовскую» тройку). К этому располагали и условия турнира — почему-то хозяева поставили себя в самое невыгодное положение, втемяшив в пять дней сразу четыре матча. При самой глубокой ротации ноги у нашей сборной были бы менее свежими, чем у соперника.

Главная фишка этой сборной — активность. Команда Жамнова готова прессинговать сразу же, дежуря около чужого пятака и перекрывая направления для паса защитника, стоящего у ворот. Иногда эта нацеленность приводит к ненужным удалениям (в игре с чехами, например, сбили Вилла, у которого тоже пошли отнимать шайбу) — но именно что «иногда», ненужной гиперактивности всё-таки избежать удалось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хотя в этой сборной не было Игоря Никитина или кого-то из его духовных подвижников, в плане прессинга Россия действовала так же нацеленно, как и его ЦСКА и «Локомотив» — почти всегда встречали двумя форвардами, иногда даже тремя, в отдельных случаях закатывались в чужую зону всей пятеркой (ЦСКА это раньше любил).

При этом было не только командное давление — наши игроки при первой возможности шли в единоборства, наседали на соперника, душили и накрывали как могли. Особенно эффективно это получилось против немолодой чешской сборной — за минуту перед второй шайбой в их ворота наши чуть ли не пять раз перехватывали шайбу во всех зонах.

В атаке, впрочем, «кружев» не было — в стереотипный советский хоккей сборная с «СССР» на груди не играла. Там ставили на быстрый переход из обороны в атаку — явно заметно влияние Сергея Гончара, чей «Питтсбург» несколько лет назад свёл всю лигу с ума по скорости и быстрым «транзишенам». Не зря Егор Яковлев говорил, что от них требовали играть как в НХЛ — тот же чемпионский «Питтсбург» строился во многом на защитниках с первым пасом.

Достаточно шайб было забито после провоцирования ошибок соперника — это и упомянутая шайба чехам, где заигрался Вилл, ещё можно указать и гол Шипачёва Канаде. Правда, в обеих играх вратари соперников проводили далеко не лучшие матчи в своей жизни.

Что по звеньям? По два гола у двух троек, в которых играл Вадим Шипачёв (против Канады и Швеции он выходил с Марченко и Чибисовым, против Чехии — с Гусевым и Григоренко). Коллеги называли второй вариант потенциальной первой тройкой на Олимпиаду без НХЛ — и даже за ограниченное время старая связка СКА показала, что это вполне реально. Марченко и Чибисов в тройке смотрелись здорово и сами по себе — возможно, стоило попробовать с ними Морозова, чтобы попробовать оживить ещё одну старую связку СКА, сейчас задвинутую в чулан.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

От попыток собрать «энерджи-лайн», кажется, отказались после первого матча, хотя ярославская тройка Каюмов — Анисимов — Коршков смотрелась здорово. Вчера в четвертом звене выходили Ткачёв и Галимов, у которых турнир вообще не очень получился. Впрочем, «пахать» в этой сборной были готовы все.

Пока были описаны только плюсы — но если бы всё было идеально, турнир бы закончился в нашу пользу. Эта сборная ещё не до конца готова играть в то, что ей предлагает штаб Жамнова. Не все защитники в КХЛ привыкли так активно играть, не все готовы прессинговать — из-за этого возникают разрывы. Чем-то это напоминает попытку Карпина переделать сборную России на свой манер — но футболисты не вышли и на четверть от того, что хотел видеть главный тренер. У сборной Жамнова этот показатель точно был выше — но вопросов оставалось ещё полно.

Например, третьи периоды. Финальная двадцатиминутка была проиграна Канаде и Чехии, а со шведами, хотя и забили победную шайбу, было видно, что физически сборная уже не совсем тянет. Эта команда, кажется, пока не готова отпахивать все 60 минут в таком бешеном темпе, и мы не будем ругать хоккеистов. Тренерский штаб в первую очередь должен отталкиваться от того, с кем он работает — и пока он ценил игроков выше их умений.

Всё ещё беспокоят вбрасывания. Общая цифра по турниру — ровно 50%, но при этом отдельно в зоне обороны — лишь 42% (данные InStat). С финнами в зоне обороны на точке — и вовсе тревожные 5 из 16 — а ведь проигранное вбрасывание в своей зоне нивелировать сложнее, чем в атаке.

Финская проблема никуда не делась. Без шайбы Россия снова действовала классно — прессинговала, накрывала, цеплялась зубами и всеми частями тела. Только вот броски в цель совсем не шли. Вот их карта: очень заметны сгустки неточных набросов от синей. Половина бросков у пятака была создана практически в одной атаке (карта бросков — InStat).

Алексей Жамнов на пресс-конференции говорил: «Они играют на контратаках в чисто оборонительный хоккей. Мы пытались взломать этот забор. Что-то получалось, что-то не получалось. Сейчас мы понимаем, как будем играть, если придется ещё раз встретиться с ними». Непонятно, почему штаб понял это только после поражения, если финны играли примерно так, как и всегда — в той же манере, которая побила не одного тренера сборной.

Эпизод со снятым вратарём сложно отнести к хорошему или плохому, потому что он сочетает в себе оба начала. То, что тренерский штаб решил рискнуть в контрольных матчах — это хорошо, предыдущие созывы сборной приучили нас к минимизации любого риска в любых ситуациях. А не понравилось то, как эти комбинации разыгрывали. В первый раз, когда Федотов побежал, сборная даже не закрепилась в зоне — пришлось экстренно возвращаться. В эпизоде, который предшествовал голу, Россия провела атаку с довольно невнятым броском через трафик — логично, что шайба вышла из зоны.

Резюмируя: эта сборная действительно хотела играть в современный хоккей, и большую часть московского турнира это у неё получалось. Да, где-то не хватало, где-то не совсем был понятен рисунок игры в атаке — но и штаб с ними занимался всего пару дней. У тех же канадцев перед ЧМ обычный срок — неделя.

Пока чувство от этой сборной — умеренный оптимизм. Четыре года назад в последних контрольных матчах перед Пхёнчханом команда Знарка со всеми сыгранными связками просто мучилась с Беларусью и «Спартаком» (да, тогда сборная играла с клубом) — через три недели они привезли золото. Но нет гарантии, что команда Жамнова пойдёт вверх — и главный тренер со своим штабом должен сохранить этот импульс.