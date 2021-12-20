Подготовка России к Олимпиаде и громкие трансферы ЦСКА. Интервью с советником Жамнова

Накануне сборная России уступила финнам в овертайме заключительного матча Кубка Первого канала, заняв на домашнем этапе Евротура второе место. Итоги турнира в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» подвёл советник главного тренера россиян Игорь Есмантович. Кроме того, президент ЦСКА рассказал о клубных делах, в том числе о трансферных новостях.

«Считаю, что тренерский штаб поступил правильно, попробовав достичь максимального результата»

— Как вы, будучи советником главного тренера сборной России, могли бы оценить первые шаги нашей команды под руководством нового тренерского штаба?

— В сборной России на Кубке Первого канала была отличная позитивная обстановка. И в тренерском штабе, и у ребят. Ребята продемонстрировали желание, самоотдачу. Видно, что все хотят доказать своё место в национальной команде. Получили определённый опыт, касающийся четырёх матчей на турнире, так как мы сыграли дополнительный матч с канадцами.

— Результатом игры с североамериканцами довольны?

— Хороший результат, мы их обыграли. Понимаем, что работа национальной команды по тактическим вещам, которые будут на Олимпийских играх по отношению к каждой команде, будет варьироваться. Кое-что мы на этом турнире попробовали. Посмотрели, как это будет на практике.

— Даже в овертайме матча с финнами рискнули сыграть без вратаря, выпустив на лёд четырёх полевых хоккеистов. Как считаете, это решение, которое внедрил в КХЛ Сергей Фёдоров, не стало ошибочным?

— Понимаете, у нас от негативного к хорошему всегда половина шажка. Когда проиграли канадцам в овертайме на чемпионате мира, то многие сказали, что тренерский штаб не готовил команду к игре в овертайме «три на три», а у канадцев это отлаженный элемент. Сейчас тренерский штаб попробовал ситуацию «четыре на три» с финнами, а мы начинаем варьировать и спрашивать: «Ой, а правильно или неправильно?»

— В итоге мнения разделяются.

— Кто-то пишет — правильно, кто-то пишет — неправильно. У тренерского корпуса есть чёткий план подготовки к Олимпийским играм и чемпионату мира. И под этот план подходят разного рода тактические вещи, связанные с подготовкой. Считаю, что тренерский штаб поступил правильно, попробовав достичь максимального результата. В других соревнованиях – посмотрим. Но на сегодняшний момент я очень доволен работой ребят, которые показали, что нам надо двигаться вперёд.

— Многие хвалят вратаря сборной России и ЦСКА Ивана Федотова. Согласны с таким мнением?

— Знаете, честно говоря, не очень хочется хвалить кого-то лично. Есть ряд хоккеистов, которые сыграли на высочайшем уровне, а есть те, кто, в меру возможностей, сыграл на хорошем уровне. Не хочется Ваньку выделять, но мы с ним работали, и тренерский штаб сборной тоже с ним как следует поработал. Будем смотреть дальше, на этом не надо останавливаться, надо продолжать работать.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«План А, В, С – всё это значит одно: первое место на Олимпийских играх»

— Главная тема дня – вероятный отказ НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин. У сборной России есть на этот случай план B?

— Не хотелось бы комментировать решение НХЛ. Могу вам с уверенностью сказать, что план А или план В – это немножко нереалистичное название подготовки сборной к Олимпийским играм. Мы готовим ребят и здесь, и в Северной Америке. Не просто же так Алексей Жамнов и генменеджер нашей сборной Илья Ковальчук летали в Северную Америку, проговорив с ребятами ряд вопросов, касающихся и тактических вещей, и вещей, связанных с дальнейшей деятельностью.

— Да, это важный момент.

— Как вы знаете, многим раздали определённые тематические вещи, касающиеся тактических моментов с точки зрения подготовки к Играм. Всё это происходит не только с нашими ребятами, но и с ребятами из Северной Америки. А как сложится регламент Олимпийских игр в будущем – мы посмотрим, после чего примем окончательное решение. План А, В, С – всё это значит одно: первое место на Олимпийских играх. Мы к нему стремимся максимально быстро. Настолько, насколько у нас это получается.

— Видимо, если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, придётся вести разговоры с КХЛ и просить лигу пораньше прервать чемпионат или отпустить хоккеистов из клубов пораньше?

— На данном этапе мы не ведём работу совместно с ФХР по лимитированию игр перед Олимпиадой. В данной ситуации, повторюсь, мы об этом диалог не ведём, но в будущем это вполне возможно. Никогда не говори никогда. Работа генерального менеджера Ильи Ковальчука здесь будет на первом плане.

— В Пекине жёсткие правила, связанные с карантином. Успели с ними ознакомиться?

— Конечно, ознакомился. Мы понимаем, что есть регламентные вещи, которые нельзя преодолеть. Но это безопасность жизни людей. Здесь у нас нет никаких недопониманий, нюансов, колебаний. Будут чётко прописанные правила, которые нужно выполнять.

«Мы следили за Дицем несколько лет, к Сведбергу претензий нет»

— Не могу не спросить про клубные дела. В частности, про переезд в Москву из Нур-Султана защитника Даррена Дица. Серьёзное усиление для ЦСКА? Правда, пришлось отказаться от Виктора Сведберга.

— Отличный трансфер, мы следили за этим хоккеистом несколько лет. Более того, пытались его подписать буквально несколько сезонов назад, но не получилось, так как парень не имел статуса свободного агента, поэтому дальше переговоров дело не зашло. Сейчас мы взяли зрелого и опытного защитника. Надеемся, что он внесёт в нашу игру те вещи, которые нам нужны для более сбалансированного атакующего хоккея и организации игры в обороне.

— Важно, что он, как и Сведберг, не легионер, так как имеет казахстанский паспорт.

— В рамках регламента это очень полезно, но хотим ещё заявить, что мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года. Поэтому здесь всё разумно и сбалансированно с точки зрения усиления состава. К Виктору Сведбергу у нас претензий нет, просто мы немножко перестраиваем свою игру в рамках организации атаки и поддержания атакующих действий.

— Да и в большинстве Диц наверняка поможет.

— Большинство у нас в этом году работает с улучшением по сравнению с прошлым сезоном. Само собой, Даррен поможет в большинстве.

— Получается, ЦСКА здорово пошумел на трансферном рынке перед дедлайном!

— Важно и то, что ЦСКА продолжает возвращать российских игроков из Северной Америки. С отъездом Провольнева из «Северстали» и с его хорошим бэкграундом хоккеист вряд ли мог вернуться из Северной Америки. Но так сложилось, что ЦСКА рискнул приобрести права на этого хоккеиста. В результате нам удалось прийти к соглашению с игроком. Надо отдать должное работе российского агента Влада – Станислава Романова. В сложившейся ситуации он внёс огромный вклад в возвращение Провольнева в Россию. ЦСКА ему за это благодарен.

— Как самочувствие Антона Слепышева, пропустившего Кубок Первого канала из-за травмы?

— Антон Слепышев чувствует себя отлично, его восстановление идёт по плану. Планируем его увидеть в первых числах января.