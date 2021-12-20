«Не думал, что такое возможно в НХЛ». Величайший день в карьере предшественника Капризова

Пента-трик в современной НХЛ — явление крайне редкое. Последний, правда, случился буквально за пару дней до объявления коронавируса пандемией: тогда Мика Зибанеджад царил над «Филадельфией», ставшей потом его любимым соперником. До этого в XXI веке в НХЛ было лишь три матча, где игроки забивали пять раз, в 2018-м отличился Патрик Лайне, а в 2011-м — Юхан Франзен.

Однако первый пента-трик века на счету ещё одного европейца — Мариана Габорика. Ровно 14 лет назад словацкий форвард вышел на матч с «Рейнджерс» в качестве главной и фактически единственной звезды «Миннесоты». Из четырёх новичков лиги, пришедших в НХЛ на рубеже веков, «Дикари» были самыми успешными — их возглавил гуру ловушек в средней зоне Жак Лемер и уже на третий год существования в НХЛ вывел команду в финал Запада.

20-летний Габорик был лучшим бомбардиром той команды с 65 очками. Второй номер драфта-2000 стабильно был одним из двух лучших форвардов «Миннесоты», хотя и не претендовал на «Арт Росс» — в системе Лемера и без реальных звёзд рядом выдавать хотя бы очко за игру было нереально. Но словацкий технарь был тем, ради кого можно было приходить на хоккей.

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В той игре ворота «Рейнджерс» защищал Хенрик Лундквист, который уже выиграл Олимпиаду, но ещё не стал Королём Нью-Йорка. «Миннесота» бросила по его воротам лишь 22 раза — но почти половина от всех бросков (10) пришлась на счёт Мариана, который в тот вечер царил. На тот момент это был первый за 11 лет пента-трик в лиге — в декабре 1996-го отличился Сергей Фёдоров:

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«Это было просто потрясающе. Сегодня он забивал всеми возможными способами — проходил сквозь соперников, уходил в быстрые отрывы. Когда наш игрок в такой форме, это должно пугать любого соперника», — восторгался капитан «Уайлд» Марк Пэрриш. «Когда толпа ревела во время его последней смены в матче, когда все зрители аплодировали стоя, я словно перенёсся в то время, когда играл Ги Лафлёр», — говорил после игры Лемер.

Сам Габорик скромно пытался вспомнить, было ли подобное в его карьере раньше, и говорил, что до этого пять раз он забивал только в играх словацкой лиги. «Не думал, что такое возможно в НХЛ», — удивлялся сам себе Мариан. После матча партнёры уносили его с площадки на руках.

Через полтора года словак вышел на рынок свободных агентов, где подписал контракт с… «Рейнджерс». В Нью-Йорке он однажды попал во вторую символическую сборную сезона, но, кажется, не совсем сработался с Джоном Тортореллой. Транзитом через «Коламбус» он оказался в «Лос-Анджелесе», где и выиграл свой Кубок Стэнли. Соперником по финалу, конечно же, были «Рейнджерс».

Чем-то карьеру Габорика в «Штате хоккея» напоминает траектория Кирилла Капризова. Новокузнецкий форвард приезжал не в заново созданную команду, но в довольно депрессивный коллектив, измученный плохим менеджментом — сейчас «Миннесота» лидирует в своём дивизионе и много забивает. Сам Капризов уже замахнулся на несколько рекордов, которые Габорик установил как новичок — правда, никто не удивится, если Кирилл и уйдёт из клуба, как Мариан.