Смешной и наивный, но такой родной. 75 лет назад стартовал первый чемпионат СССР по хоккею

75 лет назад состоялось официальное знакомство советских болельщиков с канадским хоккеем: в воскресенье, 22 декабря 1946 года, были сыграны стартовые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Впрочем, первый опыт новой игры советские спортсмены получили заметно раньше: ещё в 1932 году в Москву приезжали игроки немецкого спортивного клуба «Фихте». Немцы провели три товарищеские встречи с нашими командами: несмотря на то что для хозяев игра была совершенно в новинку, во всех трёх играх «Фихте» оказался повержен с сухим счётом. Физическая выносливость и техника катания на коньках с лихвой скомпенсировали советским игрокам незнание тактики канадского хоккея.

Видимо, «Фихте» был не очень сильным клубом. И лёгкие победы над ним сослужили недобрую службу, укрепив среди специалистов представление о канадском хоккее как о чём-то малоинтересном и не заслуживающем внимания. Журнал «Физкультура и спорт», например, после тех игр писал:

«Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с бенди [русским хоккеем]. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно».

Возможно, будь соперник посильнее и сложись матчи с ним поинтереснее, у нас сразу же решили бы развивать «шайбу». А так к этой идее вернулись только после Великой Отечественной войны, когда глава Спорткомитета Н. Н. Романов дал начальнику отдела футбола и русского хоккея Сергею Савину указание разобраться, что такое этот самый канадский хоккей – всё-таки олимпийский вид спорта (уже тогда в Спорткомитете потихоньку задумывались об участии советских спортсменов в международных соревнованиях) – и можем ли мы его освоить. Савин поехал разбираться в Прибалтику: там играли в хоккей с шайбой до 1940 года, когда Латвия, Литва и Эстония были независимыми государствами, и продолжили это делать после присоединения к СССР. Так, зимой-1945/1946 состоялись местные чемпионаты во всех трёх республиках. Вернувшись, Савин привёз коньки, клюшку, шайбу и правила игры на латышском языке. Посовещавшись с тренерами команд по русскому хоккею и получив добро начальства, решили осваивать новую игру. Перевели правила, организовали семинары для тренеров и судей под руководством прибалтийских специалистов… А 19 октября 1946 года в газете «Советский спорт» было опубликовано постановление Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта «О проведении первенства СССР по канадскому хоккею». Документ предписывал создать команды из хоккеистов с мячом и футболистов, устанавливал сроки первенства (декабрь 1946 года – январь 1947 года) и число участников – 12: три команды должны были представлять Москву, по две – РСФСР и Ленинград и по одной – Украину, Белоруссию и каждую из прибалтийских республик.

Казалось бы, такое небольшое количество участников вполне позволяло провести полноценный двух- или хотя бы однокруговой турнир. Но вместо этого были сформированы 3 подгруппы по 4 команды. В подгруппах каждая играла с каждой по одному разу, после чего победители должны были на троих разыграть финал – уже в два круга. Любопытно, что все четыре клуба, представлявшие Советскую армию (ЦДКА, ВВС МВО и ДО Ленинграда и Свердловска) оказались в одной группе: увы, неизвестно, является ли это удивительным совпадением (при честной жеребьёвке его вероятность составляет 0,6%), или такое решение было принято специально.

Возможно, не все перечисленные в предыдущем абзаце названия армейских команд окажутся понятны современному болельщику: ведь ни одно из них не дожило до наших дней. Так что не лишним будет дать расшифровку. Московский ЦДКА (Центральный дом Красной армии), сменив в 1950-е название на ЦДСА, а позже на ЦСК МО, с 1960 года стал выступать под своим нынешним именем, прекрасно знакомым всем любителям спорта: ЦСКА. Команды ДО (Дома офицеров) создавались в центрах военных округов: сейчас мы знаем их под аббревиатурой СКА. А вот про команду ВВС МВО (Военно-воздушные силы Московского военного округа) и её необычную судьбу стоит рассказать чуть подробнее. Этот спортивный клуб, находившийся под покровительством генерала Василия Иосифовича Сталина (в 1948 году он получил должность командующего авиацией МВО), объединял представителей многих видов спорта: футболистов, хоккеистов, баскетболистов, ватерполистов, пловцов, велосипедистов, мотоциклистов… Сталин-младший, располагавший практически неограниченными возможностями, стремился собрать в своём клубе всех лучших спортсменов, заманивая их квартирами, автомобилями, огромными по тем временам зарплатами. Иногда в ВВС переходили чуть ли не целыми командами: не зря в народе название клуба расшифровывали как «Взяли всех спортсменов». Впрочем, на некоторых больше действовали не деньги с квартирами, а нематериальные стимулы. Легендарный комментатор Н. Н. Озеров в своих мемуарах «Всю жизнь за Синей птицей» писал:

Знаете, что больше всего повлияло на переход из «Спартака» в команду ВВС знаменитого хоккеиста Ивана Новикова? Не квартира, не прочие подарки, а то, как возил их генерал Василий Сталин по тротуарам улицы Горького и разгонял милиционеров. Сам Иван, вспоминая, говорил: «Он как свистнет, а тот как направит на него автомобиль, тот и отстал».

Много средств расходовалось на улучшение условий для тренировок, на постройку спортивных сооружений: так, знаменитый бассейн ЦСКА на Ленинградском проспекте – по всей видимости, первый в стране крытый 50-метровый бассейн – начал строиться именно для клуба ВВС. Правда, постройка завершилась только в 1954 году, когда клуба уже не существовало: его история оказалась недолгой. Говорят, Сталин-младший не раз повторял: «Я жив, пока жив отец». Так и оказалось. Уже через три недели после смерти вождя народов, 26 марта 1953 года, Василий Сталин был уволен в запас, а ещё через месяц арестован и вскоре приговорён к 8 годам тюрьмы «за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением». Василию Иосифовичу поставили в вину и нецелевое расходование государственных средств из бюджета Министерства обороны: вспомнили, в частности, про огромные затраты на тот самый бассейн. Оставшись без покровителя, клуб ВВС МВО был расформирован (лишь баскетбольная команда отчего-то просуществовала ещё 6 лет): спортивные сооружения передали на баланс ЦДСА, туда же перевели спортсменов-«лётчиков».

Но вернёмся к первому хоккейному чемпионату (или, как он именовался в официальных документах и газетных отчётах, первенству) СССР. Помимо четырёх армейских команд, в соревновании приняли участие ещё столько же динамовских (из Москвы, Ленинграда, Риги и Таллина), а также московский и ужгородский «Спартак», архангельский «Водник» и команда Каунаса. Обратили внимание на нестыковку? В постановлении Спорткомитета упоминалось участие одной команды от Белоруссии, а таковой среди перечисленных клубов не оказалось. Действительно: ещё за неделю до первой игры «Советский спорт» сообщал, что участник первенства от Белорусской ССР выяснится в ближайшие дни. Однако буквально накануне старта первенства место белорусской команды было отдано четвёртому московскому клубу – ВВС.

Чемпионат стартовал 22 декабря 1946 года. В некоторых источниках утверждается, что турнир открылся матчем ЦДКА – ДО (Свердловск), а первую в истории чемпионатов Советского Союза шайбу забил во втором периоде московский армеец Леонид Степанов (игра закончилась со счётом 5:1 в пользу москвичей). Где-то автором первой шайбы называют свердловчанина Георгия Логинова, где-то пишут, что раньше других поразил ворота соперников Анатолий Тарасов в Ленинграде; но подавляющее большинство источников дружно записывает самый первый гол чемпионата на счёт Аркадия Чернышёва – не приводя, впрочем, этому никаких подтверждений. Так в каком же матче на самом деле был забит самый первый в истории чемпионатов страны гол и кто стал его автором? Как ни странно, дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя: можно с уверенностью сказать, что это не Логинов, однако на лавры автора первой шайбы примерно с равным успехом могут претендовать и Чернышёв с Тарасовым, и прибалтийские игроки Шульманис и Данилявичюс, и (хотя и с меньшими шансами) Степанов… Всё дело в том, что доподлинно неизвестно, во сколько какой матч начался: имеющиеся на этот сведения противоречат друг другу.

Проведение чемпионата сопровождалось немалым количеством курьёзов. Наверное, иначе и быть не могло: канадский хоккей был для нашей страны делом совсем новым, и не всегда удавалось перенести на новый вид спорта опыт хоккея русского. Так, немало хлопот организаторам почему-то доставила необходимость устанавливать борта вокруг площадки: первое время в их качестве иногда использовались плохо закреплённые фанерные щиты, а то и обычные скамейки, поставленные на бок. Фанера не давала правильного отскока шайбы, но это ещё полбеды: случалось, при её попадании борта падали или отъезжали вбок. Забавно, что минимальная высота бортиков по правилам тех лет составляла всего 25 сантиметров. Кстати, о правилах: первые правила советского канадского хоккея были составлены с учётом того, что многими судьями новой игры станут футбольные арбитры. Поэтому пункты нередко начинались со слов «Как в футболе...» или «В отличие от футбола».

Не все команды успели должным образом подготовиться к чемпионату: например, в Свердловск клюшки и несколько шайб доставили только 19 декабря, аккурат в день отъезда команды ДО в Москву – на свою первую игру с ЦДКА. За оставшиеся до отхода поезда несколько часов игроки успели провести первую и единственную тренировку – правда, в зале: на пол уложили несколько листов фанеры, к стене приставили гимнастические маты, и каждый, взяв клюшку, попытался как можно сильнее бросить шайбу. Оторвать её от пола удалось только Феоктисту Коптелову. Состав на первый матч определили уже в дороге. Время подумать было: в то время поезд Свердловск–Москва шёл больше двух суток…

Большие трудности команды испытывали с экипировкой: специализированного снаряжения не было. Игрок московского «Спартака» Анатолий Сеглин рассказывал:

Игроки некоторых команд выходили на лёд кто во что горазд – одни в футбольных трусах, надетых поверх рейтуз, другие – в сатиновых шароварах, третьи – в байковых тренировочных костюмах. Чтобы защитить ноги от ударов шайбы и клюшки, покупали в спортивных магазинах тяжёлые вратарские щитки для русского хоккея и привязывали их к голени. Они хоть и затрудняли бег, но спасали от травм.

И ещё интересные приметы времени. 29 декабря, в день игр второго тура, таллинская «Ноорте Хяэль» писала:

Сегодня, после длительного перерыва, в Таллине пройдёт масштабное спортивное событие – хоккейный матч между знаменитым московским клубом «Спартак» и сборной Эстонской ССР в рамках всесоюзного первенства. Соревнование, вызывающее у любителей спорта большой интерес, состоится в 12 часов дня на льду пруда парка Кадриорг. Вчера игроки динамовской команды строили на площадке необходимые бортики и приводили место для соревнований в должный вид.

Можно ли в наши дни представить себе календарный хоккейный матч на льду пруда? Да ещё чтобы игроки сами готовили площадку к игре! Любопытно и другое: почему-то таллинское «Динамо» называется здесь сборной Эстонской ССР. Это не единичный случай: в других материалах прибалтийских газет три местных коллектива тоже часто именуют сборными республик. Например, таллинская «Охтулет» даже заметку о результатах первого тура озаглавила «Эстонская ССР – Латвийская ССР – 1:5». Возможно, местные спортивные руководители действительно планировали собрать сборные команды из лучших игроков своих республик. Но поскольку почти все игроки рижской и таллинской команд представляли местные клубы «Динамо», то и заявлены на чемпионат они были под этим названием, а пресса не сразу сориентировалась. С названиями прибалтийских команд в газетах вообще жуткая путаница: так, в одном из отчётов таллинское «Динамо» именуют «сборной «Калева» и «Динамо», а команду Каунаса центральная пресса («Советский спорт», «Сталинский сокол», «Вечерняя Москва») почему-то тоже упорно называет «Динамо». Да что там названия команд, когда газеты поначалу путались в совсем простых вещах: в одной из заметок составитель турнирной таблицы машинально поименовал шайбы мячами. Что ж: учиться канадскому хоккею пришлось не только игрокам, тренерам и судьям, но и журналистам…

Любопытно и то, что в газетах первого сезона крайне редко встречается название «период»: трети игры по аналогии с русским хоккеем или футболом называли таймами (встречается и совсем диковинное «партия»). Выражение «третий тайм» никому не резало глаза: до выхода на экраны одноимённого фильма, повествующего о футбольном «матче смерти» в оккупированном Киеве, оставалось ещё 15 лет… И чтобы уж закончить с обзором прессы: просматривая старые газетные вырезки, нельзя не обратить внимание на короткое название нового хоккея: «шинни». Оно, казалось бы, составляло удачную пару к «бенди» – но отчего-то довольно быстро вышло из употребления.

Пора наконец поговорить о результатах. Перед началом чемпионата можно было ожидать успехов от прибалтийских команд: всё-таки их игроки не понаслышке знали, что такое канадский хоккей. Но прибалтов подводили плохая физическая готовность и невысокая скорость. И в призы они не попали. А вот вратари их, по меткому выражению журналиста Александра Нилина, «пришлись ко двору»: сразу двое через некоторое время получили приглашения в сильные столичные команды. Харий Меллупс из рижского «Динамо» в конце 40-х перешёл в ВВС и разбился вместе с командой в авиакатастрофе под Свердловском в 1950 году. А Карл Лиив из «Динамо» таллинского с 1949 года выступал за московских одноклубников, в составе которых стал чемпионом страны и многократным призёром первенства.

Тот, кто в целом знаком с историей советского хоккея, помнит, что в чемпионате СССР неизменно доминировали московские команды: клубы с периферии редко попадали в число призёров, а чемпионами и вовсе не становились ни разу. Эта традиция зародилась уже в самом первом чемпионате страны: победителями подгрупп стали столичные ЦДКА, «Спартак» и «Динамо». Ярче всех проявили себя динамовцы, уверенно выигравшие все три встречи с общим счётом 33:2 (ужгородский «Спартак» был повержен 23:0, что навсегда осталось самой крупной победой в чемпионатах СССР: впоследствии этот результат был ещё дважды повторён, но перекрыть его не удалось никому). «Спартак» также обыграл всех своих соперников, хотя в последнем туре рижское «Динамо» дало ему настоящий бой: после второго периода счёт был 4:4. Однако в заключительной трети спартаковцы довели игру до победы, забив ещё две шайбы. А вот ЦДКА в последнем матче подгруппы неожиданно сыграл вничью с не самой сильной командой ленинградского ДО, уйдя от поражения (которое лишало его места в финале) лишь на последних минутах встречи. Туром раньше армейцам удалось победить самого серьёзного соперника – ВВС (5:3): героем матча стал Всеволод Бобров, забросивший три шайбы. «Советский спорт» в отчёте о матче прямо писал: «Какой это всё-таки талант в нашем спорте! Не будь его, вряд ли команда ЦДКА получила бы 2 очка».

Турнир за 4-7-е места прошёл в Москве на малой спортивной арене «Динамо» во второй половине января 1947 года. Любопытно, что изначально его проведение не планировалось: снова предоставим слово старой газете – «Сталинскому соколу» (оцените стиль заметки!).

«Авиаторы, видимо, немало сожалеют о том, что в числе участников финала по канадскому хоккею отсутствует команда ВВС, вышедшая, как известно, в подгруппе «А» на второе место. Однако мы спешим порадовать болельщиков команды военно-воздушных сил – они увидят своих любимцев на ледяном поле. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта решил создать для некоторых команд — участников первенства особую группу.

Четвёртое место выиграло рижское «Динамо», пятой стала команда ВВС. При внимательном взгляде на турнирную таблицу можно заметить ещё одну странность: обе команды набрали по 5 очков (2 победы и 1 ничья; очки, набранные в подгруппах, не учитывались), но у «лётчиков» разность забитых и пропущенных шайб лучше: 16:5 против 9:2 у рижан. Почему же динамовцы оказались в турнирной таблице выше? Вероятно, по итогам личной встречи? Но она завершилась вничью – 1:1. Тогда в чём же дело? Ошибка в протоколах?.."

Да нет никакой ошибки. Дело в том, что по положениям тех лет при равенстве очков во внимание принималась не разница, а соотношение забитых и пропущенных шайб (аналогичный принцип действовал и в футболе). Для иллюстрации приведём итоговую турнирную таблицу финала, в которой эти соотношения вычислены с точностью до сотых.

Финал также проходил в Москве на «Динамо» – параллельно с «малым финалом». Играли в два круга «с чистого листа»: как и в турнире за 4-7-е места, очки, полученные в подгруппах, в зачёт не шли. В первом круге финала ЦДКА обыграл обоих соперников, а «Спартак» одержал верх над «Динамо». Казалось бы, динамовцы могут забыть о чемпионстве, но во втором круге ситуация повторилась с точностью до наоборот: армейцы дважды уступили, а «Динамо» оба матча выиграло. Таким образом, все три призёра набрали по 4 очка; чтобы расставить команды по местам, опять пришлось считать забитые и пропущенные шайбы. В итоге первым чемпионом страны стало «Динамо», второе место досталось ЦДКА, третье — «Спартаку». Динамовцев привёл к победе играющий тренер Аркадий Чернышёв: возглавив только что созданную команду, он бессменно руководил ей 28 лет – случай беспрецедентный не только для отечественного, но, скорее всего, и для мирового хоккея!

Хоть клуб ВВС и не попал в призёры, именно его играющий тренер Анатолий Тарасов стал лучшим бомбардиром чемпионата: он в одиночку забросил 14 шайб – всего на две меньше, чем вся команда ЦДКА в полном составе (и это при том, что «лётчики» провели шесть игр против семи у армейцев). К наставнической работе будущий патриарх нашего тренерского цеха тяготел с юности: в 1937 году 18-летний Тарасов поступил в Высшую школу тренеров при Центральном институте физкультуры, а на будущий год, ещё не закончив обучение, принял рабочую футбольную команду Загорска. Весной 1946 году Анатолий Владимирович по рекомендации легендарного тренера Бориса Аркадьева возглавил футбольную команду ВВС –неудивительно, что перед чемпионатом 1946-1947 годов ему поручили руководить и только что созданным хоккейным клубом «лётчиков». Но в следующем сезоне Тарасов уже тренировал игроков команды, которой посвятил всю оставшуюся жизнь – ЦДКА. До 1953 года он совмещал тренерскую работу с функциями нападающего, забив в 100 матчах чемпионата СССР 106 голов. В первые годы нашего хоккея с шайбой моде на играющих тренеров следовало большинство команд: так, в сезоне-1946/1947 обязанности тренера и игрока, помимо Тарасова и Чернышёва, совмещали Павел Коротков из ЦДКА, Михаил Созинов и Геннадий Дмитриев из свердловского и ленинградского ДО, Анатолий Скворцов из «Водника», Эльмар Саар из таллинского «Динамо», Валентин Фёдоров из «Динамо» ленинградского, Гейзе Тесар из ужгородского «Спартака»…

Канадский хоккей прижился: игрокам, специалистам и болельщикам игра понравилась. И в следующем чемпионате СССР приняло участие гораздо больше команд: 10 — по классу «А», 15 — по классу «Б» и ещё 8 – в первенстве РСФСР. В классе «А» провели полноценный двухкруговой турнир. Такая схема стала стандартом для первенств страны, хотя в 50-е годы с форматом турнира немало экспериментировали, часто возвращаясь к схеме с предварительными играми в подгруппах и финальным круговым турниром. А в сезоне 1959/1960 испробовали схему, очень похожую на современный формат Кубка Стэнли или чемпионата КХЛ (Кубка Гагарина): предварительные матчи в подгруппах и плей-офф, начиная с 1/8 финала, – до двух побед. Впрочем, следующие розыгрыши чемпионата страны – это уже другая история…

Итак, их было 12 – команд-участниц первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. По-разному сложились судьбы этих двенадцати. Одни клубы на долгие годы закрепились в лидерах отечественного хоккея, а другие давно перестали существовать, так и не добившись сколько-нибудь заметных успехов. Например, свердловская армейская команда перестала играть в хоккей с шайбой после первого же сезона: осенью 1947 года было удовлетворено ходатайство её тренера Михаила Созинова с просьбой разрешить армейцам вернуться в русский хоккей. Место свердловчан в чемпионате СССР по канадскому хоккею было отдано их землякам из «Динамо». Из 12 участников чемпионата 1946-1947 годов сейчас играют четыре: столичные «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и санкт-петербургский СКА (рижское «Динамо» было распущено в 1995 году; одноимённая команда, выступающая сейчас в КХЛ, основана в 2008-м и едва ли может считаться правопреемницей старой). Появилось огромное количество новых клубов, да и сама игра стала совершенно другой. Но начиналась она именно тогда, в 1946 году. И пусть из года 2021-го наш хоккей образца 1946-го подчас кажется смешным и наивным – но без него не было бы того современного хоккея, которым мы наслаждаемся сегодня.

Поэтому – давайте помнить о том, как всё начиналось.