«Тампа» смогла одержать волевую победу с 1:3 и ушла на перерыв на первом месте в турнирной таблице НХЛ.

В НХЛ сыгран последний матч перед паузой. Когда лучшие игроки мира вернутся на лёд?

Накануне руководство Национальной хоккейной лиги всё-таки приняло решение о вынужденной остановке регулярного чемпионата на католическое Рождество. По первоначальным планам команды должны были отправиться на трёхдневную паузу 25 декабря (мск) и вернуться на лёд 28 декабря, но новый штамм коронавируса заставил североамериканских функционеров скорректировать планы. Сегодняшний игровой день изначально вмещал в себя сразу 10 матчей, но возникшая из-за попадания игроков и членов команд в протокол коронавируса волна переносов привела к тому, что в календаре осталась только встреча «Вегаса» и «Тампы». Этим командам и предстояло провести последний матч регулярки НХЛ перед остановкой сезона.

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За несколько часов до начала встречи оба клуба понесли чувствительные потери в своих рядах из-за уже набившего оскомину ковид-протокола. Сначала стало известно о том, что предстоящий матч пропустят ключевой защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело и российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов. А затем от игры был отстранён и главный тренер «молний» Джон Купер. Вместо канадского специалиста право руководить действующим чемпионом НХЛ получил его помощник Дерек Лалонд.

Гостям лучше удались стартовые минуты встречи, и уже на седьмой минуте первого периода они смогли открыть счёт. Российский защитник Михаил Сергачёв нашёл передачей Габриэля Фортье – тот сделал несколько шагов в направлении ворот – и броском с убойной позиции прошил Лорана Броссуа. Для проводившего всего восьмой матч в лиге 21-летнего канадца заброшенная шайба стала первой на уровне НХЛ, тогда как Сергачёв записал на свой счёт 150-е очко в карьере.

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После пропущенной шайбы хозяева на долгое время полностью прибрали инициативу к своим рукам. Уже через три минуты «рыцари» восстановили равновесие на табло, сумев использовать лишнего и впервые в матче поразить ворота Андрея Василевского. Марк Стоун реализовал большинство, воспользовавшись передачами в исполнении Макса Пасиоретти и Ши Теодора.

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Получивший тяжёлую травму и бывший из строя на шесть недель на самом старте сезона Пасиоретти проводил сегодня свой только 15-й матч в нынешнем регулярном чемпионате. На этом отрезке американскому нападающему удалось набрать 21 очко, что является новым клубным рекордом по результативным действиям в 15 матчах со старта сезона. Прежнее достижение принадлежало Стоуну, который год назад набрал 19 очков на аналогичном отрезке.

Одержавшие пять побед в последних пяти матчах «Голден Найтс» и не думали ослаблять давление. Ещё до перерыва превосходство хозяев по броскам в створ стало подавляющим – 17:5. А в голы оно воплотилось уже во втором периоде, когда сначала дубль оформил Стоун, а затем красивейший сольный проход удался Николя Руа. Канадский нападающий очень эффектно обыграл одного из лучших защитников мира Виктора Хедмана, после чего броском в упор не оставил никаких шансов Василевскому.

Новость по теме Руа изящно обыграл Хедмана и с близкого расстояния пробил Василевского. Видео гола

«Тампа» не была бы «Тампой», если бы не обладала умением держать удар и выправлять положение даже тогда, когда игра совсем не даётся и абсолютно всё идёт не по намеченному плану. «Молниям» удалось стремительно вернуться в игру в самом конце второго периода, где им потребовалось всего 43 секунды на то, чтобы превратить 1:3 в 3:3. При игре в равных составах последовательно отличились француз Пьер-Эдуар Белльмар и канадец Энтони Чирелли. При этом преимущество хозяев по броскам в створ по итогам второго отрезка возросло ещё сильнее – 28:13.

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В третьем периоде решающее усилие смогли предпринять гости, использовавшие удаление Стоуна. На исходе розыгрыша большинства Хедман перевёл шайбу под бросок Стивену Стэмкосу, и тот в одно касание зарядил в цель. В концовке «рыцари» заменили вратаря на шестого полевого игрока и обрушили град атак на ворота Василевского, но российский голкипер отбился и завершил встречу с 38 отражёнными бросками, по праву став лучшим игроком матча.

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«Лайтнинг» смогли прервать пятиматчевую победную серию «Вегаса», в свою очередь одержав восьмую победу в последних девяти матчах. Благодаря сегодняшней волевой победе «Тампа» возглавила турнирную таблицу НХЛ, на одно очко опередив «Каролину» и «Вашингтон». «Вегас» остался на втором месте в Западной конференции.

Капитан «Тампы» в 65-й раз принёс победу своей команде в матче НХЛ, что отныне является новым клубным рекордом. Прежнее достижение по победным шайбам принадлежало Мартину Сан-Луи, который 64 раза приносил «молниям» победы своими бросками. Сегодня его рекорд побил соотечественник Стэмкос.

Как уже было замечено выше, этот матч стал последним в НХЛ перед минимум недельной паузой. НХЛ приостановила проведение матчей до Рождества. Лига и Ассоциация игроков в совместном заявлении сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены. Клубы уйдут на выходные с 23 по 26 декабря. В том же пресс-релизе НХЛ объявила дату возвращения к игре, но в сегодняшней ситуации ни в чём нельзя быть до конца уверенным.

27 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19, после чего 28 декабря матчи регулярного сезона возобновятся, однако это произойдёт только в том случае, если обстановка с заражениями будет стабильной. В противном случае вынужденный отпуск для лучших хоккеистов планеты продлится дольше.