Хоккей на Олимпиаде нужно перенести. Это не убьёт наш плей-офф и даст шанс звёздам НХЛ

Итак, НХЛ вот-вот опубликует заявление (совместно с профсоюзом хоккеистов), что игроки лиги не примут участие в олимпийском хоккейном турнире в феврале 2022 года. На самом деле, времени, чтобы смириться с этим решением, у всех нас было полно, так что никакой неожиданностью официальный релиз не станет. Первый звоночек случился в тот момент, когда НХЛ пришлось впервые перенести матчи регулярки (в «Оттаве» оказалось слишком много попавших в ковид-протокол) — это было 15 ноября. За следующий месяц ситуация ухудшилась настолько, насколько могла: количество положительных тестов в клубах росло в геометрической прогрессии, матчи отменялись одним за одним и всё это на фоне появления в мире нового штамма коронавируса под названием «омикрон». Ну а когда Китай выкатил воистину драконовские ковид-протоколы на Олимпиаде, подразумевавшие карантин длиной в 5 (!) недель в случае положительного результата, пазл сложился окончательно: никакой НХЛ на Играх не будет.

Лига не желает окончательно разваливать структуру сезона и планирует провести часть перенесённых матчей в паузу, предусмотренную под Олимпиаду. Игроки искренне хотят сыграть за сборные на престижнейшем международном турнире, но их отпугивает риск: во-первых, подхватить инфекцию на другом конце света, во-вторых — застрять на месяц с лишним в Китае на карантине вдали от родных и близких. О чём тут говорить? Февраль 2022-го вдруг стал худшим временем для соревнования суперзвёзд мирового хоккея.

НХЛ не едет в Пекин, но весь изюм ситуации в том, что в обозначенные даты туда вообще не стоит ехать никому из хоккеистов, где бы они не выступали. Очевидное, но совсем не популярное мнение в ярком спиче выразил шведский защитник «Давоса» Магнус Нюгрен.

И действительно: почему заболеть или угодить на безумный карантин могут бояться исключительно хоккеисты НХЛ? Почему все решили, что только в лучшей лиге мира имеют право думать о последствиях проведения Олимпиады в разгар новой волны пандемии, а все остальные хоккеисты априори должны ехать в Пекин?



«Мы не такие хорошие хоккеисты, мы не зарабатываем столько денег, мы не играем в лучшей лиге, но факты остаются фактами: мы тоже хотим играть в честных и безопасных условиях. Мы не хотим распространять инфекцию, не хотим находиться на карантине ни дома, ни в Китае. Интересно, в чём разница? Если они не поедут, почему можно отправить много самолётов из Европы?» — Нюгрену даже ведь и возразить нечего.

Штамм «омикрон» стремительно шагает по планете. Из Африки он уже полноценно проник в Северную Америку, завоёвывает Европу, наверняка скоро вызовет новую волну заболеваний в России, а к февралю совершенно точно доберётся и до Азии. Да, как говорят, очередная версия коронавируса не такая смертоносная, абсолютным большинством людей переносится в новой форме, да и вообще ведёт мир к выходу из эпидемиологического коллапса, но речь сейчас не об этом. «Омикрон» заразен, а это значит, что велики шансы, что он будет выводить спортсменов из строя на Олимпиаде посредством тех самых ужасных ковид-протоколов. То есть, на длительный карантин могут отправиться игроки из европейских чемпионатов и КХЛ, и что же тогда, ведущие клубы нашей лиги рискуют не досчитаться лидеров на старте розыгрыша Кубка Гагарина? Это ведь может убить наш плей-офф.



Да, рискуют, и ещё как. Фактически об этом и говорит Нюгрен, призывающий уважать интересы не только звёзд из НХЛ, но и всех остальных игроков. Тут важно понимать, что хоккеисты на зимней Олимпиаде стоят особняком — у спортсменов из других видов вряд ли запланированы какие-то соревнования сразу после Игр и, если не брать в расчёт личные неудобства, они смогут без особых проблем в случае чего отсидеть длинный карантин. Хоккеисты же рискуют слишком многим: пропуском старта плей-офф, потерей зарплаты, и это не говоря уж о клубных интересах.

Ситуация сейчас разворачивается следующим образом: никому в хоккейном мире не выгоден олимпийский турнир этой зимой. Ещё полтора месяца назад он представлялся грандиозным праздником, но сейчас с каждым днём всё больше обретает очертания пира во время чумы с гигантскими рисками. Олимпийский хоккейный турнир в ближайшем феврале отберёт мечту у многих достойнейших суперзвёзд НХЛ и в то же время станет угрозой безопасности и комфорта для тех, кто по остаточному принципу попадёт в число его участников.



Так и нужен ли тогда этот турнир через полтора месяца? Если МОК не примет решение перенести всю Олимпиаду (по примеру Токио-2020) на год вперёд, то эти меры необходимо предпринять хотя бы в отношении хоккеистов. Которые, как уже было сказано, всё же на особом положении.

Это будет идеальное решение для всех. Никакого краха мечты для Овечкина, Малкина, Кросби и Ко. Никаких рисков пропустить старт плей-офф КХЛ и других лиг для игроков из Европы. Никакой тревоги относительно сурового китайского карантина. Только светлая надежда, что через год обстановка в мире будет гораздо лучше.



Конечно, обособленное проведение хоккейного турнира от других соревнований Олимпиады будет выглядеть странно. Но в такое уж время мы живём, когда сама жизнь заставляет мыслить не по шаблону. С точки зрения организации вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы: что может помешать лучшим хоккеистам мира собраться на турнир через год? Просто будут созданы те же условия, что и сейчас, вот и всё. Да, необязательно всем будет ехать непременно в Пекин, но тут можно оставить пространство для манёвра и провести турнир там, где это через год будет максимально безопасно и, по возможности, со зрителями. Впрочем, важно, чтобы это был именно олимпийский хоккейный турнир, а не очередной вариант Кубка Мира. Ведь самые разные игроки много раз подчёркивали, что именно Олимпиада (со всеми её атрибутами) для них — главное международное соревнование.



И чтобы всё срослось, хоккей в Пекине-2022 нужно отложить. Вместе с другими соревнованиями или же в частном порядке. И на это, как кажется, способна повлиять НХЛ, привыкшая диктовать условия всем международным организациям. Если слова боссов лучшей лиги мира имеют такой большой вес в мировом хоккее, то им определённо стоит сделать такое предложение МОК. Ведь, в конце концов, НХЛ обещала своим звёздам Олимпиаду, и возможность сдержать это обещание ещё существует.