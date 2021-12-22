Олимпиаду и все мечты – в мусорную корзину! Решение НХЛ разбило хоккею сердце

Худшие предположения североамериканских инсайдеров об отказе Национальной хоккейной лиги от поездки на Олимпийские игры 2022 года сегодня получили своё официальное подтверждение. Пресс-служба НХЛ выпустила пресс-релиз, в котором оглашена крайне неутешительная новость для всего мирового хоккея – лучших хоккеистов планеты не будет на самом статусном соревновании четырёхлетия. А это значит, что олимпийский турнир второй раз подряд потерял свою привлекательность, все мечты о празднике хоккея отправились в мусорную корзину, а сердце хоккея вновь разбито.

Последний турнир с участием всех лучших игроков Национальной хоккейной лиги состоялся в 2016 году, когда в Канаде был проведён Кубок мира. Спустя два года НХЛ отказала игрокам в участии в Олимпийских играх в Южной Корее, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом по целому ряду организационных вопросов. На сей раз НХЛ после длительных переговоров смогла договориться с международными организациями о своём участии в Олимпийских играх 2022 года.

В начале сентября НХЛ и ИИХФ официально объявили о достижении взаимной договорённости об участии лучших игроков мира в главном хоккейном турнире. При этом НХЛ также подчеркнула, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах была установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года. Однако новый штамм коронавируса – омикрон – заставил НХЛ выйти из соглашения намного раньше намеченного дедлайна.

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«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года.

К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже были отложены 50 матчей) наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.

Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по участию игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году», — приводит пресс-служба НХЛ заявление комиссара лиги Гэри Беттмэна.

Первые опасения о предстоящем крахе мирового хоккея появились ещё в середине ноября, когда за океаном начались переносы матчей регулярного чемпионата НХЛ. В североамериканской лиге с самого начала предупреждали, что намерены сохранить целостность своего календаря, и, если он начнёт разрушаться, они могут не отпустить игроков на Олимпиаду. На протяжении всего следующего месяца эти опасения росли по мере увеличения числа игроков, вносящихся в протокол коронавируса, что приводило к новым и новым переносам матчей.

Окончательно ситуация стала критической в последние дни, когда число положительных тестов на коронавирус зашкалило за сотню, а количество перенесённых матчей начало расти в геометрической прогрессии. На утро 22 декабря в протоколе коронавируса находилось уже 119 хоккеистов (18,2% от общего количества игроков НХЛ) и пять главных тренеров. Было перенесено 50 матчей, из них 45 игр были отменены в течение последней календарной недели. Команды по очереди стали отправляться в вынужденный отпуск до конца католического рождества, и в результате лига приняла решении о приостановки чемпионата до конца праздников.

Формально решение о поездке в Пекин оставалось за самими игроками, о чём неоднократно в своих заявлениях говорил и сам Беттмэн. Но все понимали, что в подобной ситуации большинство хоккеистов лиги никогда не пойдёт против воли владельцев своих клубов, которые платят им высокие зарплаты за игру в НХЛ. Собственно, именно так и произошло. Совет игроков достиг согласия с руководством лиги об отказе от участия в Олимпиаде на фоне пандемии коронавируса, и сегодня в этом вопросы была поставлена грустная точка.

«Нашей главной задачей было и остаётся ответственное и безопасное проведение всех матчей регулярного чемпионата НХЛ и розыгрыша Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому, когда снова вступят в силу строгие протоколы здравоохранения, мы начнём использовать доступные даты в период с 6 по 20 февраля, изначально предназначенные для нашего участия в Олимпийских играх, для внесения в календарь матчей, которые уже были или ещё могут быть отложены», — добавил Беттмэн.

Кто пострадал от сегодняшнего решения НХЛ? Пострадали все. Проиграли зрители, которые снова лишились возможности увидеть хоккей высшей пробы на международном уровне. Кубок мира 2016 года продолжает оставаться последним турниром с участием всех сильнейших, и если это соревнование не будет возрождено североамериканцами, то нового шанса увидеть всех звёзд на международной площадке нам придётся ждать до Олимпиады 2026 года. 10 лет без хоккея высшего уровня – это целая вечность.

Проиграли игроки, которые снова упустили шанс представить свои страны на главном хоккейном турнире на уровне сборных. Мечта Александра Овечкина об олимпийском золоте отложена ещё на четыре года – до Олимпиады в Италии – когда капитану «Вашингтона» уже будет 40 лет. Артемий Панарин, Андрей Василевский и Никита Кучеров ещё четыре года будут ждать шанса сыграть на своей дебютной Олимпиаде, ровно, как и Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Себастьян Ахо и Элиас Петтерссон. И этот список можно перечислять до конца листа А4.

Проиграл и сам хоккей, интерес к которому снижается по всему миру. За океаном всё больше и больше разговоров о том, что зрительская аудитория хоккея стремительно стареет. Средний возраст аудитории перевалил за 40+, и большой вопрос, кто будет смотреть этот вид спорта через 10-15 лет. В последнее время эту же тенденцию заметили и в КХЛ. Международный турнир с участием лучших игроков планеты мог вызвать новый импульс среди детей по всему миру, которые получили бы шанс посмотреть хоккей высочайшего уровня. Но теперь этой возможности придётся ждать как минимум до 2026 года, а то и дольше, если через четыре года по миру прокатится очередная пандемия очередного вируса.