Игроки, тренеры, журналисты и эксперты разочарованы, но не все видят в этом решении трагедию.

«Будет убого и уныло — уровень Евротура». Что пишут в мире об отказе НХЛ от Олимпиады

НХЛ официально отказалась от поездки на Олимпиаду в Пекин, поставив точку в главной интриге сезона. Увы, лиге пришлось принять решение, от которого не выиграл никто, но которое являлось единственно логичным и ожидаемым на протяжении последних дней. Мы собрали реакцию хоккейных людей по всему миру на это событие и предлагаем вам самые важные и яркие высказывания на тему.

Для начала — реакция официальных лиц, принимавших тяжёлое решение.

«Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году»

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение об отказе лиги от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным.

Вне всяких сомнений, мы признаём и ценим усилия, приложенные Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и Организационным комитетом Олимпиады по приёму игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить эту работу, несмотря на все наши усилия. Мы с нетерпением ждём поездки на Олимпиаду в 2026 году», — приводит пресс-служба НХЛ слова комиссара лиги Гэри Беттмэна.

«Казалось, что мы на пути в Пекин»

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал отказ лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«17 месяцев назад был продлён срок действия коллективного соглашения, поэтому игроки с нетерпением ждали возможности снова принять участие в Олимпийских играх. До недавнего времени казалось, что мы находимся на пути в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19, из-за чего десятки матчей были отложены только в этом месяце. Нам нужно использовать олимпийский отрезок, чтобы провести перенесённые матчи.

Безусловно, игроки и хоккейные болельщики разочарованы. Но в этом году крайне важно провести полный, 82-матчевый регулярный сезон, чего нам не удалось из-за пандемии в сезоне-2018/2019. Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду в 2026 году», — приводит слова Фера официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.

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«Было шоком увидеть, как ковид так быстро повлиял на календарь НХЛ»

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Хотя мы расстроены решением НХЛ и профсоюза игроков, но полностью понимаем, какие обстоятельства вынудили их пойти на такие меры. В обсуждениях с МОК, оргкомитетом Пекина, НХЛ и профсоюзом мы действовали с пониманием, что такой сценарий возможен. Было шоком увидеть, как COVID так быстро повлиял на календарь НХЛ, и понимаем, что решение лиги продиктовано здоровьем и безопасностью их игроков.

Благодарю Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и Дона Фера за желание общаться и обсуждать, которое привело к соглашению по возвращению НХЛ на Олимпиаду. Ждём дальнейших обсуждений, чтобы гарантировать участие игроков НХЛ в ОИ-2026 и далее», — приводит слова Люка Тардифа официальный сайт ИИХФ.

Теперь слово представителям сборных и федерациям.

«Россия в штатном режиме готовится к Олимпиаде»

«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться. Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своём нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Соберём команду, которая будет претендовать на золото»

Федерация хоккея США выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Пусть мы разочарованы таким решением, но уважаем его. Тем не менее мы с большим энтузиазмом ждём предстоящих Олимпийских игр. Мы соберём команду, которая будет претендовать на золотые медали.

Что касается представителей НХЛ, которые должны были работать в национальной команде, в ближайшее время мы объявим имена тех, кто их заменит», — говорится в официальном заявлении.

«Мы соберём новую команду и знаем, что канадские болельщики будут её неистово поддерживать»

«Мы отдаём должное тем усилиям, что лига и профсоюз игроков приложили для того, чтобы НХЛ смогла принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Но мы также понимаем и поддерживаем решение, которые было продиктовано эпидемией коронавируса в лиге.

Мы разочарованы тем, что лучшие канадские игроки не смогут вновь выступить на Олимпиаде, на которой они были в последний раз в 2014 году. Мы также понимаем, каким разочарованием эта новость стала для всех фанатов по всему миру.

Мы соберём новую команду из игроков, которые своим трудом и талантом заслужили право носить форму с кленовым листом на груди. И мы знаем, что канадские болельщики будут неистово поддерживать эту команду на Олимпиаде в Пекине»

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«Если в 2024-м пройдёт Кубок мира, давайте возьмём 9 лучших команд рейтинга ИИХФ»

Большинство топовых североамериканских журналистов выразило своё мнение по поводу отказа НХЛ от Олимпиады, не дожидаясь официального объявления. Мы знакомили вас с подборкой лучших цитат.

Сейчас же обозреватель TSN Горд Миллер вновь поднял тему Кубка Мира как компенсации за Олимпиаду для энхаэловцев.

«Это тяжело для игроков, которые хотели поехать на Олимпиаду. Если в 2024 году пройдёт Кубок мира, давайте возьмём девять лучших команд в рейтинге ИИХФ (Канада, Финляндия, Россия, США, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия) плюс «Сборную Европы». Больше никаких «Сборных молодых звёзд». Игрок никогда не должен играть против своей страны», — говорится в сообщении.

Тему Кубка Мира развил и журналист The Hockey News Дэвид Альтер.

«Я полностью поддерживаю НХЛ в отношении вопроса о проведении Кубка мира каждые четыре года. Но, пожалуйста, НЕ придумывайте такие команды, как Северная Америка и сборная Европы. Европейская команда могла бы иметь смысл, но, если я смотрю Канаду или США, я хочу видеть лучших игроков в этих командах», — говорится в сообщении.

«На следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет. Но это не возраст для Александра»

Вернёмся к Олимпиаде — российские эксперты активно высказывались на тему отказа НХЛ от Пекина.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Это было ожидаемо и неожидаемо. Раз принято решение, значит, надо готовить сборную вместе с игроками, которые выступают в КХЛ. Конечно, хотелось посмотреть хоккей другого уровня, но надеюсь, что европейский хоккей будет хорошего качества. Будем надеяться, что наши ребята повторят успех прошлой Олимпиады.

Да, на следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет — это не возраст для Александра. Будет ещё одна возможность воплотить свою мечту. Сейчас будем следить за стремлением Овечкина добиться самого выдающегося мирового рекорда. Наверное, что-то похожее было у Боба Бимона, который прыгал в длину. Это был фантастический рекорд. В хоккее тоже до недавних пор казался незыблемым рекорд… У Саши есть цель. Всеми фибрами души желаем, чтобы он побил нынешний рекорд.

Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином. В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши — НХЛ может внести лепту. Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Будет уровень Евротура: серо, убого, уныло, игроки на шайбу лают»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022.

«Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала. Руководство НХЛ посчитало, что у них всё совсем из рук вон плохо идёт с ковидом и подвергать игроков ещё большему риску будет неблагоразумно. Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение. Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.

Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Всё будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть…

А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?

Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберёте игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать её?» — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«НХЛ убивает наших великих ребят — Овечкина, Малкина. Это был их последний шанс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий о том, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Понимаю, что в НХЛ действительно беспокоятся о здоровье игроков, но в Китае сейчас малая заражаемость. На своем чемпионате НХЛ больше зарабатывает, а на Олимпиаде – не в таком объеме. Прошлые Игры лига пропустила и все ждали момента, когда туда приедут самые сильные хоккеисты.

Получается, своим отказом НХЛ убивает всех наших великих ребят –Александра Овечкина, Евгения Малкина. Для них это, может быть, заключительная Олимпиада. Это был их последний шанс, – заявил Кожевников.

«Не вижу никакой трагедии. Это проблемы НХЛ, а не наши»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мыслями об отказе Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«НХЛ отказалась отпускать игроков на Олимпиаду, но разве это трагедия? Не вижу никакой трагедии. Это их проблемы, а не наши. НХЛ лишил своих игроков, которым платит деньги, участия на Олимпиаде. Все сборные будут без НХЛовцев — это нормально. Наши шансы повышаются? Они будут равные. На Кубке Первого канала разве большая разница была между нашей сборной и соперниками? Да, есть преимущество, но на Олимпиаде будут другие игры. Другое дело, что задача российский сборной — всегда занимать первое место», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Это отстой. Все были в предвкушении турнира, а игроки проделали большую работу, чтобы вернуться на Олимпиаду»

А вот что думают о решении НХЛ действующие игроки и тренеры.

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор высказал, пожалуй, общее мнение по поводу того, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Да, это отстой. Думаю, все были в предвкушении турнира. Мы как игроки проделали большую работу в коллективном соглашении, чтобы вернуться на Олимпийские игры.

Понятно, что есть разные обстоятельства, связанные с поездкой в Китай, коронавирусом и подобными моментами, но я думаю, что это был бы отличный турнир», — приводит слова американского форварда ESPN.

«Ребята из НХЛ испугались. Им сказали: «Не спрашивайте нас потом, вы окажетесь в руках китайских властей»

Тренер вратарей сборной России Евгений Набоков ответил на вопросы о том, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.

«Если бы кто-то спросил меня две недели назад, я бы ответил, что все едут в Пекин. Но потом начались эти ковидные дела. К тому же игроки более-менее начали узнавать правила в Китае. И неделю назад у всех начало расти тревожное чувство. Появился вот этот сумбур.

У нас в «Сан-Хосе»» играют и шведы, и чехи, и канадцы, и россияне. Но общее чувство – все вместе и каждый в отдельности не хотел попадать под ковидные правила в Китае. Ты просто не знаешь, что может случиться, если ты сдал положительный тест на коронавирус. А потом может прийти отрицательный. И никто не понимал, что с тобой будет, сможешь ли ты продолжить турнир, на какой срок зависнешь в изоляции.

Решение принимают китайские власти. И вот тут ребята из НХЛ испугались. Все на одной волне, я скажу вам честно. Те ребята, с кем я общался, все равно были к этому готовы. Они бы все равно поехали, даже при таких условиях. Но когда ты сдаешь положительный тест, то столкнешься с кучей проблем. И главное – игрокам НХЛ сказали так: «Не спрашивайте нас потом. Вы окажетесь в руках китайских властей», – цитирует Набокова «Матч ТВ».