«Лучше бы я не видел этого». 0:5 с Канадой на МЧМ, которые не простили сборной России

Хоккейное противостояние России и Канады – классика на любом возрастном уровне. Одно из таких противостояний произойдёт уже следующей ночью мск, когда команды встретятся в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира. В преддверии этого матча вспоминаем последнюю встречу россиян и канадцев на МЧМ-2021, которая обернулась для наших парней настоящим провалом.

После яркого Кубка Карьяла, на котором российская молодёжка лихо расправилась с тремя взрослыми соперниками, она приезжала в Канаду исключительно за золотыми медалями. Которые, впрочем, с 2011 года не может выиграть ни один российский состав. Впервые за семь лет команду на турнир привёз не Валерий Брагин – новым наставником молодёжки стал Игорь Ларионов, для которого это был первый опыт крупного международного первенства в тренерской карьере.

Россияне провели групповой этап неидеально, но и не сказать, что плохо – победы в матчах с американцами и австрийцами, даже несмотря на поражение от чехов, сохраняли нашей команде шансы на первое место в группе В до последнего матча со шведами, однако победить сборная России смогла только в овертайме, из-за чего прошла в плей-офф со второй строчки, благодаря чему встреча с канадцами, выигравшими свою группу, стала возможной уже на стадии полуфинала. До которой наши парни могли и не добраться – сборная Германии оказала подопечным Ларионова очень серьёзное сопротивление, которое они всё-таки сумели преодолеть, одержав победу, что называется, с натяжкой – 2:1. Канадцы тоже выполнили свою часть, всухую обыграв чехов.

«Я не читаю, что там говорят заокеанские эксперты. Это хорошая мотивация, если нас ставят ниже Канады. Мы готовы быть андердогами. Но мы верим в ребят, в нашу команду, парни это понимают. Все готовы провести лучший матч на турнире, а может быть, и лучший матч в жизни. Стараемся, чтобы не было лишнего подогрева или накачки. Всё равно это игра, которая может повернуться в любую сторону. Нужно понимать, что это молодые люди, для которых характерны эмоции, ошибки. Никто из этой команды соперника не боится. Канада очень сильна, она ничего не проиграла, но для нас это хорошая мотивация, чтобы нанести им первый шлепок», — говорил полный оптимизма Профессор на предматчевой пресс-конференции.

Однако уже к концу первого периода полуфинального матча весь оптимизм Ларионова наверняка иссяк. У российских болельщиков же он если у кого-то и присутствовал, иссяк уже на 59-й секунде. После броска Алекса Ньюхука шайба угодила прямо под перекладину, но находившиеся на льду судьи этого не заметили. Однако вмешавшийся в дело видегол-рефери дал команду засчитать взятие ворот.

Россияне ненадолго отодвинули игру от ворот Ярослава Аскарова, но это лишь отсрочило неизбежное. К середине периода счёт был уже 2:0 – «кленовые» переиграли всю российскую оборону и потерявшего клюшку Аскарова, а ещё пять минут спустя канадцы забросили третью шайбу, воспользовавшись удалением капитана нашей сборной Василия Подколзина. В начале второй двадцатиминутки счёт и вовсе стал крупным – Аскаров вновь потерял клюшку, и, пока он пытался подобрать её, Брэйден Шнайдер проверил вратаря с вершины левого круга вбрасывания и не промахнулся.

Нападение россиян в той игре смогло только один раз зажечь красный свет за воротами Девона Леви, разыграв лишнего на исходе второго периода. Но вот незадача – Семён Чистяков залез в офсайд при входе в зону, из-за чего на табло вновь вернулась неприятная для сборной России «баранка».

Вскоре капитан канадцев Дилан Козенс, который к 40-й минуте успел отличиться двумя результативными передачами, получил возможность забросить сам. Однако сперва его выход на рандеву с Аскаровым с нарушением правил нейтрализовал Артемий Князев, а затем Козенс не смог переиграть российского голкипера, не реализовав штрафной бросок.

Тем не менее без гола он лёд не покинул – именно Дилан установил окончательный счёт встречи, забросив шайбу в пустые ворота за полторы минуты до сирены, зафиксировавшей разгром россиян.

Фото: iihf.com

«Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное — то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и Кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого», — Вячеслав Фетисов сразу после матча выразил эмоции, пожалуй, всех россиян, включивших телевизор в ночь с 4 на 5 января 2021 года.

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Впрочем, сутки спустя у российских болельщиков наверняка были такие же мысли. Ведь наша молодёжка упустила лидерство во встрече с Финляндией, заняв итоговое четвёртое место на турнире.