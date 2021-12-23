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Что сказали Жамнов и Ковальчук о подготовке сборной России к Олимпиаде 2022 года без НХЛ, полная пресс-конференция

«Слышали, что Олимпиаду могут перенести на год». Интервью с Жамновым и Ковальчуком
Сергей Емельянов Дмитрий Сторожев
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Жамнов и Ковальчук — об ОИ-2022 без НХЛ
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Может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина и сыграет ли Дацюк на Олимпиаде? В сборной России ответили на все вопросы.

22 декабря Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сегодня главный тренер сборной России Алексей Жамнов и генеральный менеджер Илья Ковальчук провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о дальнейшей подготовке национальной команды к олимпийскому турниру.

«Решение НХЛ — больной вопрос для Овечкина и Малкина»

— Как восприняли решение НХЛ не отпустить своих игроков на Олимпиаду?

Алексей Жамнов: Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет на Олимпиаду. Все ждали официального объявления. Обсуждалась компенсация с организаторами. Здесь стоял вопрос пандемии. Это тяжело для ребят, которые играют в НХЛ, ведь Олимпиада есть Олимпиада. Если почитать комментарии, расстроены не только наши ребята, но и другие игроки. От нас тут мало что зависит. Хотелось бы всем – и журналистам, и болельщикам, чтобы участвовали все сильнейшие хоккеисты. Для возрастных ребят – Саши Овечкина, Жени Малкина – это больной вопрос

Илья Ковальчук: Я присоединяюсь к словам Алексея Юрьевича. Он прав, что это большой удар для ребят из НХЛ. С теми же Малкиным и Овечкиным я уже общался. Конечно, они переживают по этому поводу. Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере, но всё же – все очень настраивались и хотели поехать.

К сожалению, надо констатировать, что НХЛ приняла такое решение. И мы были готовы к такому решению НХЛ, потому что прекрасно понимали, что сейчас пандемия. За последнее время очень сильно выросло число заражённых в Америке. В Канаде «Монреаль» последний матч проводил без зрителей, перенесли огромное количество матчей, поэтому мы были готовы.

Я думаю, что ребята, которые играли на Кубке Первого канала, здорово себя проявили. К тому же у нас ещё есть кандидаты, поэтому всё в наших руках.

— После решения НХЛ появились разговоры, что возможен перенос Олимпиады на один год. Насколько вы верите в то, что это случится?

А. Ж.: Слышал, что могут перенести Олимпиаду на год. Но у нас нет такой информации. Подготовка со стороны организационного комитета идёт полным ходом. Пандемия – непредсказуемая вещь, всё может произойти в любой момент. Мало что зависит от нас.

И. К.: Алексей Юрьевич всё правильно сказал. Мы можем контролировать только то, что мы можем контролировать. Перед нами сейчас появилась ясная картина. У нас будет сбор в Новогорске, и мы будем к нему готовиться, делая акцент на ребят из КХЛ. Поэтому появилась ясность, в которой нужно искать позитив.

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«Россия становится одним из фаворитов на победу, но вспомните Олимпиаду в Корее»

— После отказа НХЛ сборная России становится фаворитом Олимпиады. Насколько это усложняет ситуацию лично для вас?

А. Ж.: Поймите правильно. Возьмём ЧМ в Риге. Вы же писали, что этот состав не проиграет, возьмёт только золото. Все игроки читают прессу. Здесь многое зависит от тренерского штаба и микроклимата, который мы создадим. Кубок Первого канала был подготовкой к крупным турнирам. Давление должно быть, но спортивное, а не со стороны прессы. Если скажем заранее, что будем олимпийскими чемпионами, а второе место – это всё… Это спорт. Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто же не думал, что до финала дойдут немцы. И сама игра как складывалась, ведь отыгрались за минуту и потом в овертайме выиграли. Может произойти всё что угодно. У кого будут стальные нервы и голова, тот и выигрывает. Без НХЛ мы становимся одними из фаворитов на победу. На любом турнире сборная России будет одним из фаворитов. Так было всегда, поэтому многое будет зависеть от тренерского штаба.

И. К.: Самая главная задача – сделать свою работу по чести. Правильно. Нужно полностью отдаться работе. А хоккей – это спорт, и победит на этом турнире сильнейший. Так что время покажет.

— Вопрос к Илье Ковальчуку. Поедете ли вы теперь во Флориду или планы изменились? И в продолжение этого вопроса – какие принципы комплектования команды?

И. К.: Понятно, что моя поездка во Флориду отменилась. Нет никакого смысла туда ехать. Как я уже сказал, мы все находимся сейчас в Москве и будем полностью фокусироваться на КХЛ.

Что касается комплектования состава, то после Кубка Первого канала мы с тренерским штабом уже определились с костяком команды. По тем или иным причинам не было некоторых ребят, но я ещё раз повторюсь, что у нас появился огромный плюс, потому что будет полноценный сбор, где ребята смогут провести 2,5 недели, а не 1,5 дня, как перед первой игрой на КПК. Ребята смогут познакомиться и объединиться, а тренеры смогут донести все свои мысли до ребят.

У нас нет никаких пристрастий. Нам неважно, кто за какую команду играет и у кого какой агент. Самое главное, чтобы игрок подходил под своим игровым и личностным качествам, что немаловажно для создания атмосферы в команде. У каждого есть шанс и возможность. У нас есть расширенный список, и мы определимся с датой, когда будет назван состав на сбор.

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— Сколько игроков входит в список?

И. К.: Если честно, то на данном этапе у нас нет полного понимания, сколько игроков будет вызвано на сбор. Только вчера НХЛ объявила своё решение, поэтому нам нужно время, чтобы всё обсудить. Как у нас будут идеи, мы обязательно о них расскажем. Для нас очень важно общаться через прессу с нашими болельщиками.

«Для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде»

— Защитник сборной Швеции Магнус Нюгрен задался вопросом, почему на Олимпиаду должны ехать игроки из Европы, если НХЛ не отпускает своих хоккеистов? У вас нет опасения, что в КХЛ найдутся отказники, которые не захотят сидеть в карантине?

И. К.: Думаю, что этот вопрос нужно адресовать тем игрокам, которые окажутся в нашем списке. Не могу отвечать за них. Что касается европейцев, то это вообще отдельная история, которую мы не можем контролировать. Но мы создадим все условия в Новогорске по ковидному протоколу, чтобы ребята находились в полной безопасности и могли спокойно тренироваться. В принципе будет протокол по перелёту и заселению в Китае и будем надеяться, что всё пройдёт гладко. Но сейчас пандемия и каждый день всё меняется.

— Изначально ваш штаб формировался под игроков из НХЛ. Нет ли разочарования, что так всё сложилось?

И. К.: Мы прекрасно понимали, что может произойти всё, что угодно. Ребята из НХЛ не едут, и конечно с их участием, она была бы более привлекательна для зрителя. Но по своему опыту, по 2018 году могу сказать, что каждый смотрел финал и переживал за нас. Когда мы приехали в аэропорт, нас встречала огромная толпа людей. И был праздник в стране. Я считаю, что для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное – это результат. Все будут также переживать.

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— Каков план по контрольным матчам?

И. К.: Да, конечно, у нас будут контрольные игры. Планируются 1-2 игры в России и 1 игра по прилёту в Пекин.
«Может ли «Вашингтон» отпустить Овечкина? Это разговоры вилами по воде»

— Если владелец «Вашингтона» отпустит Овечкина, может ли НХЛ сделать исключение?

И. К.: Очень сложный вопрос. Понятно, что сейчас не хотелось бы это обсуждать. Если будут новости, то мы обязательно об этом скажем. Сейчас это разговоры вилами по воде и преждевременные обсуждения.

— Держите ли в поле зрения игроков из АХЛ?

И. К.: Нам все игроки, которые будут свободны для сборной, интересны. Тот же Антон Худобин. Надо узнать, будут ли игроки АХЛ отпущены в Пекин. Все эти детали нужно уточнять.

— Поедут ли на Олимпиаду в составе тренерского штаба Евгений Набоков и Сергей Гончар?

А. Ж.: Сергей Наумов будет работать с вратарями вместо Евгения Набокова. Сергей Гончар точно поедет на Олимпиаду, у него подписан контракт с федерацией.

«Дацюк на Олимпиаде? Давайте говорить открыто – есть ребята помоложе»

— Возможно ли, что на Олимпиаду в качестве игроков поедут Павел Дацюк и Илья Ковальчук? Полутора месяцев достаточно, чтобы прийти в форму.

А. Ж.: Насчёт Ковальчука лучше ответит он сам. Тяжело сказать по Дацюку. Он давно без игровой практики. Давайте говорить открыто – у нас есть ребята помоложе, и они достойны представлять Россию на Олимпийских играх.

И. К.: Спасибо за вопрос. На самом деле, я нахожусь в не самой плохой форме, но моя главная задача – помочь нашим игрокам на льду выступить успешно.

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— Когда будет известна дата сборов и может ли КХЛ пойти навстречу сборной России в каких-то моментах?

А. Ж.: Пока прорабатываем все нюансы, варианты. Дадим всю информацию, когда она появится. Проводим работу в этом направлении. Надо всё проработать с тренерским штабом, тренерами по физподготовке и докторами, чтобы не совершить ошибок. Как будем понимать по дате, так сразу и объявим.

И. К.: С Морозовым общались, он готов нас поддержать в определённых рамках. Понимаем, что КХЛ и так идет навстречу сборной, лига поменяла календарь. Мы хотели бы видеть игроков как можно раньше в Новогорске, но знаем, что будет Матч звезд, это важное мероприятие для лиги и болельщиков. Будет огромным плюсом, если ребята смогут приехать в сборную хотя бы на один-два дня раньше.

— Сохранит ли КХЛ игрокам зарплаты, если они застрянут на карантине в Китае?

И. К.: Мы обязательно обсудим этот момент. Это даже не обговаривается, поэтому все те ребята, которые летят в Китай, если не дай бог что произойдёт, мы никого не бросим. Мы имеем полную поддержку от клубов.

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