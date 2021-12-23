Русский талант Мичков и толпа канадских вундеркиндов. 12 главных звёзд МЧМ-2022

Осталось всего четыре дня до начала молодёжного чемпионата мира 2022 года, который, как и в предыдущий раз, пройдёт в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. На лёд снова выйдет россыпь молодых талантов, многих из которых мы ещё не раз увидим в будущем. Рассказываем о 12 самых ярких из них.

Йоэль Блумквист (Финляндия)

Финский голкипер, для которого этот МЧМ станет первым крупным международным турниром (в прошлом году Блумквист был в общей заявке сборной Финляндии, однако все матчи провёл на трибунах), точно будет одним из претендентов на звание лучшего вратаря первенства. Его преимуществом по сравнению со многими конкурентами является наличие опыта на взрослом уровне, где Йоэль смотрится очень прилично.

По ходу сезона он стал всё чаще появляться в воротах «Карпята», приняв участие в восьми матчах, три из которых завершил всухую. При этом он не пропустил ещё в одной встрече, когда вышел на замену вместо Станислава Галимова. Всего же на его счету фантастические показатели – 0,73 КН и 96,43% ОБ. Вкупе с умением финнов играть в обороне Блумквист вполне может выдать такие же показатели и на МЧМ.

Топи Ниемеля (Финляндия)

Одним из защитников, которые будут помогать Блумквисту как можно лучше выполнять его работу, будет его одноклубник Топи Ниемеля, готовящийся во второй раз сыграть на МЧМ. При этом в лице Ниемеля финны получают и серьёзную огневую мощь – в прошлом году он стал лучшим бомбардиром сборной на групповом этапе и вторым по итогам всего чемпионата.

В финской Лииге Топи также смотрится солидно – с 24 очками он является самым результативным защитником лиги и делит девятую строчку в общем зачёте. Небольшие для защитника габариты – 181 см и 75 кг – позволяют ему иметь хорошую мобильность, которая помогает ему не только в атаке, но и в обороне – чтение игры у Ниемеля также на месте.

Йоаким Кемелль (Финляндия)

Несмотря на то что в сборной Финляндии будет достаточно большое количество нападающих с опытом игры на МЧМ, её главной звездой в атаке может стать 17-летний дебютант Йоаким Кемелль, являющийся самым молодым финским хоккеистом нынешнего созыва. Йоаким – один из фаворитов предстоящего драфта, и вся похвала от экспертов и скаутов ему достаётся не просто так.

Кемелль стал главной сенсацией нынешнего сезона в Лииге, выдав лучший снайперский старт со времён Теэму Селянне, которому на тот момент было уже 20. При этом Йоаким одинаково продуктивен на обоих концах площадки – помимо отличного броска, он также очень заряжен на борьбу и не стесняется по-настоящему биться за шайбу.

Александер Хольц (Швеция)

В отсутствие Лукаса Рэймонда (не было абсолютно никаких вариантов, чтобы «Детройт» отпустил одного из своих лучших бомбардиров) именно Хольц становится главной надеждой шведов в атаке. В отличие от своего давнего партнёра, с которым он успел поиграть в одном звене как на юниорском, так и на молодёжном уровнях, Александер пока не так выделяется и пока лишь надеется закрепиться в НХЛ. Впрочем, в АХЛ, где он играет в фарм-клубе «Нью-Джерси», дела у него идут вполне неплохо. Успешное выступление на МЧМ наверняка повысит его шансы на попадание в основу «дьяволов».

Йеспер Валльстедт (Швеция)

Валльстедт должен побороться с Блумквистом за звание лучшего голкипера МЧМ. В свои 19 Йеспер, который год назад большую часть турнира просидел на скамейке запасных, лишь два раза появившись на льду, является основным вратарём шведского «Лулео», пропустившего меньше всех во внутреннем чемпионате. Валльстедт занимает второе место в лиге по показателю надёжности (1,82) и четвёртое по проценту отражённых бросков (92,3). Права на талантливого шведа принадлежат «Миннесоте» — вполне вероятно, что через пару-тройку лет Йеспер, чей контракт с «Лулео» истекает по окончании нынешнего сезона, ворвётся в основу команды Кирилла Капризова.

Мэттью Бенирс (США)

Второй номер драфта-2021 пока не добрался даже до АХЛ, но уже успел сыграть на взрослом чемпионате мира, завоевав вместе со «звёздно-полосатыми» бронзу на турнире в Риге. В Латвию он отправился в качестве чемпиона на молодёжном уровне – год назад Мэттью выиграл золото в Эдмонтоне и теперь на правах альтернативного капитана поведёт сборную США к повторению успеха. Однако высокой результативности от него ждать не стоит – Бенирс, пусть и имеет хорошие показатели в университете Мичигана, в сборной больше заточен на помощь в обороне. Хотя его навыки владения шайбой наверняка принесут несколько очков в его копилку.

Мэттью Бенирс в матче со сборной России на МЧМ-2021 Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Саша Пастухов (США)

А вот за результативность в составе американцев будет отвечать нападающий с русскими корнями Саша Пастухов. На прошедшем драфте талантливого вингера выбрали лишь в третьем раунде, что удивило многих экспертов. Вполне возможно, что «Анахайм» совершил одну из главных краж на том рынке талантов – Пастухов, в мае ставший лучшим бомбардиром сборной США на ЮЧМ, уже зажигает в «Гелфе» (где, кстати, играет Даниил Чайка), набрав 35 очков в 26 матчах в лиге Онтарио.

Шейн Райт (Канада)

Ведущие специалисты в один голос называют Райта главным фаворитом предстоящего драфта. Оно и неудивительно – Шейн выглядел убедительно на всех уровнях, на которых ему пока доводилось играть, включая последний ЮЧМ, где он наряду с Коннором Бедардом стал лучшим канадским бомбардиром, и ту же лигу Онтарио, в которой с нынешнего сезона он является капитаном «Кингстона». Несмотря на юный возраст – моложе Райта в этой сборной будет только Бедард — от Шейна ждут очень качественного выступления.

Коннор Бедард (Канада)

Главный проспект канадского хоккея и один из главных мирового станет первым игроком со времён тезки Макдэвида, пробившегося в состав «кленовых» на МЧМ в 16-летнем возрасте, и восьмым в истории. Но появление Бедарда в заявке сборной Канады более чем оправданно – он уже заявил о себе на международной арене, приведя национальную команду к золоту ЮЧМ, а также поставил на уши Западную хоккейную лигу, стремительно ворвавшись туда в 15 лет. В последних двух матчах перед отъездом в сборную он набрал шесть очков. Можно не сомневаться, что и к началу турнира он постарается подойти в такой же отличной форме.

Коул Перфетти (Канада)

Форвард системы «Виннипега», которому по ходу турнира стукнет 20 лет, будет одним из самых опытных игроков в этом составе – для него предстоящий турнир будет вторым. В прошлом году Перфетти не был на ведущих ролях в сборной с Диланом Козенсом, Куинтоном Байфилдом и Филипом Томасино, но теперь именно он должен стать если не главным, то одним из главных лиц в атаке «кленовых» листьев.

Марат Хуснутдинов (Россия)

Марат, которому в прошлом сезоне травмы помешали закрепиться в основе СКА, резво начал текущую регулярку и получал довольно-таки много времени на льду. Однако преимущественно он выходил не в центре, а на фланге – его взрывная скорость и хорошая техника владения шайбой помогали ему действовать эффективно и с краю. Тем не менее на основной позиции Хуснутдинов появлялся крайне редко, что может стать проблемой для сборной России, которая, судя по количеству центральных нападающих в заявке, собирается использовать Марата именно на «точке». Но, несмотря ни на что, именно он должен стать лидером россиян на предстоящем турнире – и опыт, и капитанская нашивка к этому располагают.

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Матвей Мичков (Россия)

Самая яркая подрастающая звезда российского хоккея и главный соперник Коннора Бедарда на драфте-2023 ожидаемо попал в окончательную заявку сборной России. Однако, в отличие от Бедарда, который вряд ли будет использоваться канадцами на первых ролях (просто потому, что у «кленовых» куда больше набор исполнителей), Мичков уже сейчас наверняка будет одним из главных действующих лиц команды Сергея Зубова. И в целом Матвей должен с этим справиться – он явно перерос молодёжный уровень в России и уже успел сверкнуть на взрослом международном уровне, сотворив лакросс-гол в матче Кубка Карьяла со шведами. Увидим ли мы что-то подобное в его исполнении и на МЧМ?