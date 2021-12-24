Матвей положил «кленовым» дубль и выглядел как главная звезда будущего турнира. Но на что на нём может рассчитывать Россия?

Канада нокаутировала Россию за период. Перед МЧМ тревожно, зато у нас есть гений Мичков

Совсем скоро в Эдмонтоне и Ред-Дире стартует очередной молодёжный чемпионат мира — любимый для многих болельщиков хоккейный новогодний турнир. Обычно его предваряет Суперсерия между Россией и Канадой в ноябре, а также целый ряд товарищеских матчей уже накануне, но пандемия коронавируса уже второй год жёстко сокращает программу развлечений. Впрочем, отменить контрольный матч между Россией и Канадой за несколько дней до МЧМ не способен даже ковид.

На лёд арены «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне подопечные Сергея Зубова вышли в оптимальном составе: с Аскаровым в воротах, Мичковым и Хуснутдиновым в первом звене, Василием Пономарёвым в роли второго центра. Несмотря на это, начало, увы, вышло классическим: канадская молодёжь выскочила как те самые канонические гориллы из клетки и разорвала наших парней в первом периоде. Мактавиш открыл счёт на 7-й минуте при полном попустительстве российской обороны, через 50 секунд Грейг с пятачка расстрелял Аскарова — 2:0.

До конца отрезка Россия пропустила ещё дважды (отличились Джонсон и Кормье), и стало совсем грустно. Прежде всего, за оборону нашей сборной, которая рассыпалась на совсем уж мелкие кусочки под не таким-то уж и сильным натиском. Канадцы были быстрее во всём, наши в защите выглядели неповоротливыми, медлительными в принятии решений и действиях сонными мухами, которые позволяли расстреливать Аскарова с любых позиций.

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4:0 после первого периода, конечно, не были приговором для сборной России — всё-таки это всего лишь контрольный матч. Однако эти цифры, кажется, выступили весьма прозрачным намёком на то, что в возможной встрече с Канадой в плей-офф МЧМ будет то же самое. Этот урок мы проходили совсем недавно.

Ладно, во втором отрезке Канада ожидаемо сбросила давление, а наши ожидаемо успокоились, и пошла, в общем-то, совсем другая игра. Жаль, что при счёте 0:4. Прийти в себя России помогло первое в матче большинство и курьёзный гол от конька защитника — в авторы шайбы записали грузившего на пятак Семёна Демидова. Затем судьи как бы продолжили реабилитироваться за первый период, в котором было три безответных штрафа для россиян, раз за разом удаляя канадцев, и гол Матвея Мичкова не заставил себя долго ждать. Посмотрите на движения, на силу и амплитуду броска нашего главного таланта поколения — ну как его не сравнивать с Овечкиным?

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4:2 — совсем другое дело. Вполне себе появилась возможность для камбэка, к тому же канадцы в этот вечер были типичные: не умеющие выдерживать ответное давление и с проблемной вратарской позицией. Но уж слишком много наши напропускали в первом отрезке и слишком уже талантливое нападение у «кленовых» — свой момент под занавес периода нашёл Мактавиш и оформил красоту.



Впрочем, на перерыв мы ушли с надеждой: через полторы минуты после гола Мактавиша Александр Пашин хитрющим броском с угла площадки застал врасплох Себастьяна Коссу.

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На третий отрезок в воротах сборной России появился Егор Гуськов и продержался «сухим» почти 10 минут. Габаритного голкипера переиграл главный конкурент Мичкова за первый пик драфта-2023 Коннор Бедард, реализовавший свой момент после очередной грубой ошибки наших защитников.

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У России же не получилось развить голевой успех второго периода, причём не сказать, что наши сильно пытались. Катались как обычно, без особого драйва и энергии, канадцам тоже уже ничего не надо было, так что игра окончательно успокоилась и потускнела. Чуть оживить её, к счастью, удалось нашей команде на последней минуте: Хуснутдинов и Мичков нарисовали симпатичный гол, а затем россияне навалились на ворота Коссы и едва не сократили счёт до минимума.

Но он больше не изменился — Россия проиграла 4:6. Неплохой по цифрам исход матча, в котором канадцы буквально нокаутировали наших в первом периоде, но всё же за подопечных Зубова тревожно перед МЧМ. Россия сыпется под давлением, защита слишком «привозная», а в атаке, похоже, придётся рассчитывать в основном на первое звено и гений Мичкова.