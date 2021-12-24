В «Тракторе» беспокоят вратари, «Магнитке» нужна глубина. Что усилить восточным клубам КХЛ

Рынок трансферных слухов в КХЛ в один момент стал на 50% менее интересным — прошёл слух, что «Витязь» не собирается отдавать кого-то из своих легионеров. Это особенно ударит по восточным клубам — вряд ли Подольску дали бы усилить западных богачей. Вариантов для усиления остаётся совсем немного, да и большинство восточных олигархов успело закупиться совсем недавно.

«Металлург»

Что нужно усилить команде, которая с отрывом лидирует во всей регулярке? Главный резерв пока — травмированные игроки. Осенью чуть ли не самым надёжным защитником лиги стал Михаил Пашнин, который до этого сезона уже выглядел человеком на спаде — но их пара с Артёмом Минулиным была основой всей обороны «Магнитки». Травма Пашнина совпала со спадом команды — а ведь ещё лечится Дронов.

Михаил Пашнин Фото: photo.khl.ru

Атака у «Магнитки» глубокая, но ей точно не помешает пара форвардов чисто для нижних звеньев. Пока отличным партнёром для обмена выглядит «Спартак» — там таких хоккеистов даже переизбыток. Возможно, «Металлургу» как раз нужен кто-то типа Вячеслава Солодухина, хотя в последнее время он снова пробился в основу красно-белых.

«Трактор»

У Челябинска летом была самая масштабная закупка в лиге — и при этом у них всё ещё остается почти полтораста миллионов под потолком. Анвар Гатиятуллин не любит ротацию и прибегает к ней только в случае повреждений — так бы, возможно, Челябинск и отбегал весь сезон одним составом. Своё ключевое подписание по ходу сезона «Трактор» уже сделал, вернув из НХЛ Виталия Кравцова.

Ближе к плей-офф начали беспокоить вратари Челябинска — такого мы не припомним давно, обычно даже неудачную игру киперов в «Тракторе» прикрывала оборонительная система Гатиятуллина. Однако в этом сезоне Челябинск играет размашисто и весело — и оказывается, что Вилл и Гарипов не так сильны, как, допустим, дуэт Францоуз — Демченко из бронзовой весны — 2018. Но опять же — вратаря найти на декабрьском рынке нереально.

«Салават Юлаев»

А здесь даже не придраться. В отличие от прошлого плей-офф, когда во втором звене выходил Джефф Плэтт (и не из-за того, что он такой любимчик Лямся — больше особо и некому было), сейчас с составом полный порядок. Защита — возможно, самая глубокая и сбалансированная во всей лиге (даже круче СКА). Полному составу атаки мешают только постоянные травмы Виктора Тихонова и Родиона Амирова, которые, по идее, должны выходить в третьем звене — но против «Спартака» они уже играли. В резерве — куча интересной молодёжи типа Пустозёрова или Алалыкина. В общем, «СЮ» надо только по полной использовать то, что у них есть.

«Ак Барс»

Казани половину сезона вменяли то, что с их бюджетом в клубе играют всего три легионера, которые бы могли взять на себя бóльшую часть ответственности в довольно молодой команде. «Ак Барс» ответил всем, буквально за пару недель доведя количество легионеров до сверхлимитных шести — ну, Дмитрий Квартальнов ротацию любит.

Джейсон Демерс — реально топовое приобретение, и довольно странно, что защитник не нашёл работу в НХЛ (возможно, нехоккейные причины?). Статистика последнего сезона в «Аризоне» может смутить (4 очка в 41 матче), но Демерс играл в малозабивной команде и не получал места в большинстве. Джейсон сделал себе имя как двусторонний защитник, но он надёжен и у своих ворот — хотя ногами в последнее время не тянул НХЛ, в Европе должен раскрыться и в чужой зоне.

Джейсон Демерс Фото: Marius Becker/Getty Images

Эрик Фер — это уже более спорное подписание. У Фера под 700 игр в НХЛ, почти десять сезонов в «Вашингтоне» рядом с Овечкиным — но бóльшую часть своей карьеры в лиге он выполнял утилитарные функции в нижних звеньях. Как показывает история, в нашей лиге куда лучше приживаются технари из первых троек НХЛ, чем честные пахари из четвёртых троек. С другой стороны, в хоккей Квартальнова такой и нужен.

«Авангард»

Кажется, команда Хартли свою селекцию тоже завершила. В сезон «Авангард» заходил клубом с кучей третьих звеньев и явным недостатком креатива, но сумел более-менее сбалансировать топ-9 после возвращения Семёнова и обмена Сошникова. В защиту на место любителя макарон с сосисками Максима Гончарова пришёл Виктор Сведберг — шведский домосед, который выше даже Здено Хары (206 см против 205 см). Ещё какие-то трансферы в Балашихе можно представить только в случае неожиданной травмы.

«Сибирь»

Новосибирск очень удивил всех в начале сезона, войдя в сезон сразу с тремя защитниками-легионерами — для клуба без звёзд в нападении это по меньшей мере странно. После стартовых провалов Новосибирск попёр вперед, а Тревор Мёрфи, который смотрелся инородным телом на старте, стал постоянно генерировать атаку… и выбыл с травмой до марта.

В отличие от команд выше, у «Сибири» и места под потолком полно, и место для новичков в составе есть — но вот есть ли деньги? Если они вдруг найдутся, то почему бы не пригласить Максима Чудинова? Защитник не собирается заканчивать карьеру, причём после полугода простоя вряд ли будет просить много — а его навыки новосибирцам как раз и нужны.

Максим Чудинов Фото: photo.khl.ru

А вакансию легионера стоит потратить в атаку — «Сибири» дико не хватает снайпера, и можно было бы попробовать вытащить из АХЛ Криса Терри. Невысокий американец неплохо проявил себя на коротком отрезке за «Торпедо», где его использовали как финишёра в большинстве (оно у «Сибири» как раз проседает). Но опять же — хватит ли денег?

«Барыс»

У казахского клуба как раз никаких проблем с этим нет. Да и недавно «Барыс» сбросил в ЦСКА ультрадорогого Даррена Дица, освободив место для новичков. Денежную компенсацию, по слухам, могли использовать для покупки Лукаша Радила из «Динамо», но его вроде как не собираются продавать.

И более реальным выглядит другой слух, который недавно прошёл по телеграм-каналам — возвращение Андре Петтерссона. Швед провёл свои лучшие сезоны как раз в Астане — хотя это было ещё при Андрее Скабелке, который увёз своего любимца в Ярославль. После отъезда домой Фрэттина как раз освободилось место в первом звене — а в Казахстане явно не хотят пропускать плей-офф — с их-то затратами.

«Нефтехимик»

Где-то неделю назад промелькнула новость, что нижнекамцам грозит штраф за то, что они не могут дотянуться до пола зарплат лиги. Вряд ли это происходит из-за нежелания тратиться — с недавних времён денег в «НХ» просто мало. Совсем недавно клуб взял подававшего большие надежды, но всё больше путешествующего по лиге Вячеслава Лещенко, а ещё вложился в Евгения Артюхина, от которого уже лет пять осталось только имя — кажется, этим и ограничатся.

«Автомобилист»

Вчера «Авто» выпал из зоны плей-офф — и пока это абсолютно логичное следствие того, что происходило весь сезон. О проблемах Екатеринбурга уже говорено сто раз: несбалансированный состав, нет лидеров в раздевалке. Остро не хватает людей, которые бы таскали рояль — зато тех, кто на нём играет, хватит на четыре звена. Но столько и не надо — это не Матч звёзд, накопление технарей в составе ведёт к лишней разбалансировке, а не к лишним голам.

«Авто» привёз двух новичков совсем недавно. Анатолия Голышева знают все — но беда в том, что сезон-2015/2016 так и остался для него лучшим. Прошло почти шесть лет — а после этого была одна вспышка рядом с Доусом в тройке, который держал партнёра в узде. Юхан Маттссон не виноват в четырёх шайбах от «Динамо», но в Риге свой уровень он держал лишь десяток матчей — после перерыва на Карьялу швед резко сбавил.

Питер Холанд Фото: photo.khl.ru

«Амур»

Судьба и календарь давали Хабаровску нереальный шанс закрепиться в зоне плей-офф, но после четырёх игр с уже безнадёжным «Адмиралом» и прямыми конкурентами из «Нефтехимика» у «Амура» лишь одно очко — да и то после упущенных 4:1 дома. Подобраться к восьмёрке теперь будет очень сложно — но всё-таки не невозможно, разрыв пока отыгрываемый.

Главный вопрос сезона — позиция центра. Андрей Локтионов, которого брали летом, не захотел на Дальний Восток, ветераны Зубов и Галузин роль не очень тянут. У клуба есть ещё одна легионерская позиция — но есть ли деньги на усиление? Если есть, то можно попробовать подписать до конца сезона Питера Холланда. Канадский центр порой непонятно играл в Екатеринбурге, но очки набирал стабильно — а это как раз то, что нужно малорезультативному «Амуру».