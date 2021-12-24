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Какие обмены могут случиться в КХЛ перед закрытием трансферного окна, Западная конференция

Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Западная конференция
Павел Панышев
Какие обмены могут случиться в КХЛ на Западе
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Достойных кандидатов для топ-клубов хватает.

До закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге осталось меньше недели, а это значит, что начинается всё самое интересное. Рассказываем, обмен каких хоккеистов логично ждать в дедлайн. После Востока переключаемся на Запад.

Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Восточная конференция Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Восточная конференция

н. Нико Оямяки («Витязь»)

41 игра, 39 (26+13) очков, «0» показатель полезности

Лучший снайпер КХЛ Нико Оямяки – главная цель для топ-клубов в дедлайн. Вряд ли «Витязь» попадёт в плей-офф, а вот хорошо заработать на трансфере своего сильнейшего игрока вполне можно. Правда, не факт, что руководство подольского клуба, явно угадавшее с этим переходом (ранее финн в КХЛ не выступал), захочет отпускать свою главную звезду. Здесь, конечно, всё решат переговоры и уровень поступающих предложений.

з. Егор Рыков («Северсталь»)

25, 9 (0+9), «-4»

Когда-то Егор Рыков пытался закрепиться в составе клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», а теперь от этого защитника отказываются даже в «Северстали». Накануне Егор был помещён в список отказов, а Андрей Разин таким образом чётко дал понять, что более не заинтересован в услугах Рыкова. «Северсталь» активно ищет обмен хоккеисту, но провернуть сделку пока не получается. Может, до дедлайна всё же получится? Самому Егору не помешает перезагрузить свою карьеру.

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з. Джон Гилмор (ЦСКА)

41, 9 (1+8), «-7»

После приглашения Даррена Дица и Владислава Провольнева у армейской команды явный перебор с защитниками. Да, отказались от Виктора Сведберга, но можно ещё расчистить свою платёжную ведомость. По нашей информации, в дедлайн команду может покинуть североамериканец Джон Гилмор, в услугах которого заинтересован топ-клуб из Восточной конференции. Так что в скором времени обмен может случиться, если у сторон получится ударить по рукам.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Иван Морозов (СКА)

17, 8 (4+4), «+2»

Иван Морозов так и не подписал нового контракта со СКА. По всей видимости, форвард всерьёз настроен попробовать свои силы в Северной Америке. Конечно, команду из Санкт-Петербурга такое положение дел не устраивает, ведь в развитие хоккеиста было вложено много средств и сил. Пока же у СКА есть возможность получить за Морозова другого хоккеиста или денежную компенсацию. Дальше у армейцев останутся только права на нападающего в КХЛ. Руководству СКА нужно принять непростое решение и постараться получить максимальную выгоду.

н. Лукаш Радил («Динамо» Рига)

39, 22 (8+14), «-1»

Кого забирать из рижского «Динамо» – главного аутсайдера Западной конференции? Пожалуй, усилить свой состав можно лучшим бомбардиром латвийской команды Лукашем Радилом. Чех давно адаптирован к реалиям КХЛ, знает все требования и особенности лиги. Если грамотно подстроить Радила под свою систему и использовать в ведущих звеньях, в плей-офф он вполне может помочь. Тем более Рига никогда не была против заработать на хоккеистах, учитывая своё незавидное финансовое положение.

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н. Максим Грошев (СКА)

3, 1 (0+1), «+1»

Помнится, как много авансов выдавали Грошеву в «Нефтехимике», как здорово он развивался, а нижнекамский клуб прилично заработал на продаже молодого таланта в СКА. Теперь же про Грошева многие и вовсе забыли. В КХЛ у Грошева почти нет игровой практики, в ВХЛ он тоже мало играет. Парню нужно срочно реанимировать свою карьеру и перейти в команду, где он будет выходить на лёд и прогрессировать. Сейчас дела у Грошева явно не идут.

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