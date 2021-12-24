Кого могут обменять в дедлайн КХЛ? Западная конференция

До закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге осталось меньше недели, а это значит, что начинается всё самое интересное. Рассказываем, обмен каких хоккеистов логично ждать в дедлайн. После Востока переключаемся на Запад.

н. Нико Оямяки («Витязь»)

41 игра, 39 (26+13) очков, «0» показатель полезности

Лучший снайпер КХЛ Нико Оямяки – главная цель для топ-клубов в дедлайн. Вряд ли «Витязь» попадёт в плей-офф, а вот хорошо заработать на трансфере своего сильнейшего игрока вполне можно. Правда, не факт, что руководство подольского клуба, явно угадавшее с этим переходом (ранее финн в КХЛ не выступал), захочет отпускать свою главную звезду. Здесь, конечно, всё решат переговоры и уровень поступающих предложений.

з. Егор Рыков («Северсталь»)

25, 9 (0+9), «-4»

Когда-то Егор Рыков пытался закрепиться в составе клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», а теперь от этого защитника отказываются даже в «Северстали». Накануне Егор был помещён в список отказов, а Андрей Разин таким образом чётко дал понять, что более не заинтересован в услугах Рыкова. «Северсталь» активно ищет обмен хоккеисту, но провернуть сделку пока не получается. Может, до дедлайна всё же получится? Самому Егору не помешает перезагрузить свою карьеру.

з. Джон Гилмор (ЦСКА)

41, 9 (1+8), «-7»

После приглашения Даррена Дица и Владислава Провольнева у армейской команды явный перебор с защитниками. Да, отказались от Виктора Сведберга, но можно ещё расчистить свою платёжную ведомость. По нашей информации, в дедлайн команду может покинуть североамериканец Джон Гилмор, в услугах которого заинтересован топ-клуб из Восточной конференции. Так что в скором времени обмен может случиться, если у сторон получится ударить по рукам.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Иван Морозов (СКА)

17, 8 (4+4), «+2»

Иван Морозов так и не подписал нового контракта со СКА. По всей видимости, форвард всерьёз настроен попробовать свои силы в Северной Америке. Конечно, команду из Санкт-Петербурга такое положение дел не устраивает, ведь в развитие хоккеиста было вложено много средств и сил. Пока же у СКА есть возможность получить за Морозова другого хоккеиста или денежную компенсацию. Дальше у армейцев останутся только права на нападающего в КХЛ. Руководству СКА нужно принять непростое решение и постараться получить максимальную выгоду.

н. Лукаш Радил («Динамо» Рига)

39, 22 (8+14), «-1»

Кого забирать из рижского «Динамо» – главного аутсайдера Западной конференции? Пожалуй, усилить свой состав можно лучшим бомбардиром латвийской команды Лукашем Радилом. Чех давно адаптирован к реалиям КХЛ, знает все требования и особенности лиги. Если грамотно подстроить Радила под свою систему и использовать в ведущих звеньях, в плей-офф он вполне может помочь. Тем более Рига никогда не была против заработать на хоккеистах, учитывая своё незавидное финансовое положение.

н. Максим Грошев (СКА)

3, 1 (0+1), «+1»

Помнится, как много авансов выдавали Грошеву в «Нефтехимике», как здорово он развивался, а нижнекамский клуб прилично заработал на продаже молодого таланта в СКА. Теперь же про Грошева многие и вовсе забыли. В КХЛ у Грошева почти нет игровой практики, в ВХЛ он тоже мало играет. Парню нужно срочно реанимировать свою карьеру и перейти в команду, где он будет выходить на лёд и прогрессировать. Сейчас дела у Грошева явно не идут.